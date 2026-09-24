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Drama nórdico! Endureçam, rapazes! Solbakken detona a imprensa dinamarquesa enquanto Riemer zomba do “político” Stale
Solbakken e Riemer acendem o drama nórdico em Oslo
Os ex-colegas no FC Copenhagen Stale Solbakken e Brian Riemer provocaram um drama nórdico antes da partida, às vésperas do dérbi da UEFA Nations League de quinta-feira entre Noruega e Dinamarca. Falando em suas respectivas entrevistas coletivas no Ullevaal Stadium, os dois técnicos trocaram provocações divertidas para aumentar a expectativa para o confronto escandinavo.
Riemer passou anos como auxiliar de Solbakken no FCK antes de assumir o comando da Dinamarca em 2024.
Apesar do profundo respeito mútuo, os dois treinadores deixaram clara a intenção de ficar com o direito final de se gabar em Oslo.
- AFP
Riemer zomba do "político" Solbakken e relembra visita de Haaland
Riemer abriu as entrevistas com a imprensa brincando ao chamar Solbakken de "político de meio período", por causa da frequente disposição do norueguês em abordar questões políticas. O treinador dinamarquês também compartilhou uma história bem-humorada sobre ter levado o jovem Erling Haaland para jantar durante um período de testes no FCK, antes de o clube optar por não contratá-lo.
Riemer se isentou de culpa por não ter conseguido assegurar a contratação do atacante, classificando a transferência perdida como uma clássica anedota do futebol.
"Ele se tornou um pouco um político de meio período", sorriu Riemer. "Erling foi convidado a vir para Copenhague. Naquela época, ele não era um jogador totalmente desenvolvido, mas, felizmente, não fui eu quem roubou o FCK por 200 milhões ali. Espero que tenhamos um drama nórdico."
Solbakken rebate imprensa dinamarquesa em hilária tirada
Respondendo diretamente aos repórteres dinamarqueses que afirmaram que a Noruega era claramente favorita devido às recentes aposentadorias no elenco da Dinamarca, Solbakken lançou um contra-ataque apaixonado. O treinador de 58 anos ironizou a imprensa por, de repente, idolatrar sua equipe, quartas de finalista da Copa do Mundo, após décadas de duras críticas.
Solbakken destacou que a Dinamarca ainda conta com um elenco repleto de talento das cinco principais ligas europeias, incluindo o trio de meio-campo formado por Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand e Victor Froholdt.
"É triste ver meus colegas dinamarqueses rastejando para a sala de imprensa e idolatrando a equipe norueguesa", riu Solbakken. "Vocês estão muito na defensiva. Precisam endurecer um pouco. A Dinamarca tem um time composto por jogadores das cinco principais ligas."
- AFP
A estreia de alto risco da Liga A em Oslo aguarda
O duelo nórdico abre uma intensa janela da Liga das Nações para as duas seleções no Grupo 4 da Liga A. A Noruega recebe Portugal três dias depois, antes de viajar ao País de Gales, enquanto a Dinamarca volta para casa para enfrentar o País de Gales antes de receber Portugal.
Com os jogos mentais táticos encerrados, os jogadores de ambas as seleções se preparam para entrar em campo em um Ullevaal com ingressos esgotados.
Noruega e Dinamarca buscam garantir três pontos cruciais na estreia.
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