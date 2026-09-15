Donyell Malen exalta conexão "especial" com Paulo Dybala após igualar recorde histórico da lenda da Roma

Ao balançar as redes contra o Torino, Malen garantiu seu lugar nos livros de história da Roma ao igualar um feito anteriormente alcançado pelo maior jogador da história do clube. O jogador de 25 anos agora soma seis gols nesta sequência de abertura da temporada, marca que o faz igualar o início de campanha do lendário Francesco Totti em 2001-02. É um marco que tem peso significativo na capital, mas Malen parece estar desfrutando da pressão que vem com esse tipo de comparação.

A importância estatística do início de Malen é difícil de exagerar, já que ele se tornou apenas o terceiro jogador na rica história do clube a marcar mais de cinco gols nos quatro primeiros jogos de uma temporada. Embora a marca de Totti em 2001 seja a referência moderna, apenas os sete gols de Pedro Manfredini na temporada 1960-61 estão acima do desempenho atual do holandês. "Quebrar recordes? Eu sei o quanto Totti é importante para a Roma. Estou realmente gostando de jogar esse futebol e quebrar todos esses recordes", acrescentou.