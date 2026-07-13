Duelo árabe... Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações Africanas

O futebol africano se prepara para entrar em uma nova fase com o lançamento da Liga das Nações Africanas, cuja criação foi anunciada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como parte de um projeto abrangente para reestruturar as competições entre seleções no continente.
A competição terá início em 2029, tornando-se um torneio anual que reunirá todas as seleções africanas, em simultâneo com a transformação da Copa Africana das Nações em um torneio realizado a cada quatro anos, em vez do formato tradicional de dois em dois anos — uma medida que visa manter a continuidade da competição entre as seleções e elevar o valor técnico e comercial do futebol africano.
Desde o anúncio do projeto, têm surgido cada vez mais questionamentos sobre o formato da nova competição, o sistema de classificação, a posição das seleções árabes e como será seu caminho rumo ao título, o que abordaremos nas linhas a seguir.