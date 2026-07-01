Douglas Luiz está de volta à Juventus a partir de hoje: impossível vendê-lo, recomeça a busca por um empréstimo

A partir de hoje, Douglas Luiz é novamente jogador da Juventus: ontem chegou ao fim seu empréstimo ao Aston Villa, que se seguiu, a partir de janeiro, ao empréstimo ao Nottingham Forest, na primeira parte da temporada 2025-26. A última temporada não foi um grande ano para o brasileiro nascido em 1998; muito pelo contrário. Com 34 partidas, 1 gol, 2 assistências e 1.591 minutos em campo entre Nottingham e Aston Villa, com uma média de 46 minutos por partida, o brasileiro decepcionou, assim como na temporada anterior em Turim, embora ele também figure na lista dos jogadores vencedores da Liga Europa com os Villans (na final, ele entrou em campo aos 88 minutos).





Para Douglas Luiz, foi um retorno ao ambiente que mais o valorizou antes de sua chegada a Turim. Não o suficiente, porém, para merecer a permanência. O meio-campista brasileiro, ao término do empréstimo ao Aston Villa, retorna, portanto, a Turim, enquanto aguarda para saber qual será seu futuro.



