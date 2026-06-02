Duas opções e uma prioridade clara: o FC Bayern espera uma grande fonte de renda com os jogadores emprestados

O campeão alemão, por sua vez, pode fazer boa uso dos milhões da venda de Palhinha. A revista *kicker* informou recentemente que o FCB precisa arrecadar, pelo menos inicialmente, 40 milhões de euros com a venda de seus jogadores atualmente emprestados (além de Palhinha, estão entre eles Alexander Nübel, Sacha Boey e Bryan Zaragoza) para poder aumentar seu próprio orçamento de transferências para 100 milhões de euros.

De acordo com a revista “kicker”, o foco nas transferências do FC Bayern está em duas áreas: por um lado, o clube quer se reforçar com um lateral-esquerdo. Alphonso Davies, que normalmente ocupa essa posição, não é mais considerado uma escolha incontestável. A confiança na aptidão física do canadense não seria mais muito grande devido aos seus frequentes problemas com lesões, decorrentes da ruptura do ligamento cruzado sofrida no ano passado.

Como alternativa, o Bayern foi recentemente associado, entre outros, ao jogador alemão da Copa do Mundo Nathaniel Brown. O The Athletic noticiou recentemente um interesse crescente do FCB, e o Arsenal também estaria de olho em Brown. De acordo com o Sport1, os dirigentes do FCB já teriam se reunido com representantes do jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt, pelo qual o clube alemão estaria exigindo, segundo informações, pelo menos 60 milhões de euros de indenização.

Além de um lateral-esquerdo, o clube também pretende contratar um jogador ofensivo versátil, capaz de atuar na ala esquerda e no centro. A esse respeito, vários nomes têm circulado pela Säbener Straße – especialmente desde a transferência de Anthony Gordon, jogador almejado pelo FCB, para o FC Barcelona, os rumores estão fervilhando.

O jornal “tz” associou Junior Kroupi, do AFC Bournemouth, ao Bayern. O custo chegaria a 80 milhões de euros. Segundo Fabrizio Romano, Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, seria o novo jogador desejado pelo Bayern para o ataque. Segundo Romano, já estão ocorrendo conversas entre o Bayern e Saibari, que teriam ganhado força após a recusa de Gordon. O marroquino estaria “ansioso para se transferir para o Bayern neste verão”, afirma-se.