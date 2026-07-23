Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Dorival cita passagem pelo Corinthians, minimiza crise e cobra reação no São Paulo

São Paulo
D. Junior
Brasileirão

Técnico evita usar problemas extracampo como desculpa e pede para elenco reagir imediatamente na sequência da temporada

Dorival Júnior recusou usar a crise fora das quatro linhas como justificativa para a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pela 19ª rodada do Brasileirão. Mesmo com salários atrasados e um transfer ban em vigor, o treinador assumiu a responsabilidade pelo momento da equipe, que chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer na competição.

Depois de um primeiro tempo dominante e da vantagem no placar, o Tricolor sofreu a virada em apenas cinco minutos no início da etapa final. Para Dorival, o "apagão" foi determinante para o resultado.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Em busca de soluções

    O treinador afirmou que a resposta precisa partir do próprio grupo e lamentou a queda de rendimento logo após o intervalo.

    "Temos que resolver essa situação. As soluções estão dentro do elenco. Fizemos um primeiro tempo muito equilibrado, com domínio da partida, e, de repente, um apagão de cinco minutos mudou completamente o jogo."

    Dorival também ligou o alerta para a sequência do Campeonato Brasileiro e reforçou que a equipe precisa reagir rapidamente.

    "A responsabilidade é toda nossa. Precisamos buscar dentro de nós uma condição de recuperação. O Brasileiro é traiçoeiro e não podemos permitir que cinco minutos apaguem tudo o que foi construído durante a partida."

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Assumindo a responsabilidade

    O comandante são-paulino fez questão de isentar os problemas administrativos como principal motivo da má fase e cobrou uma postura diferente do elenco.

    "Não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. O grupo precisa ter consciência de que depende muito da postura dos jogadores. O que apresentamos hoje não foi suficiente."

    Na avaliação de Dorival, embora o ambiente não seja o ideal, o desempenho dentro de campo não pode ser condicionado às dificuldades extracampo.

    "Não é uma situação saudável, mas também não temos o direito de apontar isso como principal responsável pelo momento. No primeiro tempo os problemas eram os mesmos, e a equipe teve um comportamento completamente diferente."

  • Sao Paulo v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Problemas já conhecidos por Dorival

    Dorival lembrou que viveu cenário semelhante no Corinthians, quando também enfrentou um transfer ban e conseguiu conquistar a Copa do Brasil. Segundo ele, o caminho é enfrentar a situação sem buscar desculpas.

    "Passei por esse problema há pouco tempo. Parece que os movimentos se repetem, só mudam os endereços. Não é bom para ninguém, mas temos que enfrentar isso e confiar que o clube está trabalhando para resolver essas questões."

    Com a derrota, o São Paulo permanece com 25 pontos, ocupa a nona colocação e pode perder posições ao fim da rodada. O próximo compromisso será um dos mais difíceis do campeonato: no domingo, o Tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, em busca de encerrar a sequência negativa no Brasileirão.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Flamengo crest
Flamengo
FLA
São Paulo crest
São Paulo
SAP