Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Douglas Luiz Duda Gaspar Alisha LehmannGetty/Instagram
Chris Burton

Traduzido por

Douglas Luiz supera separação de Alisha Lehmann com modelo de 19 anos, filha do lendário jogador do Arsenal, Edu

Douglas Luiz parece ter superado Alisha Lehmann, após o fim do relacionamento deles em 2025, com o meio-campista do Aston Villa sendo romanticamente ligado à filha do lendário jogador do Arsenal, Edu. O jogador da seleção brasileira foi visto em clima de romance com a modelo e influenciadora Duda Gaspar, de 19 anos, com o relacionamento deles aparentemente sendo divulgado nas redes sociais.

  • Por que Luiz e Lehmann se separaram?

    Luiz e a estrela da WSL Lehmann, que está de volta ao futebol inglês com o Leicester, começaram a namorar em 2021. Após uma breve separação, eles voltaram a ficar juntos e completaram transferências históricas em 2024, quando deixaram o Villa para jogar pelo gigante italiano Juventus.

    Dizem que eles se separaram em maio de 2025. Lehmann deixou a Juve para jogar pelo Como Women, antes de se juntar ao Leicester em janeiro de 2026. Luiz também está de volta a Midlands após encerrar um período de empréstimo ao Nottingham Forest e voltar ao Villa com um contrato que inclui uma opção de compra definitiva.

    • Publicidade

  • Luiz e Duda Gaspar compartilham fotos e mensagens apaixonadas nas redes sociais

    A jogadora de 27 anos parece estar novamente estabelecida em campo, após ter sofrido lesões em Turim, e tem um novo interesse amoroso fora dele. Duda Gaspar, cujo pai fez parte do icônico time “Invincibles” do Arsenal, é de ascendência brasileira e atualmente mora em Londres.

    A adolescente compartilhou uma foto no Instagram dela e Luiz com a legenda: “Você é minha maior certeza”. Luiz postou a mesma foto em sua conta, dizendo: “Fazer você feliz será minha prioridade”.

    Douglas Luiz Duda Gaspar 2026Instagram

  • Luiz e Gaspar permanecerão no Reino Unido em meio às especulações sobre a saída de Edu do Forest?

    Não se sabe ao certo quando Luiz e Gaspar se conheceram, sendo possível que seus caminhos tenham se cruzado pela primeira vez ao seguirem diferentes trajetórias. Edu ocupou cargos de diretor técnico e esportivo no Arsenal antes de se juntar a Evangelos Marinakis e ao Nottingham Forest em 2024.

    Sua função como diretor global de futebol lá o teria levado a desempenhar algum papel na negociação que levou Luiz ao City Ground. Questões sérias estão sendo levantadas sobre o futuro de Edu em Nottingham, com a expectativa de que ele em breve deixe o cargo de destaque lá.

    O Daily Mail afirma que sua filha “deve permanecer no Reino Unido” se seu pai for demitido pelo Forest e decidir voltar para seu país natal, o Brasil, onde já teriam sido preparados novos empregos para ele.

    Luiz espera permanecer na Inglaterra após o verão de 2026, enquanto representa seu país na próxima Copa do Mundo, com o Villa considerando um acordo que o manterá em seu elenco.

  • Alisha Lehmann Montel McKenzieGetty/Instagram

    Estrela do Love Island: com quem Lehmann está namorando agora?

    Enquanto Luiz está recomeçando com Gaspar, sua ex-namorada Lehmann já encontrou um novo namorado. A suíça de 27 anos oficializou no Instagram seu relacionamento com o jogador de futebol semiprofissional e estrela do Love Island, Montel McKenzie, em janeiro.

    Eles compartilharam fotos das férias que passaram juntos, com Lehmann deixando para trás os cenários pitorescos do Lago Como ao retornar à WSL e assinar um contrato de dois anos e meio com o Leicester.

0