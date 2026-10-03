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Luis Felipe Gonçalves

Dorival abre o jogo sobre situação financeira do São Paulo e aponta caminho para clube recuperar protagonismo

São Paulo
D. Junior
São Paulo x Santos
Brasileirão

Treinador desabafou e pediu apoio e união da torcida para atravessar turbulência do clube

Além da derrota por 2 a 1 para o Santos, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu um novo transfer ban da Fifa por uma dívida relacionada aos empresários de Giuliano Galoppo, nesta última sexta-feira (2).

Foi a segunda punição do tipo sofrida pelo Tricolor na temporada, em meio a outras pendências financeiras do clube. Após a partida, Dorival Júnior falou sobre o momento vivido pelo São Paulo e defendeu união entre as diferentes partes do clube.

“Eu só acredito que um clube vá se organizar quando todas as pessoas que participarem desse processo abrirem mão do seu lado pessoal em prol da organização e da dignidade de um clube de futebol. Quando isso acontecer, o São Paulo dará um passo muito grande em busca de uma organização e, a partir dela, poderá voltar a ser tudo o que sempre foi no cenário brasileiro, sul-americano e mundial.”

O treinador também pediu apoio da torcida para atravessar o período de turbulência.

“Agora, precisamos que todos os são-paulinos de verdade se unam e formem uma corrente única. Dividimos os clubes e o país em partidos políticos, e isso não tem feito bem para ninguém. Espero que tenhamos uma unidade para sermos mais fortes. Quando isso acontecer, tem tudo para voltar a ser um clube gigante”, afirmou.

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    Impacto no trabalho

    Dorival também foi questionado sobre os possíveis efeitos da crise financeira em seu trabalho e sobre a avaliação que a diretoria faz de seu desempenho.

    O treinador afirmou que não pretende usar a situação como justificativa para os resultados negativos e disse estar consciente do cenário encontrado no clube.

    “Eu fico muito tranquilo em relação a tudo isso. Tenho consciência do que estamos fazendo lá dentro, do momento que estamos vivendo. Não fico me vitimizando de forma alguma. Sou responsável pelos resultados, vim para cá consciente do que estava acontecendo e não procuro justificar em sentido algum.”

    Dorival reconheceu que os resultados recentes estão abaixo do esperado, mas destacou a dedicação da comissão técnica e dos jogadores no dia a dia.

    “A diretoria é livre para fazer uma análise de tudo o que está acontecendo lá dentro. Eles acompanham diariamente o nosso trabalho, a dedicação, a entrega e, talvez, tudo aquilo que estamos fazendo. Os resultados não representam aquilo que estamos fazendo no dia a dia. Reconheço isso. Não estou satisfeito, mas estou confiante de que todo trabalho tem um processo.”

    Por fim, o treinador reforçou seu comprometimento com o clube.

    “As avaliações das diretorias são feitas quando acham conveniente ou não a manutenção de um trabalho. Eu estou lá todos os dias, 24 horas, me dedicando ao São Paulo”, concluiu.

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    Preocupação com os jogadores

    Além da derrota e dos problemas financeiros, o São Paulo deixou o Morumbis com duas preocupações físicas. Rafael sentiu a lombar durante o aquecimento, enquanto Luciano terminou o clássico com dores na virilha.

    Segundo o UOL, Rafael já vinha atuando com incômodo na região e relatou que a lombar “pinçou” durante o aquecimento. O goleiro acabou substituído por Coronel, que começou a partida no banco.

    Luciano, por sua vez, sentiu o adutor da coxa no segundo tempo. Como o São Paulo já havia realizado as cinco substituições e buscava o empate, o atacante permaneceu em campo até o apito final.

    Os dois serão avaliados pelo departamento médico. O São Paulo terá pouco tempo para se recuperar, já que enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira, no Mineirão.

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    Tabu quebrado

    A derrota para o Santos também encerrou uma sequência de mais de seis meses de invencibilidade do São Paulo no Morumbis. A última derrota do Tricolor em casa havia sido justamente para o Palmeiras, por 1 a 0, em 21 de março.

    Nos últimos 15 jogos como mandante na temporada, 12 foram disputados no Morumbis. Os outros três aconteceram em Campinas e Bragança Paulista. No estádio, o São Paulo acumulou oito vitórias e quatro empates no período.

    O Tricolor volta a atuar no Morumbis no próximo dia 10, contra o Vitória, em duelo entre equipes que estão na parte inferior da tabela.

    Com 36 pontos, o São Paulo ocupa atualmente a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro e tenta reagir na reta final da competição.

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