Em entrevista ao podcast The Rest Is Football, o presidente da IFR, David Kogan, esclareceu o alcance da autoridade do órgão regulador. Embora tenha ressaltado que ainda é cedo para definir medidas específicas enquanto o recurso do City está em andamento, ele confirmou que a organização tem o poder de afastar Sheikh Mansour.

“Temos o poder de exigir que um proprietário se afaste de um clube se acreditarmos que ele o administra de uma maneira que não é adequada, justa nem pautada pela probidade”, explicou Kogan. Questionado se um grupo proprietário poderia simplesmente se recusar a vender o clube, ele deu uma resposta categórica: “Não, não, não. Temos poder absoluto para fazer isso.”

Kogan também abordou a possibilidade de a IFR abrir sua própria investigação sobre a conduta do clube. “Não vou me deixar pressionar a fazer qualquer julgamento sobre isso até vermos todas essas questões respondidas”, disse. “Depois, teremos de decidir se vamos abrir nossa própria investigação, chegar a uma conclusão sobre o assunto e definir o que faremos. Antecipar essa decisão seria um erro colossal.”



