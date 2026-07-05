Para começar, segundo uma reportagem do The Athletic, o Beşiktaş está prestes a contratar o atacante Leandro Trossard, do Arsenal. E o que está acontecendo agora com o goleiro Alexander Nübel, que, após seu empréstimo ao VfB Stuttgart, retorna, por enquanto, ao Bayern de Munique?
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Duas grandes contratações para Istambul? Clube turco de ponta parece estar prestes a contratar o astro da Copa do Mundo Leandro Trossard - jogador da seleção nacional do FC Bayern também poderia chegar
Segundo o The Athletic, o Beşiktaş já chegou a um acordo com o Arsenal sobre a transferência de Trossard. Estão previstos 20 milhões de euros de valor de transferência para o jogador de 31 anos, cujo contrato com os Gunners vence em 2027.
Com Trossard, o Beşiktaş não estaria contratando um jogador reserva de um grande clube internacional, mas sim um jogador da seleção belga que desempenhou um papel importante na conquista do título do campeonato inglês pelo Arsenal na última temporada. O técnico Mikel Arteta frequentemente escalou o ágil driblador como titular; em todas as competições, Trossard marcou oito gols e deu onze assistências em 50 partidas na temporada 2025/26.
Também na Copa do Mundo na América do Norte, o jogador — que ainda é do Arsenal — vem se destacando. Na seleção da Bélgica, que está nas oitavas de final, Trossard é titular; em quatro partidas disputadas até agora no torneio, ele marcou dois gols e deu duas assistências. Recentemente, nas oitavas de final contra o Senegal (3 a 2 na prorrogação), ele causou agitação em campo ao se envolver em uma pequena confusão com o companheiro de equipe Youri Tielemans (Aston Villa). Mas, pouco depois, Trossard deu um belo cruzamento que, justamente, Tielemans aproveitou de cabeça aos 89 minutos para empatar em 2 a 2, levando os belgas por um triz para a prorrogação. Na prorrogação, um pênalti convertido por Tielemans pouco antes do fim decidiu a partida a favor dos Diabos Vermelhos, que enfrentarão os co-anfitriões dos EUA nas oitavas de final.
- AFP
Será que o Beşiktaş voltará a disputar as primeiras posições com Trossard? E será que Nübel também virá para Istambul?
Após um decepcionante quarto lugar na Süper Lig na temporada passada, o Beşiktaş pretende voltar a disputar as primeiras posições. Para isso, chegou a Istambul Vincenzo Italiano, um técnico renomado que, nos últimos anos, teve um trabalho bem-sucedido na AC Florença e no FC Bolonha.
Até o momento, o Beşiktaş contou com uma contratação neste verão: o lateral-esquerdo Kassoum Ouattara, adquirido do AS Mônaco por oito milhões de euros. Além disso, o meio-campista Orkun Kökcü, que já havia sido emprestado pelo Benfica na última temporada, foi contratado definitivamente por 30 milhões de euros.
Com Trossard, a segunda contratação de peso poderá ocorrer em breve. E, com Nübel, há especulações sobre mais uma transferência de peso para o Beşiktaş. Conforme relata o renomado jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o goleiro alemão teria chegado a um acordo com o clube turco. No final de junho, o jornal “Bild” ainda afirmava que Nübel não tinha interesse em se transferir para o Beşiktaş e que, em vez disso, desejava jogar exclusivamente em um clube de ponta na Europa.
Agora, o jogador de 29 anos, que foi o terceiro goleiro da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026, aparentemente pode ter mudado de ideia. Embora Nübel ainda tenha contrato com o Bayern até 2029, os dirigentes do clube já enfatizaram várias vezes que o jogador, que disputou três partidas pela seleção alemã, não tem futuro na Säbener Straße. A busca por um destino adequado, portanto, já vem ocorrendo há algum tempo.
É duvidoso que a oferta atual do Beşiktaş seja suficiente. Segundo informações, o clube da Süper Lig oferece uma quantia base de cinco milhões de euros, além de bônus no valor de mais cinco milhões de euros. O Bayern, no entanto, estaria pedindo cerca de 20 milhões de euros como valor de transferência de Nübel.
- Getty Images
Leandro Trossard deve se transferir para o Beşiktaş: sua trajetória como jogador profissional até agora
Período
Clube
Partidas
2012 e de 2016 a 2019
KRC Genk
120 (39 gols)
Janeiro a junho de 2013 / 2014/15 (em cada caso, por empréstimo)
Lommel United
54 (24 gols)
2013/14 (empréstimo)
KVC Westerlo
21 (5 gols)
2015/16 (empréstimo)
OH Leuven
31 (9 gols)
2019 a 2023
Brighton & Hove Albion
121 (25 gols)
desde 2023
Arsenal
174 (36 gols)
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