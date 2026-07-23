Dorival cita passagem pelo Corinthians, minimiza crise e cobra reação no São Paulo

O treinador afirmou que a resposta precisa partir do próprio grupo e lamentou a queda de rendimento logo após o intervalo.

"Temos que resolver essa situação. As soluções estão dentro do elenco. Fizemos um primeiro tempo muito equilibrado, com domínio da partida, e, de repente, um apagão de cinco minutos mudou completamente o jogo."

Dorival também ligou o alerta para a sequência do Campeonato Brasileiro e reforçou que a equipe precisa reagir rapidamente.

"A responsabilidade é toda nossa. Precisamos buscar dentro de nós uma condição de recuperação. O Brasileiro é traiçoeiro e não podemos permitir que cinco minutos apaguem tudo o que foi construído durante a partida."