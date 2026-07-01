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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Douglas Luiz está de volta à Juventus a partir de hoje: impossível vendê-lo, recomeça a busca por um empréstimo

Juventus
D. Luiz
Mercado da bola

O brasileiro, após encerrar o empréstimo duplo ao Nottingham Forest e ao Aston Villa, retorna à Continassa

A partir de hoje, Douglas Luiz é novamente jogador da Juventus: ontem chegou ao fim seu empréstimo ao Aston Villa, que se seguiu, a partir de janeiro, ao empréstimo ao Nottingham Forest, na primeira parte da temporada 2025-26. A última temporada não foi um grande ano para o brasileiro nascido em 1998; muito pelo contrário. Com 34 partidas, 1 gol, 2 assistências e 1.591 minutos em campo entre Nottingham e Aston Villa, com uma média de 46 minutos por partida, o brasileiro decepcionou, assim como na temporada anterior em Turim, embora ele também figure na lista dos jogadores vencedores da Liga Europa com os Villans (na final, ele entrou em campo aos 88 minutos).


Para Douglas Luiz, foi um retorno ao ambiente que mais o valorizou antes de sua chegada a Turim. Não o suficiente, porém, para merecer a permanência. O meio-campista brasileiro, ao término do empréstimo ao Aston Villa, retorna, portanto, a Turim, enquanto aguarda para saber qual será seu futuro.


  • PRIMEIRA TEMPORADA NEGATIVA

    Vale lembrar que Douglas Luiz, contratado pela Juventus em 2024 por 50 milhões de euros, além de custos adicionais no valor de 1,5 milhão, após uma temporada decepcionante com a camisa da Juventus (27 partidas e nenhum gol), foi emprestado no verão passado ao Nottingham Forest e, em janeiro, ao Aston Villa. Para o jogador nascido em 1998, sob contrato com a Juventus até 2029, abre-se agora uma situação muito delicada no mercado, tanto para ele quanto para os bianconeri. O brasileiro fracassou completamente na temporada 2024-25 na Juve (apenas 6 partidas como titular e um total de 877 minutos, sem gols nem assistências) e, na temporada 2025-26, foi rejeitado por duas vezes. Primeiro pelo Nottingham Forest, para onde havia sido transferido no verão por empréstimo com opção de compra condicionada (ele teria que disputar 15 partidas com pelo menos 45 minutos cada para que a opção de compra fosse acionada), e depois pelo Aston Villa (time do qual a Juve o havia contratado), onde tentou se recuperar em janeiro. Os Villans, que assinaram um contrato apenas com o direito de compra, o escalaram como titular apenas em uma situação de emergência no meio-campo, mantendo-o no banco sempre que o elenco de Emery, vencedor pela quinta vez da Liga Europa, não apresentasse baixas por lesões ou suspensões.


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  • EM BUSCA DE UM EMPRÉSTIMO

    Douglas Luiz será um grande desafio para Giovanni Carnevali, o novo diretor executivo da Juve, durante a janela de transferências de verão. Ainda com um valor contábil de quase 30 milhõese vinculado aos bianconeri até 2029 com um salário líquido de 5 milhões, o brasileiro representará um grande problema para os desdobramentos do mercado da Velha Senhora. Encontrar um clube que, neste momento, esteja disposto a gastar pelo menos 30 milhões para comprá-lo em definitivo, evitando que os bianconeri tenham um prejuízo, é de fato impossível. As únicas opções que a “Vecchia Signora” tem são a permanência (após a avaliação que Luciano Spalletti fará durante a pré-temporada), o empréstimo com opção de compra ou o empréstimo sem opção de compra. A situação de Douglas Luiz se assemelha cada vez mais à de um de seus compatriotas: Arthur Melo. Contratado em 2020 por uma quantia astronômica (72 milhões mais 10 em bônus), o jogador nascido em 1996, impossível de ser vendido em definitivo, vem passando os últimos seis anos alternando entre empréstimos de vários tipos. Arthur, ainda sob contrato com os bianconeri até 2027, após o último empréstimo ao Grêmio, a partir de hoje está, mais uma vez, no elenco da Juventus.


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