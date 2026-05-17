Duas razões pelas quais o Manchester United enfrenta dificuldades na tentativa de contratar Fede Valverde por 100 milhões de libras - com novidades sobre o futuro do meio-campista do Real Madrid após o desentendimento com Aurélien Tchouameni

O clima no Real Madrid tornou-se tóxico após um confronto físico entre Valverde e Tchouameni, que teria deixado o vestiário dividido. O incidente foi grave o suficiente para exigir tratamento hospitalar para o uruguaio e, apesar de um pedido público de desculpas, ele tem parecido cada vez mais um pária desde o confronto.

Embora a diretoria do clube esteja furiosa com o bicampeão da Liga dos Campeões, ela já tomou medidas para resolver o assunto internamente com uma multa de cerca de US$ 550 mil. Para o Manchester United, esse caos representa uma oportunidade de contratar um talento de classe mundial que acumulou 371 partidas pelo Los Blancos, mas o caminho para uma transferência no verão está longe de ser claro.







