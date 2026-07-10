Getty
Traduzido por
Duas razões apontadas para o notável desempenho de Harry Kane na Copa do Mundo, enquanto o maior artilheiro da história da Inglaterra faz com que as “críticas” recebidas em torneios importantes anteriores pareçam ridículas
Kane continua reescrevendo os livros de história
Feitos históricos não são novidade para Kane, já que ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham após ter se destacado na equipe principal no norte de Londres. No verão de 2023, ele buscou um novo desafio — um que colocasse títulos importantes ao seu alcance.
Ele manteve um desempenho individual impressionante no Bayern de Munique, marcando 146 gols em 147 partidas pelo gigante alemão — sendo 61 deles na última temporada. Conquistou dois títulos da Bundesliga na Allianz Arena.
- Getty
O maior de todos os tempos da Inglaterra: Kane está a caminho de se tornar o maior de todos os tempos
Pela Inglaterra, Kane chegou a 119 partidas pela seleção — a apenas seis do recorde de Peter Shilton —, tendo marcado 85 gols. Seis gols na Copa do Mundo de 2026 ajudaram os Três Leões a chegarem mais uma vez às quartas de final — onde enfrentarão a Noruega neste sábado.
O prolífico jogador de 32 anos tem, durante a maior parte dos últimos 12 meses, parecido, por vezes, imparável. Ele é considerado estar a um passo de alcançar o status de “GOAT” (o maior de todos os tempos) na seleção masculina da Inglaterra. Conquistar o título mundial na América do Norte ajudaria a levá-lo a cruzar essa linha — com o reconhecimento do Ballon d’Or também potencialmente em jogo.
As razões por trás da excelente fase de Kane explicadas
Questionado sobre por que as estrelas parecem ter se alinhado a favor de Kane, o ex-meio-campista da seleção inglesa Murphy — em entrevista concedida por cortesia da BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL: “Acho que o timing no futebol é fundamental quando você joga tanto. Você quer estar no auge nos momentos certos.
“Parece que, em torneios anteriores, ele estava com alguma lesão ou parecia pesado, não estava no seu melhor. Já nesta temporada, ele quase não se machucou. Ele jogou em um time que dominou tantos jogos que, provavelmente, não precisou despender a mesma energia física que precisava quando jogava pelo Tottenham, por exemplo.
“Acho que, quando você é tão grande — e ele é um jogador realmente grande, e já disse isso sobre muitos atacantes e jogadores de grande porte no passado —, é preciso estar no seu melhor fisicamente para jogar muito bem e parecer ágil.
“Agora, como ele é um finalizador incrível e um técnico brilhante — ele consegue marcar gols mesmo quando está a 50-60% da forma, é claro que consegue —, mas está em ótima forma, não teve lesões e está em um time onde não precisa se esforçar tanto nem pressionar tanto, ele simplesmente parece estar em ótima forma física.”
Murphy continuou: “Quanto à parte técnica e à habilidade de Kane, acho que ninguém jamais duvidou. Ninguém poderia duvidar de que ele é um finalizador maravilhoso e de quão brilhante ele é tecnicamente. É apenas a questão física.
“Por que ele não estava pronto? Por que estava com uma lesão no tornozelo? As lesões que ele teve ao longo dos anos. Esta temporada simplesmente correu muito bem para ele. Então, ele chegou ao torneio se sentindo ótimo fisicamente. Provavelmente tão confiante quanto nunca esteve, devido à quantidade de gols que marcou.
“Dá para perceber isso em seu jogo. Ele simplesmente parece muito à vontade consigo mesmo. Acho ótimo para ele ter um torneio em que está se saindo assim, considerando as críticas do passado. Bem, pode-se chamar isso de críticas. Ele foi criticado e agora está recebendo os aplausos que merece.
“Às vezes, tudo se resume simplesmente a um pouco de timing e sorte para você chegar a um torneio em ótima forma física e em um momento realmente bom.”
- GOAL
Copa do Mundo de 2026: Noruega é o próximo adversário nas quartas de final
Kane e a Inglaterra esperam que a sorte continue do lado deles — já que Thomas Tuchel está com poucas opções na lateral-direita devido a lesões e suspensões — quando enfrentarem Erling Haaland e companhia em Miami.
A tentativa de pôr fim a 60 anos de sofrimento na busca por títulos está ganhando força, com uma vitória disputada sobre o México no icônico Estádio Azteca recebendo muitos elogios, mas ainda há grandes desafios pela frente e espera-se que o emblemático camisa 9 dos Três Leões, literalmente, lidere a equipe na linha de frente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.