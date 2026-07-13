Duelo árabe... Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações Africanas

A Liga das Nações Africanas se baseia na divisão do continente em quatro regiões geográficas: Norte da África, Leste da África, Oeste da África e região da África Central e do Sul, de modo que a competição começa dentro de cada região de forma independente, antes que o campeão de cada região se classifique para a fase final continental.

Quanto às seleções árabes, o caminho para o título começa dentro de sua região geográfica.

Na região do Norte da África, Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia disputarão entre si, enquanto o Sudão disputará suas partidas na região do Leste da África, ao lado das seleções da região.

Isso significa que uma seleção como o Egito, o Marrocos ou a Argélia não enfrentará, na primeira fase, seleções como o Senegal, a Nigéria ou os Camarões, mas terá, antes, que conquistar a liderança da região do Norte da África e conquistar o título regional, condição essencial para a classificação para a fase final.

Após a definição dos campeões regionais, apenas quatro seleções se classificam para a fase final, que é disputada em um país anfitrião em formato centralizado. Os campeões regionais se enfrentam nas semifinais, e os dois vencedores avançam para a final para disputar o título da Liga das Nações Africanas.

Assim, o caminho de qualquer seleção árabe fica claro: começa com a vitória em sua região geográfica e, em seguida, deve derrotar os campeões das outras regiões na fase final para conquistar o título continental.