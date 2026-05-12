Devido a um vírus gastrointestinal que se espalhou rapidamente, quatro grandes promessas para o confronto decisivo da última rodada ficaram de fora do treino de terça-feira: Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth e Louis Oppie.
Traduzido por
Drama antes da partida decisiva contra o rebaixamento! O FC St. Pauli enfrenta várias baixas contra o Wolfsburg
Segundo o clube, no caso de Smith, teria sido apenas uma medida de precaução. No entanto, ainda não está claro se o sueco poderá retomar os treinos ao longo da semana. Além disso, o capitão Jackson Irvine não participou da sessão, assim como nas últimas semanas, por motivos de controle de carga de trabalho.
O St. Pauli já havia sido atingido por um vírus gastrointestinal na última partida contra o RB Leipzig (1 a 2). Após o jogo, o técnico Alexander Blessin anunciou, para a semana que antecede a final da temporada: “Precisamos isolar os jogadores doentes e garantir que nenhum outro jogador seja contaminado.”
- Getty Images Sport
O St. Pauli já conta com quatro titulares a menos para o confronto contra o Wolfsburg
Pelo menos Adam Dzwigala, que ficou de fora em Leipzig, voltou aos treinos. Com Manolis Saliakas, Karol Mets (lesões musculares), James Sands (cirurgia no tornozelo) e Mathias Pereira Lage (ruptura do ligamento cruzado), quatro titulares em potencial estão definitivamente fora da partida contra o Wolfsburg.
O St. Pauli, lanterna da Bundesliga, chega à última rodada empatado em pontos com o Wolfsburg e o 1. FC Heidenheim (que enfrenta o FSV Mainz 05).