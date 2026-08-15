Entre os sete reforços solicitados por José Mourinho, técnico do Real Madrid, o zagueiro pela esquerda e o meio-campista ainda permanecem na lista de necessidades adiadas, em um mercado que só será reativado caso algum jogador deixe o clube.

Mourinho fez 7 pedidos, e 5 deles foram atendidos, com graus variados no que diz respeito à adequação dos jogadores às características exigidas: Cucurella e Dumfries para reforçar as posições de laterais, Bernardo Silva como jogador versátil no meio-campo, Ibrahima Konaté como zagueiro pela direita, e Carlos Espí como um atacante diferente dos já existentes no elenco da equipe.

Entre as contratações que chegaram, a única função que não constava na lista original era a de ponta-direita, mas Yan Diomandé tornou-se disponível após a recusa do Bayern Munich em liberar a saída de Michael Olise.

O jornal Sport relatou: "Há dois pedidos que não foram atendidos e que ainda permanecem na lista de necessidades, à espera da possibilidade de serem concretizados".

Mourinho considera ter uma lista com 20 jogadores, aqueles que ele julga prontos para competir, depois de excluir os lesionados e os jogadores que ficaram fora de seus planos.

Entre as necessidades que não foram resolvidas está a de um zagueiro pela esquerda, uma das maiores preocupações do treinador português devido à dificuldade de encontrar no mercado de transferências um jogador com essas características, num cenário em que a sua ausência se transformou em um problema crítico para o Real Madrid.