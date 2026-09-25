Mancini vai adiar a definição do time titular da Itália até a manhã de sexta-feira, enquanto a Itália se prepara para receber a Bélgica. O confronto pela Liga das Nações da Uefa acontece no Estádio Olímpico, em Roma, com início às 19h45, no horário do Reino Unido.

Mancini ainda tem duas grandes dúvidas de escalação para resolver antes de definir a equipe. Nicolo Zaniolo, Moise Kean e Nicolo Cambiaghi disputam uma vaga entre os titulares, com o trio capaz de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda.

A partida marca um muito aguardado retorno à beira do campo do técnico da seleção. Sua equipe enfrenta uma desgastante campanha no Grupo A, que também conta com as potências França e a Turquia de Vincenzo Montella.