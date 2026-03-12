Douglas Luiz supera separação de Alisha Lehmann com modelo de 19 anos, filha do lendário jogador do Arsenal, Edu

Não se sabe ao certo quando Luiz e Gaspar se conheceram, sendo possível que seus caminhos tenham se cruzado pela primeira vez ao seguirem diferentes trajetórias. Edu ocupou cargos de diretor técnico e esportivo no Arsenal antes de se juntar a Evangelos Marinakis e ao Nottingham Forest em 2024.

Sua função como diretor global de futebol lá o teria levado a desempenhar algum papel na negociação que levou Luiz ao City Ground. Questões sérias estão sendo levantadas sobre o futuro de Edu em Nottingham, com a expectativa de que ele em breve deixe o cargo de destaque lá.

O Daily Mail afirma que sua filha “deve permanecer no Reino Unido” se seu pai for demitido pelo Forest e decidir voltar para seu país natal, o Brasil, onde já teriam sido preparados novos empregos para ele.

Luiz espera permanecer na Inglaterra após o verão de 2026, enquanto representa seu país na próxima Copa do Mundo, com o Villa considerando um acordo que o manterá em seu elenco.