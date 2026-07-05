Duas grandes contratações para Istambul? Clube turco de ponta parece estar prestes a contratar o astro da Copa do Mundo Leandro Trossard - jogador da seleção nacional do FC Bayern também poderia chegar

Segundo o The Athletic, o Beşiktaş já chegou a um acordo com o Arsenal sobre a transferência de Trossard. Estão previstos 20 milhões de euros de valor de transferência para o jogador de 31 anos, cujo contrato com os Gunners vence em 2027.

Com Trossard, o Beşiktaş não estaria contratando um jogador reserva de um grande clube internacional, mas sim um jogador da seleção belga que desempenhou um papel importante na conquista do título do campeonato inglês pelo Arsenal na última temporada. O técnico Mikel Arteta frequentemente escalou o ágil driblador como titular; em todas as competições, Trossard marcou oito gols e deu onze assistências em 50 partidas na temporada 2025/26.

Também na Copa do Mundo na América do Norte, o jogador — que ainda é do Arsenal — vem se destacando. Na seleção da Bélgica, que está nas oitavas de final, Trossard é titular; em quatro partidas disputadas até agora no torneio, ele marcou dois gols e deu duas assistências. Recentemente, nas oitavas de final contra o Senegal (3 a 2 na prorrogação), ele causou agitação em campo ao se envolver em uma pequena confusão com o companheiro de equipe Youri Tielemans (Aston Villa). Mas, pouco depois, Trossard deu um belo cruzamento que, justamente, Tielemans aproveitou de cabeça aos 89 minutos para empatar em 2 a 2, levando os belgas por um triz para a prorrogação. Na prorrogação, um pênalti convertido por Tielemans pouco antes do fim decidiu a partida a favor dos Diabos Vermelhos, que enfrentarão os co-anfitriões dos EUA nas oitavas de final.