Duas razões apontadas para o notável desempenho de Harry Kane na Copa do Mundo, enquanto o maior artilheiro da história da Inglaterra faz com que as “críticas” recebidas em torneios importantes anteriores pareçam ridículas

Questionado sobre por que as estrelas parecem ter se alinhado a favor de Kane, o ex-meio-campista da seleção inglesa Murphy — em entrevista concedida por cortesia da BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL: “Acho que o timing no futebol é fundamental quando você joga tanto. Você quer estar no auge nos momentos certos.

“Parece que, em torneios anteriores, ele estava com alguma lesão ou parecia pesado, não estava no seu melhor. Já nesta temporada, ele quase não se machucou. Ele jogou em um time que dominou tantos jogos que, provavelmente, não precisou despender a mesma energia física que precisava quando jogava pelo Tottenham, por exemplo.

“Acho que, quando você é tão grande — e ele é um jogador realmente grande, e já disse isso sobre muitos atacantes e jogadores de grande porte no passado —, é preciso estar no seu melhor fisicamente para jogar muito bem e parecer ágil.

“Agora, como ele é um finalizador incrível e um técnico brilhante — ele consegue marcar gols mesmo quando está a 50-60% da forma, é claro que consegue —, mas está em ótima forma, não teve lesões e está em um time onde não precisa se esforçar tanto nem pressionar tanto, ele simplesmente parece estar em ótima forma física.”

Murphy continuou: “Quanto à parte técnica e à habilidade de Kane, acho que ninguém jamais duvidou. Ninguém poderia duvidar de que ele é um finalizador maravilhoso e de quão brilhante ele é tecnicamente. É apenas a questão física.

“Por que ele não estava pronto? Por que estava com uma lesão no tornozelo? As lesões que ele teve ao longo dos anos. Esta temporada simplesmente correu muito bem para ele. Então, ele chegou ao torneio se sentindo ótimo fisicamente. Provavelmente tão confiante quanto nunca esteve, devido à quantidade de gols que marcou.

“Dá para perceber isso em seu jogo. Ele simplesmente parece muito à vontade consigo mesmo. Acho ótimo para ele ter um torneio em que está se saindo assim, considerando as críticas do passado. Bem, pode-se chamar isso de críticas. Ele foi criticado e agora está recebendo os aplausos que merece.

“Às vezes, tudo se resume simplesmente a um pouco de timing e sorte para você chegar a um torneio em ótima forma física e em um momento realmente bom.”