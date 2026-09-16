O Everton conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Wolves na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, no Hill Dickinson Stadium. O triunfo sofrido foi essencial para manter viva sua campanha no mata-mata nacional.

Um gol solitário de Alcaraz, aos 80 minutos, foi o momento decisivo entre as duas equipes. Até essa abertura tardia do placar, os dois times haviam lutado muito para romper o empate em um tenso confronto de copa. A dramática vitória no fim garante que o Everton avance com segurança à próxima fase da competição.