Segundo a revista Sport Bild, o diretor esportivo Max Eberl e o diretor técnico Christoph Freund estão sondando o mercado em busca de um novo lateral-direito e de um reserva para Luis Diaz e para a lateral esquerda do ataque. De acordo com a publicação, o clube planeja investir um orçamento de transferências de quase 80 milhões de euros para preencher essas duas lacunas no elenco.
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Duas áreas a serem reforçadas e muitos candidatos: o FC Bayern planeja gastar até 80 milhões de euros em transferências
Essas receitas devem ser geradas principalmente por meio de vendas. O clube alemão, recordista em títulos, espera, portanto, que o Tottenham, ameaçado pelo rebaixamento, exerça a opção de compra de João Palhinha — ainda emprestado — no valor de 30 milhões de euros, caso consiga se manter na primeira divisão. Segundo a Sky, a tendência é essa, já que Palhinha impressionou especialmente na primeira fase da temporada e até se destacou como artilheiro.
Bryan Zaragoza, atualmente emprestado à AS Roma, também deve render dinheiro ao time de Munique, mas esse caso pode se revelar um pouco mais complicado. O contrato de empréstimo de Zaragoza com o Celta Vigo foi rescindido em fevereiro, e em seguida o espanhol seguiu para Roma por uma taxa de empréstimo de dois milhões de euros.
Segundo informações, os Giallorossi teriam uma cláusula de compra obrigatória caso Zaragoza dispute 50% dos minutos de jogo possíveis até o final da temporada e a Roma se classifique para a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. Atualmente, a segunda opção é muito mais provável. A Roma ocupa atualmente a sexta posição, mas já está quatro pontos atrás das vagas para a Liga dos Campeões.
No entanto, Zaragoza já não tem mais papel algum, após três boas atuações e suas primeiras convocações para o time titular. Na Série A, o jogador de 24 anos já ficou no banco por 90 minutos em quatro partidas consecutivas. É questionável se a Roma realmente vai agir no mercado de transferências no verão.
- AFP
Será que o FC Bayern e Min-Jae Kim encerrarão sua parceria neste verão?
Além disso, Min-Jae Kim deve render uma boa quantia ao clube campeão no verão. Nos jogos importantes, o sul-coreano fica no banco, já que Dayot Upamecano e Jonathan Tah são titulares. Na Bundesliga, ele ainda assim acumula um tempo de jogo considerável, mas o FCB conta também com Hiroki Ito e Josip Stanisic como duas alternativas adicionais para a zaga.
Desde a chegada de Tah no verão passado, Kim é considerado um candidato à venda. Seu contrato vai até 2028, mas é improvável que ele o cumpra até o fim. Conforme informa o Calciomercato, Kim está na mira do AC Milan. O FC Bayern estaria disposto a negociar a partir de uma oferta concreta acima de 30 milhões de euros, informou recentemente o Bild. Ainda no verão passado, o jogador de 29 anos havia recusado uma saída do FCB, mas isso pode mudar agora.
- Getty Images
FC Bayern: Os supostos candidatos a transferência
Caso o FC Bayern realmente disponha de um orçamento de transferências de 80 milhões de euros proveniente da venda de jogadores, Givairo Read, do Feyenoord de Roterdã, e Josh Acheampong, do Chelsea FC, são considerados os principais candidatos à contratação para a lateral direita.
Para a posição de ala ofensiva atrás de Luis Diaz, a lista de candidatos seria significativamente maior e incluiria nomes mais proeminentes, com os quais a diretoria estaria trabalhando. São citados Nico Williams, Said El Mala, Rayane Messi, Malick Fofana, Bazoumana Toure e Kevin Schade. Yan Diomande e Phil Foden também aparecem na reportagem, mas uma contratação provavelmente seria, em primeiro lugar, dificilmente viável com o orçamento de transferências e, em segundo lugar, dificilmente faria sentido, considerando o status e o desempenho de Diaz.
Uma alternativa mais econômica poderia ser Arijon Ibrahimovic, que retorna no verão após um empréstimo ao 1. FC Heidenheim e se tornou titular absoluto pela primeira vez em sua carreira profissional. Vincent Kompany estaria bastante “bem-disposto” em relação ao desenvolvimento do jogador da seleção juvenil alemã.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data Hora Partida Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões) Domingo, 19 de abril 17h30 FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga) Quarta-feira, 22 de abril 20h45 Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)