Duas áreas a serem reforçadas e muitos candidatos: o FC Bayern planeja gastar até 80 milhões de euros em transferências

Essas receitas devem ser geradas principalmente por meio de vendas. O clube alemão, recordista em títulos, espera, portanto, que o Tottenham, ameaçado pelo rebaixamento, exerça a opção de compra de João Palhinha — ainda emprestado — no valor de 30 milhões de euros, caso consiga se manter na primeira divisão. Segundo a Sky, a tendência é essa, já que Palhinha impressionou especialmente na primeira fase da temporada e até se destacou como artilheiro.

Bryan Zaragoza, atualmente emprestado à AS Roma, também deve render dinheiro ao time de Munique, mas esse caso pode se revelar um pouco mais complicado. O contrato de empréstimo de Zaragoza com o Celta Vigo foi rescindido em fevereiro, e em seguida o espanhol seguiu para Roma por uma taxa de empréstimo de dois milhões de euros.

Segundo informações, os Giallorossi teriam uma cláusula de compra obrigatória caso Zaragoza dispute 50% dos minutos de jogo possíveis até o final da temporada e a Roma se classifique para a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. Atualmente, a segunda opção é muito mais provável. A Roma ocupa atualmente a sexta posição, mas já está quatro pontos atrás das vagas para a Liga dos Campeões.

No entanto, Zaragoza já não tem mais papel algum, após três boas atuações e suas primeiras convocações para o time titular. Na Série A, o jogador de 24 anos já ficou no banco por 90 minutos em quatro partidas consecutivas. É questionável se a Roma realmente vai agir no mercado de transferências no verão.