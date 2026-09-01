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Drama no último dia da janela! Manchester United faz oferta de última hora pela estrela do Barcelona Alejandro Balde enquanto o United tenta concluir transferência surpreendente
Manchester United mira reforço defensivo de última hora
O Manchester United se recusa a desistir da contratação de Balde, com o Jijantes FC, de Gerard Romero, informando que os Red Devils fizeram uma nova investida em uma última tentativa de contratar o defensor do Barcelona.
O clube já gastou de forma significativa neste verão, autorizando uma reformulação de £ 150 milhões em seu setor de meio-campo. Michael Carrick recebeu Andrey Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba no clube, mas a posição de lateral-esquerdo continua sendo uma preocupação primária para a comissão técnica à medida que o prazo final se aproxima.
No início da janela, Lewis Hall, do Newcastle United, foi identificado como alvo prioritário pela equipe de recrutamento em Old Trafford. No entanto, o Newcastle permaneceu firme em sua recusa de vender o internacional inglês, deixando o United em busca de outras soluções imediatas.
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Negociações com Mendes e a posição do Barcelona
O interesse do United em Balde não é novidade, já que o clube manteve discussões preliminares com seu representante, Jorge Mendes, no fim de agosto. Apesar dessas conversas, inicialmente acreditava-se que o defensor ficaria na Catalunha para brigar por seu espaço sob o comando de Hansi Flick. No entanto, sua situação no elenco se tornou cada vez mais delicada.
Apesar de ter sido relacionado para a partida recente contra o Rayo Vallecano, Balde ainda não jogou um único minuto de futebol competitivo nesta temporada. A ascensão de Xabi Espart, de 19 anos, que foi titular nos três primeiros jogos do Barcelona na liga, complicou o futuro de Balde.
Além disso, o retorno de Joao Cancelo em uma transferência sem custos deu a Flick mais uma opção de alto nível para a lateral, limitando ainda mais o caminho de Balde até o time titular.
Obstáculos de avaliação e preferência por empréstimo
O principal obstáculo continua sendo a estrutura do acordo e o pacote financeiro necessário para satisfazer o Barcelona. O Manchester United entende-se preferir um empréstimo para suprir suas necessidades na atual temporada.
O Barcelona, porém, lida com suas próprias limitações financeiras e prefere muito mais uma venda em definitivo para reforçar seus cofres. O gigante de La Liga deixou claro que está disposto a ouvir ofertas, mas insiste em um acordo permanente, avaliando Balde em £ 34 milhões.
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United recusa Salinas
O United tem vasculhado o mercado em busca de alternativas, mas descartou uma investida por Jorge Salinas, do Racing Santander. Embora Salinas tenha uma cláusula de rescisão relativamente modesta de £13 milhões, o clube decidiu não avançar pela contratação do internacional sub-19 da Espanha neste momento. O Racing já se movimentou para garantir um substituto para Salinas ao contratar Aaron Martin, do Genoa, mas o foco do United segue totalmente voltado para Balde.
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