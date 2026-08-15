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Duas contratações ausentes: o Real fracassa em atender a dois pedidos de Mourinho

Mercado da bola
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Espanha

Mourinho não está totalmente satisfeito: dois pedidos que o Real Madrid não atendeu

Entre os sete reforços solicitados por José Mourinho, técnico do Real Madrid, o zagueiro pela esquerda e o meio-campista ainda permanecem na lista de necessidades adiadas, em um mercado que só será reativado caso algum jogador deixe o clube.

Mourinho fez 7 pedidos, e 5 deles foram atendidos, com graus variados no que diz respeito à adequação dos jogadores às características exigidas: Cucurella e Dumfries para reforçar as posições de laterais, Bernardo Silva como jogador versátil no meio-campo, Ibrahima Konaté como zagueiro pela direita, e Carlos Espí como um atacante diferente dos já existentes no elenco da equipe.

Entre as contratações que chegaram, a única função que não constava na lista original era a de ponta-direita, mas Yan Diomandé tornou-se disponível após a recusa do Bayern Munich em liberar a saída de Michael Olise. 

O jornal Sport relatou: "Há dois pedidos que não foram atendidos e que ainda permanecem na lista de necessidades, à espera da possibilidade de serem concretizados".

Mourinho considera ter uma lista com 20 jogadores, aqueles que ele julga prontos para competir, depois de excluir os lesionados e os jogadores que ficaram fora de seus planos.

Entre as necessidades que não foram resolvidas está a de um zagueiro pela esquerda, uma das maiores preocupações do treinador português devido à dificuldade de encontrar no mercado de transferências um jogador com essas características, num cenário em que a sua ausência se transformou em um problema crítico para o Real Madrid.

  • mourinhoGetty Images

    Zagueiro central esquerdo e meio-campista completo

    Militão segue avançando em seu programa de tratamento, e sua recuperação pode ser concluída no fim de outubro, mas seu histórico com lesões não convida ao otimismo.

    Já em relação a Dean Huijsen, há certa dose de desconfiança após uma temporada na qual não conseguiu se afirmar por completo, embora seu nível no Bournemouth sugerisse a possibilidade de dar um passo maior.

    Nessa equação, Raúl Asencio aparece em último lugar entre as opções, e sua saída levaria o Real Madrid a fazer um último esforço no mercado de transferências.

    Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, é uma das opções cogitadas para reforçar o setor defensivo, e a Inter fixou o preço do jogador em 70 milhões de euros, valor próximo à quantia que o Real Madrid havia destinado à contratação de Rodri.

    Portanto, a satisfação de Mourinho com o elenco que possui é grande, mas não é completa.

    O treinador português gostaria de contar com um jogador de características semelhantes às de Højlund, contratado pelo Atlético de Madrid, que é um meio-campista completo, capaz de sustentar o ritmo elevado que o Real Madrid imporá sob o comando de Mourinho e, ao mesmo tempo, capaz de controlar o andamento das partidas e administrar seu ritmo.

    Mourinho se verá obrigado a reaproveitar alguns jogadores em posições diferentes e a distribuir os minutos entre atletas nos quais não pretendia se apoiar no início.

    Mas, como aconteceu ao longo de toda a sua carreira como treinador, será o princípio do mérito que determinará a participação de cada jogador.

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