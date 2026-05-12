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Drama antes da partida decisiva contra o rebaixamento! O FC St. Pauli enfrenta várias baixas contra o Wolfsburg

Bundesliga
St. Pauli x Wolfsburg
St. Pauli
Wolfsburg

O FC St. Pauli, último colocado na tabela, enfrenta novos problemas de escalação justamente antes do “jogo decisivo” contra o VfL Wolfsburg, que pode definir o rebaixamento.

Devido a um vírus gastrointestinal que se espalhou rapidamente, quatro grandes promessas para o confronto decisivo da última rodada ficaram de fora do treino de terça-feira: Eric Smith, Hauke Wahl, David Nemeth e Louis Oppie.

  • Segundo o clube, no caso de Smith, teria sido apenas uma medida de precaução. No entanto, ainda não está claro se o sueco poderá retomar os treinos ao longo da semana. Além disso, o capitão Jackson Irvine não participou da sessão, assim como nas últimas semanas, por motivos de controle de carga de trabalho.

    O St. Pauli já havia sido atingido por um vírus gastrointestinal na última partida contra o RB Leipzig (1 a 2). Após o jogo, o técnico Alexander Blessin anunciou, para a semana que antecede a final da temporada: “Precisamos isolar os jogadores doentes e garantir que nenhum outro jogador seja contaminado.”

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  • FC St. Pauli v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    O St. Pauli já conta com quatro titulares a menos para o confronto contra o Wolfsburg

    Pelo menos Adam Dzwigala, que ficou de fora em Leipzig, voltou aos treinos. Com Manolis Saliakas, Karol Mets (lesões musculares), James Sands (cirurgia no tornozelo) e Mathias Pereira Lage (ruptura do ligamento cruzado), quatro titulares em potencial estão definitivamente fora da partida contra o Wolfsburg.

    O St. Pauli, lanterna da Bundesliga, chega à última rodada empatado em pontos com o Wolfsburg e o 1. FC Heidenheim (que enfrenta o FSV Mainz 05).

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