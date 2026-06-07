Drama envolvendo Christian Eriksen! O craque desmaia novamente em campo durante um amistoso da Copa do Mundo

No entanto, por motivos jurídicos (esportivos), isso não pôde ocorrer na Itália, onde ele tinha contrato com o Inter de Milão. Eriksen, que continuou jogando pela seleção nacional, acabou chegando ao Wolfsburg em setembro de 2025, passando pelo Brentford e pelo Manchester United. Lá, ele assinou um contrato até 2027; no final da última temporada, o Wolfsburg foi rebaixado.

No domingo, as imagens da TV mostraram Eriksen levando as duas mãos ao peito e, em seguida, caindo no gramado. A equipe médica correu imediatamente para o campo. Os jogadores formaram uma barreira para proteger o capitão durante o atendimento. Depois que Eriksen saiu do campo, os dinamarqueses e os ucranianos formaram um círculo, de braços dados. A partida foi interrompida.

Eriksen passará agora por exames complementares no hospital, disse o médico da equipe, Boesen, “para descobrir o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem e me pediu para cumprimentar todos os jogadores e dizer a eles que está tudo bem com ele.”