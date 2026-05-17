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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Duas razões pelas quais o Manchester United enfrenta dificuldades na tentativa de contratar Fede Valverde por 100 milhões de libras - com novidades sobre o futuro do meio-campista do Real Madrid após o desentendimento com Aurélien Tchouameni

Mercado da bola
F. Valverde
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O Manchester United está acompanhando de perto a deterioração da situação de Federico Valverde no Real Madrid, após um confronto chocante no campo de treinamento com o companheiro de equipe Aurelien Tchouameni. Embora o jogador da seleção uruguaia tenha se tornado repentinamente alvo do interesse dos principais clubes da Europa, a tentativa dos Red Devils de contratar o motor do meio-campo pode esbarrar em dois grandes obstáculos.

  • Agitação interna em Valdebebas

    O clima no Real Madrid tornou-se tóxico após um confronto físico entre Valverde e Tchouameni, que teria deixado o vestiário dividido. O incidente foi grave o suficiente para exigir tratamento hospitalar para o uruguaio e, apesar de um pedido público de desculpas, ele tem parecido cada vez mais um pária desde o confronto.

    Embora a diretoria do clube esteja furiosa com o bicampeão da Liga dos Campeões, ela já tomou medidas para resolver o assunto internamente com uma multa de cerca de US$ 550 mil. Para o Manchester United, esse caos representa uma oportunidade de contratar um talento de classe mundial que acumulou 371 partidas pelo Los Blancos, mas o caminho para uma transferência no verão está longe de ser claro.



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    O PSG lidera o grupo de perseguidores

    O principal motivo para uma possível frustração em Old Trafford é que o Paris Saint-Germain já entrou em ação, estabelecendo contato informal no fim de semana para avaliar a disponibilidade de Valverde, segundo o AS. Os campeões franceses há muito admiram o meio-campista, mas antes consideravam uma negociação impossível. No entanto, os recentes acontecimentos os encorajaram a se posicionar como a primeira alternativa caso o Real Madrid decida vender o jogador. Os parisienses estão cientes de que Valverde está se recuperando em casa, com a equipe médica recomendando entre 10 e 14 dias de repouso após as lesões sofridas na briga. Embora o PSG tenha poder financeiro para rivalizar com qualquer oferta da Premier League, o clube está atualmente apenas preparando o terreno, esperando para ver se a postura “intocável” do Real em relação ao jogador realmente muda nas próximas semanas.


  • O obstáculo da avaliação de 100 milhões de libras do United

    Para complicar ainda mais qualquer possível negociação, há o custo astronômico da operação. Com um contrato válido até 2029, o Real Madrid não tem pressa em vender por um preço baixo, e especialistas estimam que o valor de mercado do jogador esteja entre € 95 milhões (£ 83 milhões/$ 110 milhões) e € 114 milhões (£ 100 milhões/$ 132 milhões). A equipe de contratações de Sir Jim Ratcliffe provavelmente precisaria aprovar uma oferta bem acima de € 92 milhões (£ 80 milhões/$ 107 milhões) para sequer levar o gigante espanhol à mesa de negociações.

    O United planeja uma reformulação significativa no meio-campo, com a saída do veterano Casemiro, mas dedicar uma parcela tão grande do orçamento a um único jogador continua sendo um risco significativo. Embora o Manchester City também tenha demonstrado interesse em Valverde no passado, a necessidade dos Red Devils por um substituto de alta energia os torna o destino mais lógico na Premier League, caso o preço possa ser negociado.

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    A lealdade do jogador continua inabalável

    O segundo obstáculo, e talvez o mais difícil, para o Manchester United é a própria vontade de Valverde. Apesar das manchetes e da tensão na capital espanhola, o foco do meio-campista continua exclusivamente voltado para voltar a jogar pelo clube que ama. De acordo com a reportagem doAS, fontes próximas ao jogador sugerem que seu desejo é ficar e lutar por seu lugar, em vez de buscar um novo começo na Inglaterra ou na França.

    O Real Madrid conseguiu conter grandes saídas no passado, contando com a lealdade de suas principais estrelas, e Valverde parece não ser exceção. A menos que a diretoria do clube o coloque explicitamente na lista de transferências, o United pode descobrir que mesmo uma oferta recorde não será suficiente para convencer o conturbado herói do meio-campo a trocar Madri por Manchester neste verão.