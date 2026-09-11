O PSV Eindhoven abriu sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com um suado empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk, de Arda Turan, no Philips Stadion. A equipe ucraniana saiu na frente de forma controversa nos acréscimos do primeiro tempo, com Gleiker Mendoza, depois de Sergino Dest sofrer uma entrada dura no meio-campo.

Movido pela frustração, o PSV respondeu imediatamente após o intervalo. Armando Obispo deu um passe preciso para trás, permitindo que Dest cronometrasse sua corrida para a área e finalizasse forte para empatar.

Apesar da pressão tardia dos mandantes, as duas equipes acabaram tendo de se contentar com a divisão dos pontos.