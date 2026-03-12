Getty/Instagram
Douglas Luiz supera separação de Alisha Lehmann com modelo de 19 anos, filha do lendário jogador do Arsenal, Edu
Por que Luiz e Lehmann se separaram?
Luiz e a estrela da WSL Lehmann, que está de volta ao futebol inglês com o Leicester, começaram a namorar em 2021. Após uma breve separação, eles voltaram a ficar juntos e completaram transferências históricas em 2024, quando deixaram o Villa para jogar pelo gigante italiano Juventus.
Dizem que eles se separaram em maio de 2025. Lehmann deixou a Juve para jogar pelo Como Women, antes de se juntar ao Leicester em janeiro de 2026. Luiz também está de volta a Midlands após encerrar um período de empréstimo ao Nottingham Forest e voltar ao Villa com um contrato que inclui uma opção de compra definitiva.
Luiz e Duda Gaspar compartilham fotos e mensagens apaixonadas nas redes sociais
A jogadora de 27 anos parece estar novamente estabelecida em campo, após ter sofrido lesões em Turim, e tem um novo interesse amoroso fora dele. Duda Gaspar, cujo pai fez parte do icônico time “Invincibles” do Arsenal, é de ascendência brasileira e atualmente mora em Londres.
A adolescente compartilhou uma foto no Instagram dela e Luiz com a legenda: “Você é minha maior certeza”. Luiz postou a mesma foto em sua conta, dizendo: “Fazer você feliz será minha prioridade”.
Luiz e Gaspar permanecerão no Reino Unido em meio às especulações sobre a saída de Edu do Forest?
Não se sabe ao certo quando Luiz e Gaspar se conheceram, sendo possível que seus caminhos tenham se cruzado pela primeira vez ao seguirem diferentes trajetórias. Edu ocupou cargos de diretor técnico e esportivo no Arsenal antes de se juntar a Evangelos Marinakis e ao Nottingham Forest em 2024.
Sua função como diretor global de futebol lá o teria levado a desempenhar algum papel na negociação que levou Luiz ao City Ground. Questões sérias estão sendo levantadas sobre o futuro de Edu em Nottingham, com a expectativa de que ele em breve deixe o cargo de destaque lá.
O Daily Mail afirma que sua filha “deve permanecer no Reino Unido” se seu pai for demitido pelo Forest e decidir voltar para seu país natal, o Brasil, onde já teriam sido preparados novos empregos para ele.
Luiz espera permanecer na Inglaterra após o verão de 2026, enquanto representa seu país na próxima Copa do Mundo, com o Villa considerando um acordo que o manterá em seu elenco.
Estrela do Love Island: com quem Lehmann está namorando agora?
Enquanto Luiz está recomeçando com Gaspar, sua ex-namorada Lehmann já encontrou um novo namorado. A suíça de 27 anos oficializou no Instagram seu relacionamento com o jogador de futebol semiprofissional e estrela do Love Island, Montel McKenzie, em janeiro.
Eles compartilharam fotos das férias que passaram juntos, com Lehmann deixando para trás os cenários pitorescos do Lago Como ao retornar à WSL e assinar um contrato de dois anos e meio com o Leicester.
