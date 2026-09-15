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Donny Afroni

Traduzido por

Donyell Malen exalta conexão "especial" com Paulo Dybala após igualar recorde histórico da lenda da Roma

D. Malen
Roma
P. Dybala
Campeonato Italiano

Donyell Malen falou sobre sua parceria florescente com Paulo Dybala depois de a inspirada Roma assumir a liderança da tabela da Serie A. O atacante holandês deu sequência ao seu início notável de trajetória na capital italiana ao balançar as redes mais uma vez na vitória da Roma por 2 a 0 sobre o Torino.

  • Astro holandês prospera ao lado de Dybala

    A química entre Malen e Dybala se tornou a pedra angular do esquema tático de Gian Piero Gasperini nesta temporada. Após a vitória no Stadio Olimpico Grande Torino, Malen foi rápido em creditar ao companheiro argentino o papel dele no gol de abertura, destacando o entendimento intuitivo que vem se desenvolvendo entre a dupla. A imprensa italiana apelidou Dybala e Malen de "dupla dos sonhos", criando seu novo apelido conjunto: Dybalen

    "Minha parceria com Dybala? É divertida", disse Malen à DAZN. "Dybala deu um grande passe, sinto muito que ele não tenha ficado com a assistência porque o goleiro tocou na bola. O importante foi marcar."

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    Perseguindo o fantasma de Francesco Totti

    Ao balançar as redes contra o Torino, Malen garantiu seu lugar nos livros de história da Roma ao igualar um feito anteriormente alcançado pelo maior jogador da história do clube. O jogador de 25 anos agora soma seis gols nesta sequência de abertura da temporada, marca que o faz igualar o início de campanha do lendário Francesco Totti em 2001-02. É um marco que tem peso significativo na capital, mas Malen parece estar desfrutando da pressão que vem com esse tipo de comparação.

    A importância estatística do início de Malen é difícil de exagerar, já que ele se tornou apenas o terceiro jogador na rica história do clube a marcar mais de cinco gols nos quatro primeiros jogos de uma temporada. Embora a marca de Totti em 2001 seja a referência moderna, apenas os sete gols de Pedro Manfredini na temporada 1960-61 estão acima do desempenho atual do holandês. "Quebrar recordes? Eu sei o quanto Totti é importante para a Roma. Estou realmente gostando de jogar esse futebol e quebrar todos esses recordes", acrescentou.

  • A evolução tática de Gasperini e a profundidade do elenco

    Além das atuações da linha de frente que chamam a atenção nas manchetes, Gasperini administra cuidadosamente seu elenco para garantir que ele siga competitivo em todas as frentes. O técnico defendeu sua decisão de tirar Malen no início do segundo tempo, citando a necessidade de ter pernas frescas em meio a uma sequência apertada de jogos.

    "Precisamos fazer com que todos neste elenco subam de nível, foi o nosso terceiro jogo em oito dias, e você não pode ter jogadores com 90 minutos regularmente assim", observou Gasperini. "Se conseguirmos dar a eles 20 a 30 minutos de descanso, isso pode fazer diferença no longo prazo. Também precisamos fazer com que aqueles que vêm na esteira de campeões como Dybala e Malen cresçam, prontos para serem protagonistas."

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  • Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Foco muda para duelo com a Inter

    Com quatro vitórias consecutivas na bagagem, a Roma agora se prepara para o que muitos consideram ser uma decisão precoce do título contra a atual campeã Inter. Para Malen e seus companheiros, a partida contra a Inter representa uma oportunidade de provar que a forma atual não é um acaso e que eles são candidatos reais ao Scudetto

    Gasperini reconhece que a Inter continua sendo a referência no futebol italiano, mas acredita que sua equipe está pronta para o teste. "Claramente, a Inter é a referência desta liga, uma equipe forte apontada por todos como a melhor da Itália, embora eu ache que o Como esteja chegando perto", concluiu.

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