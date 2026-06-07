O jogador da seleção dinamarquesa Christian Eriksen desmaiou novamente em campo, quase cinco anos depois de seu dramático colapso no Euro 2021. O incidente ocorreu durante o jogo internacional contra a Ucrânia, em Odense, no domingo; aos 65 minutos, Eriksen caiu no chão. O jogador de 34 anos, do VfL Wolfsburg, recebeu atendimento médico e conseguiu, mais tarde, caminhar por conta própria até a ambulância.
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Drama envolvendo Christian Eriksen! Estrela da Dinamarca desmaia novamente em campo durante partida amistosa
“Eriksen está bem, dadas as circunstâncias”, afirmou o locutor do estádio neste momento; pouco depois, a Federação Dinamarquesa também divulgou uma primeira declaração do médico da equipe. “Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que vejo, o marcapasso está funcionando como deveria”, disse Morten Boesen: “Ele ficou inconsciente por um breve momento, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contato com ele logo em seguida.”
O VfL Wolfsburg, clube com o qual Eriksen sofreu o rebaixamento no final da última temporada, também se pronunciou à noite. “Estamos pensando em você, Christian”, escreveu o clube: “Estamos em contato próximo com a Federação Dinamarquesa de Futebol e acompanhando o desenrolar dos acontecimentos.” Eriksen está sendo submetido a exames detalhados no Hospital Universitário de Odense.
As lembranças do colapso de Eriksen em 12 de junho de 2021 estavam vivas: naquela ocasião, durante a partida da fase de grupos do Euro contra a Finlândia, em Copenhague, ele sofreu uma parada cardíaca e foi reanimado. “Fiquei morto por cinco minutos”, disse Eriksen mais tarde em uma entrevista. Na ocasião, foi-lhe implantado um desfibrilador, e os médicos deram ao jogador com mais partidas pela seleção a autorização médica para continuar sua carreira profissional.
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Há quase cinco anos, quase no mesmo dia, Eriksen sofreu uma parada cardíaca
No entanto, por motivos jurídicos (esportivos), isso não pôde ocorrer na Itália, onde ele tinha contrato com o Inter de Milão. Eriksen, que continuou jogando pela seleção nacional, acabou chegando ao Wolfsburg em setembro de 2025, passando pelo Brentford e pelo Manchester United. Lá, ele assinou um contrato até 2027; no final da última temporada, o Wolfsburg foi rebaixado.
No domingo, as imagens da TV mostraram Eriksen levando as duas mãos ao peito e, em seguida, caindo no gramado. A equipe médica correu imediatamente para o campo. Os jogadores formaram uma barreira para proteger a privacidade do capitão durante o atendimento. Depois que Eriksen saiu do campo, os dinamarqueses e os ucranianos formaram um círculo, de braços dados. A partida foi interrompida.
A partida de domingo era um amistoso sem grande importância, já que os dinamarqueses não haviam se classificado para a Copa do Mundo. As imagens da TV mostraram Eriksen levando as duas mãos ao peito e, em seguida, caindo no gramado. A equipe médica correu imediatamente para o campo. Os jogadores formaram uma barreira humana durante o atendimento ao capitão. Depois que Eriksen saiu do campo, dinamarqueses e ucranianos formaram juntos, de braços dados, um círculo. A partida foi interrompida.
Eriksen será agora submetido a exames mais aprofundados no hospital, disse o médico da equipe, Boesen, “para descobrir o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem e me pediu para cumprimentar todos os jogadores e dizer a eles que está tudo bem com ele.”