Duas razões pelas quais "não faz sentido" Cristiano Ronaldo voltar à Europa - com previsões sobre as transferências de Mohamed Salah e Lionel Messi feitas por um ex-jogador do Oriente Médio

Tem havido especulações sobre por quanto tempo mais Ronaldo permanecerá no elenco do Al-Nassr. Ele se juntou ao clube em 2023, após ter seu contrato com o Manchester United, gigante da Premier League, rescindido na véspera da Copa do Mundo de 2022.

O contrato mais lucrativo do planeta foi assinado quando ele se mudou para Riade, com vários outros nomes conhecidos — incluindo jogadores como Karim Benzema e Sadio Mané — decidindo seguir um caminho semelhante.

Ronaldo manteve um desempenho individual notável, com mais duas Chuteiras de Ouro adicionadas à sua coleção, mas entrou em greve em fevereiro, ao contestar a forma como os fundos supostamente são distribuídos entre as equipes controladas pelo PIF.

Desde então, ele voltou a jogar, enquanto o Al-Nassr busca o título da Liga Profissional Saudita, e tem contrato até o verão de 2027. Aos 41 anos, resta saber quando a aposentadoria terá que ser aceita com relutância.