Dorival cita passagem pelo Corinthians, minimiza crise e cobra reação no São Paulo

Dorival Júnior recusou usar a crise fora das quatro linhas como justificativa para a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela 19ª rodada do Brasileirão. Mesmo com salários atrasados e um transfer ban em vigor, o treinador assumiu a responsabilidade pelo momento da equipe, que chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer na competição.
Depois de um primeiro tempo dominante e da vantagem no placar, o Tricolor sofreu a virada em apenas cinco minutos no início da etapa final. Para Dorival, o "apagão" foi determinante para o resultado.