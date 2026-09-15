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Donyell Malen exalta conexão "especial" com Paulo Dybala após igualar recorde histórico da lenda da Roma
Astro holandês prospera ao lado de Dybala
A química entre Malen e Dybala se tornou a pedra angular do esquema tático de Gian Piero Gasperini nesta temporada. Após a vitória no Stadio Olimpico Grande Torino, Malen foi rápido em creditar ao companheiro argentino o papel dele no gol de abertura, destacando o entendimento intuitivo que vem se desenvolvendo entre a dupla. A imprensa italiana apelidou Dybala e Malen de "dupla dos sonhos", criando seu novo apelido conjunto: Dybalen
"Minha parceria com Dybala? É divertida", disse Malen à DAZN. "Dybala deu um grande passe, sinto muito que ele não tenha ficado com a assistência porque o goleiro tocou na bola. O importante foi marcar."
- AFP
Perseguindo o fantasma de Francesco Totti
Ao balançar as redes contra o Torino, Malen garantiu seu lugar nos livros de história da Roma ao igualar um feito anteriormente alcançado pelo maior jogador da história do clube. O jogador de 25 anos agora soma seis gols nesta sequência de abertura da temporada, marca que o faz igualar o início de campanha do lendário Francesco Totti em 2001-02. É um marco que tem peso significativo na capital, mas Malen parece estar desfrutando da pressão que vem com esse tipo de comparação.
A importância estatística do início de Malen é difícil de exagerar, já que ele se tornou apenas o terceiro jogador na rica história do clube a marcar mais de cinco gols nos quatro primeiros jogos de uma temporada. Embora a marca de Totti em 2001 seja a referência moderna, apenas os sete gols de Pedro Manfredini na temporada 1960-61 estão acima do desempenho atual do holandês. "Quebrar recordes? Eu sei o quanto Totti é importante para a Roma. Estou realmente gostando de jogar esse futebol e quebrar todos esses recordes", acrescentou.
A evolução tática de Gasperini e a profundidade do elenco
Além das atuações da linha de frente que chamam a atenção nas manchetes, Gasperini administra cuidadosamente seu elenco para garantir que ele siga competitivo em todas as frentes. O técnico defendeu sua decisão de tirar Malen no início do segundo tempo, citando a necessidade de ter pernas frescas em meio a uma sequência apertada de jogos.
"Precisamos fazer com que todos neste elenco subam de nível, foi o nosso terceiro jogo em oito dias, e você não pode ter jogadores com 90 minutos regularmente assim", observou Gasperini. "Se conseguirmos dar a eles 20 a 30 minutos de descanso, isso pode fazer diferença no longo prazo. Também precisamos fazer com que aqueles que vêm na esteira de campeões como Dybala e Malen cresçam, prontos para serem protagonistas."
- Getty Images Sport
Foco muda para duelo com a Inter
Com quatro vitórias consecutivas na bagagem, a Roma agora se prepara para o que muitos consideram ser uma decisão precoce do título contra a atual campeã Inter. Para Malen e seus companheiros, a partida contra a Inter representa uma oportunidade de provar que a forma atual não é um acaso e que eles são candidatos reais ao Scudetto
Gasperini reconhece que a Inter continua sendo a referência no futebol italiano, mas acredita que sua equipe está pronta para o teste. "Claramente, a Inter é a referência desta liga, uma equipe forte apontada por todos como a melhor da Itália, embora eu ache que o Como esteja chegando perto", concluiu.
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