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Dores de cabeça táticas para Roberto Mancini? Técnico da Itália revela dois grandes dilemas de escalação antes do duelo contra a Bélgica
Espera pela escalação titular da Itália
Mancini vai adiar a definição do time titular da Itália até a manhã de sexta-feira, enquanto a Itália se prepara para receber a Bélgica. O confronto pela Liga das Nações da Uefa acontece no Estádio Olímpico, em Roma, com início às 19h45, no horário do Reino Unido.
Mancini ainda tem duas grandes dúvidas de escalação para resolver antes de definir a equipe. Nicolo Zaniolo, Moise Kean e Nicolo Cambiaghi disputam uma vaga entre os titulares, com o trio capaz de atuar tanto pela direita quanto pela esquerda.
A partida marca um muito aguardado retorno à beira do campo do técnico da seleção. Sua equipe enfrenta uma desgastante campanha no Grupo A, que também conta com as potências França e a Turquia de Vincenzo Montella.
- AFP
A busca por um remédio milagroso para vencer rápido
Mancini retorna a uma seleção em necessidade desesperada de retomada após um período turbulento. Depois de levar a Itália ao título da Euro 2020 antes de ficar fora da Copa do Mundo de 2022, ele deixou o cargo de forma controversa em agosto de 2023. Agora com a missão de reconstruir a partir dos escombros, o técnico de volta sabe que o sucesso imediato é crucial para reconquistar os torcedores.
"Jogar bem desde o início, o que não será fácil considerando que tivemos apenas dois dias para nos preparar para este jogo", disse Mancini aos repórteres, em declaração reproduzida pela Football Italia. "É assim que o futebol de seleções funciona, temos que fazer as coisas rapidamente e conseguir resultados, esse é o único remédio para o que nos aflige."
Ao falar sobre sua equipe titular, Mancini afirmou: "Estamos bem perto do time titular, mas há duas dúvidas. Vamos decidir amanhã de manhã. Cambiaghi pode jogar pela direita ou pela esquerda, assim como Kean e Zaniolo. Sandro Tonali teve um leve problema físico quando chegou, mas não sentiu mais nada, então deve estar bem."
Em busca do Final Four da Liga das Nações
O tempo de preparação excepcionalmente curto deixa a Itália vulnerável em um grupo da Liga das Nações extremamente competitivo. No entanto, Mancini estabeleceu objetivos claros e ambiciosos para sua equipe enquanto ela encara esses difíceis compromissos que estão por vir.
"Esperamos chegar ao Final Four da Liga das Nações. É um grupo forte e, por isso, não será fácil, mas vamos tentar", acrescentou Mancini. "Mal posso esperar para ouvir o hino nacional tocando. Muitos desses jogadores são experientes e, naturalmente, há pressão, mas é uma pressão positiva, porque jogar futebol é a paixão deles e eles precisam aproveitar isso."
- Getty
Foco no duelo no Estádio Olímpico
A Itália precisa começar com tudo contra uma talentosa seleção da Bélgica sob as luzes de sexta-feira à noite. Um resultado positivo em Roma é absolutamente essencial para a Itália ganhar embalo para o restante do torneio.
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