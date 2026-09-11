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Dor, ganho e terra dos sonhos! Dest vai da dor ao gol no retorno, enquanto Sano realiza fantasia de infância
PSV reage e garante um ponto em casa
O PSV Eindhoven abriu sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com um suado empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk, de Arda Turan, no Philips Stadion. A equipe ucraniana saiu na frente de forma controversa nos acréscimos do primeiro tempo, com Gleiker Mendoza, depois de Sergino Dest sofrer uma entrada dura no meio-campo.
Movido pela frustração, o PSV respondeu imediatamente após o intervalo. Armando Obispo deu um passe preciso para trás, permitindo que Dest cronometrasse sua corrida para a área e finalizasse forte para empatar.
Apesar da pressão tardia dos mandantes, as duas equipes acabaram tendo de se contentar com a divisão dos pontos.
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Dest, melhor em campo, admite sentimento amargo
Dest, que recebeu o prêmio de melhor em campo por sua redenção com gol, admitiu que o elenco ficou decepcionado por não conquistar os três pontos. O lateral americano destacou as dificuldades táticas que o PSV enfrentou para furar a defesa compacta do Shakhtar durante a primeira etapa.
Ele observou que, embora o desempenho tenha melhorado significativamente no segundo tempo, o resultado final deixou um gosto amargo.
"Não conseguimos passar pela defesa deles", explicou Dest. "Eles são bem organizados. Talvez o nosso ritmo tenha sido muito baixo, mas foi outra história no segundo tempo. Mesmo sendo um empate contra um bom time, sentimos que dava para mais, então, nesse sentido, fica um gosto amargo."
Sano realiza sonho de infância na estreia
Para o meio-campista Kodai Sano, o confronto marcou um enorme marco pessoal, já que ele fez sua estreia oficial na principal competição de clubes da Europa. O internacional japonês refletiu sobre seu caminho até o mais alto nível, ao mesmo tempo em que reconheceu os aspectos táticos que o PSV precisa aprimorar daqui para frente.
Ele creditou à disciplina defensiva do Shakhtar o fato de o PSV ter tido suas opções de ataque limitadas durante toda a partida.
"Quando eu era criança, sonhava com isso", revelou Sano. "Na minha primeira vez, tenho orgulho de mim mesmo. Estou muito feliz por vestir esta camisa e acho que me adaptei muito bem, mas foi difícil para nós criar chances e precisamos melhorar."
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Campeão holandês busca evolução na Europa
Com a partida de estreia concluída, o PSV agora volta seu foco para aprimorar sua movimentação ofensiva e seu ritmo nos próximos jogos. Tanto Dest quanto Sano enfatizaram que construir consistência será vital se os campeões holandeses quiserem avançar da fase de liga.
A equipe de Peter Bosz tentará dar sequência à melhora apresentada no segundo tempo quando voltar aos compromissos nacionais e europeus.
O elenco segue confiante de que as lições tiradas do empate ajudarão a refinar sua abordagem para os desafios que virão.
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