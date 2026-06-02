Segundo Fabrizio Romano, ao contrário do que foi noticiado recentemente, a prioridade clara de Palhinha seria assinar contrato definitivo com o Tottenham Hotspur. Os Spurs teriam uma opção de compra no valor de 30 milhões de euros. Somente se o negócio fracassar por algum motivo é que o Sporting de Lisboa ainda teria chances de recuperar seu ex-jogador no meio do ano.
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Duas opções e uma prioridade clara: o FC Bayern espera uma grande fonte de renda com os jogadores emprestados
O jornal português “A Bola”, em particular, noticiou recentemente que Palhinha preferia voltar ao Sporting a assinar contrato definitivo com o Spurs e que estaria até mesmo pressionando por uma transferência para ficar mais perto de sua família em Portugal. Para viabilizar o acordo, Palhinha teria se mostrado disposto a reduzir seu salário atual ao mínimo absoluto.
Para o Bayern, é uma boa notícia que Palhinha agora aparentemente prefira o Spurs como futuro empregador. Pois, ao contrário do Spurs, que pode simplesmente exercer a opção de compra no valor de 30 milhões de euros pelo jogador, teria sido necessário entrar novamente em negociações com o Sporting. Segundo informações, estava em discussão um empréstimo com opção de compra obrigatória. É questionável se isso teria rendido ao Bayern uma quantia aceitável, considerando os gastos já realizados com Palhinha.
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Palhinha se torna um poço sem fundo para o Bayern de Munique e ajuda o Tottenham a se manter na primeira divisão
No verão de 2024, o Bayern acabou pagando 50 milhões de euros ao Fulham pelo Palhinha. Um investimento que, no fim das contas, não valeu a pena. Afinal, Thomas Tuchel, o grande defensor do meio-campista português, já não estava mais no cargo de técnico. Seu sucessor, Vincent Kompany, tentou encontrar um lugar para Palhinha em seu esquema, mas o jogador, hoje com 30 anos, foi repetidamente prejudicado por lesões prolongadas em sua desastrosa temporada de estreia no Bayern.
No fim das contas, Leon Goretzka, que já havia sido descartado, se estabeleceu como titular no meio-campo do Bayern ao lado de Joshua Kimmich, na ausência de Aleksandar Pavlovic, que também sofria com lesões recorrentes. Palhinha acabou sendo emprestado ao Tottenham após apenas uma temporada, onde desempenhou um papel decisivo na luta contra o rebaixamento. Em 45 partidas, ele marcou sete gols e deu três assistências em todas as competições. Particularmente valioso foi seu gol da vitória na última rodada contra o Everton, que garantiu a permanência dos Spurs na primeira divisão.
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O FC Bayern parece estar usando os milhões da venda de Palhinha para realizar grandes contratações
O campeão alemão, por sua vez, pode fazer boa uso dos milhões da venda de Palhinha. A revista *kicker* informou recentemente que o FCB precisa arrecadar, pelo menos inicialmente, 40 milhões de euros com a venda de seus jogadores atualmente emprestados (além de Palhinha, estão entre eles Alexander Nübel, Sacha Boey e Bryan Zaragoza) para poder aumentar seu próprio orçamento de transferências para 100 milhões de euros.
De acordo com a revista “kicker”, o foco nas transferências do FC Bayern está em duas áreas: por um lado, o clube quer se reforçar com um lateral-esquerdo. Alphonso Davies, que normalmente ocupa essa posição, não é mais considerado uma escolha incontestável. A confiança na aptidão física do canadense não seria mais muito grande devido aos seus frequentes problemas com lesões, decorrentes da ruptura do ligamento cruzado sofrida no ano passado.
Como alternativa, o Bayern foi recentemente associado, entre outros, ao jogador alemão da Copa do Mundo Nathaniel Brown. O The Athletic noticiou recentemente um interesse crescente do FCB, e o Arsenal também estaria de olho em Brown. De acordo com o Sport1, os dirigentes do FCB já teriam se reunido com representantes do jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt, pelo qual o clube alemão estaria exigindo, segundo informações, pelo menos 60 milhões de euros de indenização.
Além de um lateral-esquerdo, o clube também pretende contratar um jogador ofensivo versátil, capaz de atuar na ala esquerda e no centro. A esse respeito, vários nomes têm circulado pela Säbener Straße – especialmente desde a transferência de Anthony Gordon, jogador almejado pelo FCB, para o FC Barcelona, os rumores estão fervilhando.
O jornal “tz” associou Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, ao Bayern. O custo chegaria a 80 milhões de euros. Segundo Fabrizio Romano, Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, seria o novo jogador desejado pelo Bayern para o ataque. Segundo Romano, já estão ocorrendo conversas entre o Bayern e Saibari, que teriam ganhado força após a recusa de Gordon. O marroquino estaria “ansioso para se transferir para o Bayern neste verão”, afirma-se.