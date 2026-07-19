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Duas más notícias para a Argentina... A solidez da Espanha põe à prova os companheiros de Messi

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
U. Simon
E. Martinez
L. Messi
L. Yamal
Espanha
Argentina
EUA

O melhor ataque contra a melhor defesa

Diante de um confronto entre as seleções que mais marcam gols e as mais sólidas na defesa, os números oferecem uma análise aprofundada do que pode decidir a tão esperada final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada neste domingo à noite entre a Argentina e a Espanha.

As estatísticas avançadas revelam uma semelhança notável na filosofia de jogo, mas com diferenças nas formas de execução, em meio a indicadores que refletem uma mudança radical na natureza do jogo em nível mundial, onde o futebol se tornou mais colaborativo, com aumento no número de passes, sequências mais longas e menos chutes a gol, mantendo-se a média de gols estável graças à alta precisão.

  • Simão e Martínez: eficácia ofensiva argentina contra precisão espanhola

    De acordo com a média de gols esperados (xG), as duas seleções estão praticamente empatadas na criação de chances, com uma média de 17,1 chutes da Espanha contra 14,6 da Argentina, e um xG quase idêntico (1,91 contra 1,87 a cada 90 minutos).

    No entanto, a diferença fundamental está na conversão: a Argentina converteu suas chances em 19 gols contra 13 da Espanha, uma diferença de 6 gols apesar do menor número de chutes, o que reflete uma eficácia excepcional na finalização das jogadas, com os gols distribuídos por todas as linhas, ao contrário do problema de dependência de Messi na fase de grupos. Nico González continua sendo a única exceção, com 7 chutes e 0,8 xG, sem marcar nenhum gol.

    Na defesa, o goleiro espanhol Unai Simón sofreu apenas um gol, contra os 7 sofridos por Emiliano Martínez. Os números confirmam essa diferença: a Espanha sofreu 6,3 chutes com um xG de 0,30, enquanto a Argentina sofreu 7,1 chutes com um xG de 0,52.

    Simón enfrentou apenas 11 chutes ao longo do torneio, a maioria com baixa probabilidade de gol, com um registro modesto de gols evitados (+0,7) em comparação com Oliver Kahn (final de 2002), que evitou 3,5 gols esperados, mas Simon se destacou pelo seu jogo com os pés, enquanto o lendário goleiro alemão cometeu um erro grave naquela final.

    A Espanha construiu a melhor defesa sem precisar que seu goleiro se destacasse.

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  • Duas más notícias para a Argentina: análise da defesa e pontos fracos

    Cinco dos sete gols sofridos pela Argentina ocorreram por meio de jogadas pelas laterais, especialmente pela esquerda, com um pouco de sorte em alguns casos (como o rebote curto de Tagliafico ou o gol histórico de Cabo Verde), o que dá confiança de que isso não se repetirá.

    Por outro lado, a Espanha forçou a França (Mbappé e seus companheiros) a registrar sua menor média de xG desde 1966, o que reforça sua posição como a melhor defesa da Copa do Mundo atual.

    Mas há duas más notícias para a Argentina nesse contexto: a primeira é a necessidade de se tornar a primeira seleção a ameaçar seriamente o gol de Simón, e a segunda é que seus números defensivos estão mais próximos dos da Espanha do que os sete gols sofridos sugerem; no entanto, com exceção do período após o gol da Inglaterra, quando a defesa foi dominada por Kane e Bellingham, a equipe continuou a transmitir uma sensação de constante vulnerabilidade, segundo reportagem do jornal La Nación com base em estatísticas da Opta. 

    Leia também: Revelou seu plano para a Copa do Mundo no Marrocos... Declaração surpreendente de Kane sobre Tuchel


  • Diferenças no ritmo e na posse de bola

    As comparações táticas revelam que a Argentina — e não a Espanha — é a que apresenta sequências de passes mais longas (5,4) contra (4,9) da Espanha; os companheiros de Messi se destacam nas dribles bem-sucedidos (50,9% contra 38,1%) e lideram o indicador de “ritmo acelerado” (medido pelas sequências com 4 passes ou mais em 6 segundos) para confundir os adversários, com maior eficácia nos passes (90,5% contra 89,8%) e menos passes longos (5,0% contra 5,7%).

    Já a Espanha se destaca pela velocidade direta (1,13 contra 0,89) e por um tempo maior no “jogo ofensivo” (14,2% contra 8,9%).

    Nas fases de jogo, as proporções se aproximam contra os blocos altos e baixos, mas a Argentina lidera na construção contra o bloco médio (44,5% contra 40,1%) e nos contra-ataques (0,5% contra 0,2%), enquanto a Espanha se destaca na recuperação de bola (5,1% contra 4,1%) e nas jogadas de bola parada (5,5% contra 5,2%).

    O tempo em que a Argentina enfrentou o bloco baixo aumentou de 6% para 31% (semifinal), o que levou a uma redução nas trocas de passes entre os zagueiros Lisandro e Romero, de 29 para 5 passes, com Paredes assumindo a função de pivô diante do bloco médio.

    Leia também: Estrela da Espanha sobre os ingressos para a final da Copa do Mundo: uma vergonha

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  • A contradição do ritmo: a rapidez no passe contra a lentidão no movimento

    Os números revelam uma contradição interessante: embora a Argentina lidere o índice de ritmo acelerado nos passes, ela ocupa a 45ª posição entre 48 seleções no índice de sprints por partida, o que confirma o velho ditado do futebol de que “a bola sempre corre mais rápido que o jogador”, o que reflete inteligência tática na gestão do esforço físico, mantendo a eficácia do jogo coletivo.

    Leia também: Ações que eu nunca vi antes... Estrela da França critica duramente seus companheiros

  • Análise da aquisição e sua evolução... e o conflito entre gerações

    Ao analisar os índices de posse de bola de acordo com o resultado da partida, verificamos que a Espanha detém 67,2% da posse de bola em jogos empatados, enquanto a Argentina chega a 67,7%, e, quando está na frente no placar, a porcentagem da Espanha cai para 59,3%, enquanto a da Argentina cai para 52,4%, o que reflete a tendência da Espanha de manter a posse de bola mesmo quando está na frente, enquanto a Argentina prefere recuar um pouco e explorar os espaços para contra-ataques.

    Além disso, a Espanha passou por uma fase excepcional no confronto contra a França, tendo passado apenas 4% do jogo diante de um bloco defensivo baixo, contra 40% diante de Cabo Verde, e conseguiu neutralizar a dupla francesa mais perigosa (Olisé e Mbappé) com apenas um passe entre os dois durante toda a partida.

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    Por outro lado, a final será disputada por duas gerações: Lionel Messi (39 anos) lidera o ataque da Argentina com oito gols e quatro assistências, enquanto Lamine Yamal (19 anos), que marcou um único gol, mas provou ser um dos jogadores mais influentes na transformação das jogadas de ataque da Espanha, com uma diferença de idade de 20 anos entre eles, em um cenário que resume a evolução do futebol ao longo das gerações.

    As estatísticas indicam que a Argentina transformou suas partidas em espetáculos emocionantes com tendência à complexidade, enquanto a Espanha preferiu o domínio e a solidez, às vezes com um toque de monotonia; no entanto, ambas as seleções personificam a identidade do futebol contemporâneo, baseada na posse de bola e nos passes contínuos, com diferenças nos recursos e na forma de aplicação.

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  • A grande questão

    O que aumenta a incerteza em relação às previsões é o fato de o técnico Lionel Scaloni, conhecido por sua extrema discrição, impedir qualquer tentativa de especulação sobre como ele enfrentará a Espanha, que ataca pelas laterais — onde a Argentina tem mais dificuldade em manter a posse de bola —, mas ele costuma recorrer à emoção e ao espírito do grupo, embora quem acompanha de perto perceba a profundidade de sua compreensão analítica e tática.

    Sua escalação titular não foi divulgada, assim como aconteceu quando escalou Giuliano Simoni na semifinal, uma hora antes da partida, da mesma forma que surpreendeu os franceses na final de 2022 ao deixar Di María de fora.

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    Vale ressaltar que a Argentina viveu um cenário americano único, transformando cada partida em um espetáculo dramático, enquanto a Espanha preferiu um estilo mais controlado; mas, em essência, as duas seleções representam um modelo do futebol da atualidade: posse de bola, compartilhamento e jogo dinâmico.

    E a grande questão permanece: a Argentina conseguirá furar a defesa mais sólida do torneio? E a Espanha conseguirá conter o ataque mais perigoso da Copa do Mundo? A resposta será determinada por pequenos detalhes, que podem estar em uma jogada de bola parada, em um contra-ataque ou em um momento de genialidade individual, mas os números confirmam que teremos uma final com todos os ingredientes de emoção e equilíbrio, onde a eficiência ofensiva se encontra com a solidez defensiva em um confronto digno da coroação do campeão mundial.

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