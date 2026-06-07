Drama envolvendo Christian Eriksen! Estrela da Dinamarca desmaia novamente em campo durante partida amistosa

“Eriksen está bem, dadas as circunstâncias”, afirmou o locutor do estádio neste momento; pouco depois, a Federação Dinamarquesa também divulgou uma primeira declaração do médico da equipe. “Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que vejo, o marcapasso está funcionando como deveria”, disse Morten Boesen: “Ele ficou inconsciente por um breve momento, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contato com ele logo em seguida.”

O VfL Wolfsburg, clube com o qual Eriksen sofreu o rebaixamento no final da última temporada, também se pronunciou à noite. “Estamos pensando em você, Christian”, escreveu o clube: “Estamos em contato próximo com a Federação Dinamarquesa de Futebol e acompanhando o desenrolar dos acontecimentos.” Eriksen está sendo submetido a exames detalhados no Hospital Universitário de Odense.

As lembranças do colapso de Eriksen em 12 de junho de 2021 estavam vivas: naquela ocasião, durante a partida da fase de grupos do Euro contra a Finlândia, em Copenhague, ele sofreu uma parada cardíaca e foi reanimado. “Fiquei morto por cinco minutos”, disse Eriksen mais tarde em uma entrevista. Na ocasião, foi-lhe implantado um desfibrilador, e os médicos deram ao jogador com mais partidas pela seleção a autorização médica para continuar sua carreira profissional.