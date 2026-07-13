Duelo árabe... Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações Africanas

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Uma nova era para as seleções do continente africano

O futebol africano se prepara para entrar em uma nova fase com o lançamento da Liga das Nações Africanas, cuja criação foi anunciada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como parte de um projeto abrangente para reestruturar as competições entre seleções no continente.

A competição terá início em 2029, tornando-se um torneio anual que reunirá todas as seleções africanas, em simultâneo com a transformação da Copa Africana das Nações em um torneio realizado a cada quatro anos, em vez do formato tradicional de dois em dois anos — uma medida que visa manter a continuidade da competição entre as seleções e elevar o valor técnico e comercial do futebol africano.

Desde o anúncio do projeto, têm surgido cada vez mais questionamentos sobre o formato da nova competição, o sistema de classificação, a posição das seleções árabes e como será seu caminho rumo ao título, o que abordaremos nas linhas a seguir.

  • Como será realizado o campeonato?

    A Liga das Nações Africanas terá início em 2029, com a participação de todas as federações nacionais afiliadas à CAF, e suas partidas serão disputadas anualmente durante as janelas internacionais aprovadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

    A primeira fase será disputada nos meses de setembro e outubro, enquanto as finais ocorrerão em novembro de cada ano, garantindo que a competição se alinhe ao calendário internacional e não entre em conflito com as competições de clubes.

    Além disso, a CAF decidiu não organizar nenhum campeonato continental de seleções nos anos em que a Copa do Mundo for realizada, a fim de dar às seleções africanas classificadas para a Copa do Mundo tempo suficiente para se prepararem, mantendo, por outro lado, a realização de um grande campeonato continental anualmente nos demais anos.

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  • Como uma seleção consegue conquistar o título?

    A Liga das Nações Africanas se baseia na divisão do continente em quatro regiões geográficas: Norte da África, Leste da África, Oeste da África e região da África Central e do Sul, de modo que a competição começa dentro de cada região de forma independente, antes que o campeão de cada região se classifique para a fase final continental.

    Quanto às seleções árabes, o caminho para o título começa dentro de sua região geográfica.

    Na região do Norte da África, Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia disputarão entre si, enquanto o Sudão disputará suas partidas na região do Leste da África, ao lado das seleções da região.

    Isso significa que uma seleção como o Egito, o Marrocos ou a Argélia não enfrentará, na primeira fase, seleções como o Senegal, a Nigéria ou os Camarões, mas terá, antes, que conquistar a liderança da região do Norte da África e conquistar o título regional, condição essencial para a classificação para a fase final.

    Após a definição dos campeões regionais, apenas quatro seleções se classificam para a fase final, que é disputada em um país anfitrião em formato centralizado. Os campeões regionais se enfrentam nas semifinais, e os dois vencedores avançam para a final para disputar o título da Liga das Nações Africanas.

     Assim, o caminho de qualquer seleção árabe fica claro: começa com a vitória em sua região geográfica e, em seguida, deve derrotar os campeões das outras regiões na fase final para conquistar o título continental.

  • Por que a “CAF” criou o campeonato?

    O lançamento da Liga das Nações Africanas fez parte de um plano integrado para reorganizar as competições entre seleções, após a CAF ter decidido realizar a Copa Africana das Nações a cada quatro anos — o que criou uma lacuna nos anos em que o torneio continental tradicional não será disputado.

    Assim, a nova competição visa garantir a realização de uma competição continental de alto nível todos os anos, proporcionando uma fonte de renda sustentável para as federações nacionais e mantendo o contato contínuo entre as melhores seleções do continente, em vez de se limitar a jogos amistosos ou a longos intervalos entre os grandes torneios.

    O presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, afirmou em mais de uma ocasião que o projeto não visa substituir a Copa Africana das Nações, mas sim oferecer uma competição anual que acompanhe a evolução do futebol mundial, ao mesmo tempo em que reforça os retornos econômicos e de marketing do esporte no continente.

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  • Qual é a relação disso com a Copa Africana das Nações?

    A Liga das Nações Africanas não será um substituto da Copa Africana das Nações, mas sim um complemento a ela. Assim que a Copa Africana das Nações passar a ser disputada a cada quatro anos, o torneio histórico continuará sendo o título mais importante no âmbito das seleções, enquanto a Liga das Nações oferece competições anuais que mantêm as seleções em forma e garantem a continuidade da competição continental.

    Além disso, o novo sistema oferece às federações nacionais um calendário mais estável ao longo dos anos e garante a realização de um número maior de partidas oficiais de alto nível, em vez da dependência de jogos amistosos.

  • O que isso significa para as seleções árabes?

    O novo sistema abre as portas para confrontos árabes intensos e regulares, agora que as seleções do Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia passaram a competir na mesma chave, o que significa a possibilidade de assistir a confrontos de ponta do Norte da África com frequência em competições oficiais, em vez de se limitarem às eliminatórias ou à Copa Africana das Nações.

    Por outro lado, a seleção do Sudão disputa suas partidas na região da África Oriental, antes de buscar a vaga para a fase final do campeonato continental, de modo que o caminho para o título passa primeiro pela supremacia dentro da região geográfica e, em seguida, pelo confronto com os campeões das outras regiões na fase final.

  • O impacto no futebol africano

    A “CAF” levou em consideração a compatibilidade do torneio com o calendário internacional, já que suas partidas serão disputadas durante os períodos oficiais de pausa, o que reduz o conflito com as competições dos clubes. Além disso, o torneio oferece às seleções a oportunidade de disputar partidas oficiais de forma regular, o que dá às comissões técnicas mais espaço para formar suas equipes e testar os jogadores em um ambiente de competição real.

    A Confederação Africana de Futebol também destacou que parte da receita do torneio será destinada ao apoio às federações nacionais e aos programas de desenvolvimento de jovens talentos e do futebol feminino, no âmbito de um projeto mais amplo que visa elevar o nível do esporte em todo o continente.

    Apesar de o projeto ter sido bem recebido, a decisão gerou um amplo debate nos círculos do futebol sobre o impacto da realização da Copa Africana das Nações a cada quatro anos; no entanto, a CAF afirma que o novo sistema conferirá maior valor às duas competições, já que a Copa Africana das Nações mantém seu lugar histórico, enquanto a Liga das Nações oferece uma competição anual que garante a continuidade do impulso técnico e comercial do futebol africano.

  • Um novo futuro para o futebol africano

    A Liga das Nações Africanas representa uma das maiores mudanças na história das competições entre seleções no continente, pois une a competição regional e as finais continentais em um torneio anual que oferece às seleções um caminho claro rumo ao título.

    Já para o futebol árabe, a competição parece ser uma oportunidade de assistir a confrontos intensos e frequentes entre as principais seleções do Norte da África, antes que o campeão da região continue sua jornada para enfrentar os campeões das demais regiões nas semifinais e na final, tornando o caminho para a conquista do título de campeão da África mais claro e organizado do que nunca, enquanto se aguarda o início da primeira edição em 2029, considerada o início de um novo capítulo na história do futebol africano.

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