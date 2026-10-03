Dorival abre o jogo sobre situação financeira do São Paulo e aponta caminho para clube recuperar protagonismo

Além da derrota por 2 a 1 para o Santos, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu um novo transfer ban da Fifa por uma dívida relacionada aos empresários de Giuliano Galoppo, nesta última sexta-feira (2).

Foi a segunda punição do tipo sofrida pelo Tricolor na temporada, em meio a outras pendências financeiras do clube. Após a partida, Dorival Júnior falou sobre o momento vivido pelo São Paulo e defendeu união entre as diferentes partes do clube.

“Eu só acredito que um clube vá se organizar quando todas as pessoas que participarem desse processo abrirem mão do seu lado pessoal em prol da organização e da dignidade de um clube de futebol. Quando isso acontecer, o São Paulo dará um passo muito grande em busca de uma organização e, a partir dela, poderá voltar a ser tudo o que sempre foi no cenário brasileiro, sul-americano e mundial.”

O treinador também pediu apoio da torcida para atravessar o período de turbulência.

“Agora, precisamos que todos os são-paulinos de verdade se unam e formem uma corrente única. Dividimos os clubes e o país em partidos políticos, e isso não tem feito bem para ninguém. Espero que tenhamos uma unidade para sermos mais fortes. Quando isso acontecer, tem tudo para voltar a ser um clube gigante”, afirmou.