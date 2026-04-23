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Duas razões pelas quais "não faz sentido" Cristiano Ronaldo voltar à Europa - com previsões sobre as transferências de Mohamed Salah e Lionel Messi feitas por um ex-jogador do Oriente Médio
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Por quanto tempo mais Ronaldo ficará no Al-Nassr?
Tem havido especulações sobre por quanto tempo mais Ronaldo permanecerá no elenco do Al-Nassr. Ele se juntou ao clube em 2023, após ter seu contrato com o Manchester United, gigante da Premier League, rescindido na véspera da Copa do Mundo de 2022.
O contrato mais lucrativo do planeta foi assinado quando ele se mudou para Riade, com vários outros nomes conhecidos — incluindo jogadores como Karim Benzema e Sadio Mané — decidindo seguir um caminho semelhante.
Ronaldo manteve um desempenho individual notável, com mais duas Chuteiras de Ouro adicionadas à sua coleção, mas entrou em greve em fevereiro, ao contestar a forma como os fundos supostamente são distribuídos entre as equipes controladas pelo PIF.
Desde então, ele voltou a jogar, enquanto o Al-Nassr busca o título da Liga Profissional Saudita, e tem contrato até o verão de 2027. Aos 41 anos, resta saber quando a aposentadoria terá que ser aceita com relutância.
Será que CR7 aceitaria outro desafio na Europa?
Tem-se sugerido que Ronaldo ainda poderia ter pelo menos mais um desafio pela frente — possivelmente de volta ao Sporting, onde tudo começou para ele —, mas M’Poku não está convencido de que o pentacampeão da Bola de Ouro vá abrir mão das condições favoráveis no Oriente Médio.
M’Poku, formado na base do Tottenham — que passou um tempo em Abu Dhabi e na Arábia Saudita durante sua carreira de jogador e agora faz parte da Baller League UK, no time Yanited do Angry Ginge —, disse ao GOAL quando questionado sobre o que o futuro imediato reserva para Ronaldo: “Não acho que ele vai voltar para a Europa. E acho que não faz sentido ele voltar para a Europa, especialmente com o que ganha lá e como as pessoas o tratam.
“Quando você chega nessa idade, há coisas das quais você não quer mais. Acho que ele vai disputar uma Copa do Mundo, provavelmente a última, e depois voltar para a Arábia Saudita. Vamos ver quando ele vai parar.”
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Será que Salah, ícone do Liverpool, vai se juntar a Ronaldo na Arábia Saudita?
É compreensível que o Al-Nassr esteja empenhado em manter Ronaldo no clube — já que se trata de uma potência esportiva e comercial — e provavelmente fará novas contratações para o elenco, numa tentativa de manter feliz seu emblemático camisa 7.
Será que um desses reforços poderia ser Mohamed Salah, já que o atacante egípcio se prepara para romper laços com o Liverpool como jogador sem contrato? M’Poku respondeu a essa pergunta: “Acho que Mo Salah provavelmente irá para a Arábia Saudita.
Não sei se será para o Al-Nassr, mas sim, ele irá. Mas agora também o PIF está tentando vender o clube. Então, se o novo proprietário chegar e disser: ‘Quero comprar o Al-Nassr’, e esse proprietário contratar jogadores, tudo ficará bem.”
Será que Beckham conseguirá reunir Messi e Ronaldo na MLS?
Embora Ronaldo possa ter a chance de jogar ao lado de Salah, continuam as dúvidas sobre a possibilidade de ele algum dia atuar ao lado de seu eterno rival, Messi. O ícone argentino tem contrato com o Inter Miami, campeão da MLS Cup, até 2028.
Muitos têm especulado se o co-proprietário do Herons e lenda do Manchester United, Sir David Beckham, poderia ser o homem capaz de unir dois dos maiores jogadores de todos os tempos nos Estados Unidos. M’Poku comentou sobre um acordo que capturaria a imaginação de um público global: “Não acho que isso vá acontecer.
“E, para mim, não sei se seria bom ver os dois no mesmo time, porque ambos são grandes estrelas e você tem que escolher um – ou você é pró-Messi ou é pró-Ronaldo. Não acho que seja bom para um clube ter os dois.”
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Os GOATs em busca dos 1.000 gols em competições oficiais
Esse sonho pode estar se desvanecendo antes mesmo de ter se concretizado de verdade, mas Ronaldo e Messi parecem destinados a continuar emocionando os torcedores por algum tempo ainda. Espera-se que ambos participem da Copa do Mundo deste verão, enquanto podem chegar à marca de 1.000 gols em competições oficiais cada um.
M’Poku estará entre aqueles que assistirão de longe enquanto dois grandes nomes de todos os tempos escrevem os capítulos finais de histórias que marcaram a história, com o ex-jogador da seleção da República Democrática do Congo feliz por ter se afastado das pressões do esporte profissional e entrado em uma competição de seis contra seis ao lado de alguns rostos famosos na Copper Box Arena, em Londres.
A Baller League vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras à noite, a partir das 17h, no www.youtube.com/@BallerLeagueUK.