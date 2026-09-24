Drama nórdico! Endureçam, rapazes! Solbakken detona a imprensa dinamarquesa enquanto Riemer zomba do “político” Stale

Os ex-colegas no FC Copenhagen Stale Solbakken e Brian Riemer provocaram um drama nórdico antes da partida, às vésperas do dérbi da UEFA Nations League de quinta-feira entre Noruega e Dinamarca. Falando em suas respectivas entrevistas coletivas no Ullevaal Stadium, os dois técnicos trocaram provocações divertidas para aumentar a expectativa para o confronto escandinavo.

Riemer passou anos como auxiliar de Solbakken no FCK antes de assumir o comando da Dinamarca em 2024.

Apesar do profundo respeito mútuo, os dois treinadores deixaram clara a intenção de ficar com o direito final de se gabar em Oslo.