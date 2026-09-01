O Manchester United se recusa a desistir da contratação de Balde, com o Jijantes FC, de Gerard Romero, informando que os Red Devils fizeram uma nova investida em uma última tentativa de contratar o defensor do Barcelona.

O clube já gastou de forma significativa neste verão, autorizando uma reformulação de £ 150 milhões em seu setor de meio-campo. Michael Carrick recebeu Andrey Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba no clube, mas a posição de lateral-esquerdo continua sendo uma preocupação primária para a comissão técnica à medida que o prazo final se aproxima.

No início da janela, Lewis Hall, do Newcastle United, foi identificado como alvo prioritário pela equipe de recrutamento em Old Trafford. No entanto, o Newcastle permaneceu firme em sua recusa de vender o internacional inglês, deixando o United em busca de outras soluções imediatas.