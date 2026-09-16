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Drama no fim no Hill Dickinson Stadium, com o Everton partindo o coração do Wolves em duelo da Copa da Liga Inglesa
Alcaraz marca no fim para derrotar o Wolves
O Everton conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Wolves na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, no Hill Dickinson Stadium. O triunfo sofrido foi essencial para manter viva sua campanha no mata-mata nacional.
Um gol solitário de Alcaraz, aos 80 minutos, foi o momento decisivo entre as duas equipes. Até essa abertura tardia do placar, os dois times haviam lutado muito para romper o empate em um tenso confronto de copa. A dramática vitória no fim garante que o Everton avance com segurança à próxima fase da competição.
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Everton domina a posse para garantir a classificação
O time de Moyes ditou o ritmo da partida durante a maior parte da noite. A equipe dominou a posse de bola do início ao fim, controlando 59 por cento da posse total. Os mandantes criaram 14 finalizações ao longo dos 90 minutos. No entanto, tiveram dificuldades para ser eficientes diante do gol, acertando apenas quatro dessas tentativas no alvo.
Apesar da frustrante falta de precisão por longos períodos do jogo, apenas um gol foi necessário. Alcaraz fez sua finalização valer quando mais importava para selar a vitória crucial.
Defesa sólida mantém o Wolves sob controle
Em forte contraste com a pressão contínua do Everton, o Wolves encontrou extrema dificuldade para furar a estrutura defensiva dos mandantes. Os visitantes tiveram dificuldades para sustentar ataques realmente perigosos durante toda a partida. O adversário conseguiu apenas cinco finalizações em todo o confronto. Dessas oportunidades limitadas, somente duas foram na direção do gol e exigiram intervenção do goleiro do Everton, Jordan Pickford.
A linha defensiva do Everton se manteve firme ao longo dos 90 minutos, limitando as chances claras dos adversários. A disciplina defensiva da equipe garantiu que o gol tardio de Alcaraz fosse suficiente para assegurar a vitória e sair de campo sem sofrer gols.
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O foco volta para a liga
Com a classificação na copa garantida com sucesso, o Everton agora voltará toda a sua atenção para os compromissos da liga nacional. O elenco buscará construir sobre a positividade gerada por esta vitória.
O próximo compromisso do Everton é um confronto da Premier League contra o Ipswich Town. Moyes estará determinado a levar esse embalo da vitória para a próxima partida da equipe na elite. Enquanto isso, o Wolves precisa deixar rapidamente para trás essa decepção na copa. A equipe voltará à Championship em seu próximo compromisso, quando receberá o West Brom.
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