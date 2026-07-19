Duas más notícias para a Argentina... A solidez da Espanha põe à prova os companheiros de Messi

Ao analisar os índices de posse de bola de acordo com o resultado da partida, verificamos que a Espanha detém 67,2% da posse de bola em jogos empatados, enquanto a Argentina chega a 67,7%, e, quando está na frente no placar, a porcentagem da Espanha cai para 59,3%, enquanto a da Argentina cai para 52,4%, o que reflete a tendência da Espanha de manter a posse de bola mesmo quando está na frente, enquanto a Argentina prefere recuar um pouco e explorar os espaços para contra-ataques.

Além disso, a Espanha passou por uma fase excepcional no confronto contra a França, tendo passado apenas 4% do jogo diante de um bloco defensivo baixo, contra 40% diante de Cabo Verde, e conseguiu neutralizar a dupla francesa mais perigosa (Olisé e Mbappé) com apenas um passe entre os dois durante toda a partida.

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Por outro lado, a final será disputada por duas gerações: Lionel Messi (39 anos) lidera o ataque da Argentina com oito gols e quatro assistências, enquanto Lamine Yamal (19 anos), que marcou um único gol, mas provou ser um dos jogadores mais influentes na transformação das jogadas de ataque da Espanha, com uma diferença de idade de 20 anos entre eles, em um cenário que resume a evolução do futebol ao longo das gerações.

As estatísticas indicam que a Argentina transformou suas partidas em espetáculos emocionantes com tendência à complexidade, enquanto a Espanha preferiu o domínio e a solidez, às vezes com um toque de monotonia; no entanto, ambas as seleções personificam a identidade do futebol contemporâneo, baseada na posse de bola e nos passes contínuos, com diferenças nos recursos e na forma de aplicação.

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