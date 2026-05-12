Drama antes da partida decisiva contra o rebaixamento! O FC St. Pauli enfrenta várias baixas contra o Wolfsburg

Segundo o clube, no caso de Smith, teria sido apenas uma medida de precaução. No entanto, ainda não está claro se o sueco poderá retomar os treinos ao longo da semana. Além disso, o capitão Jackson Irvine não participou da sessão, assim como nas últimas semanas, por motivos de controle de carga de trabalho.

O St. Pauli já havia sido atingido por um vírus gastrointestinal na última partida contra o RB Leipzig (1 a 2). Após o jogo, o técnico Alexander Blessin anunciou, para a semana que antecede a final da temporada: “Precisamos isolar os jogadores doentes e garantir que nenhum outro jogador seja contaminado.”