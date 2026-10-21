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Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

Donos do Manchester City obrigados a vender?! Presidente do órgão fiscalizador confirma “poder ABSOLUTO” para afastar Sheikh Mansour após infrações financeiras

Manchester City
Premier League
E. Maresca

Os proprietários do Manchester City podem enfrentar a sanção máxima após o presidente do Regulador Independente do Futebol (IFR) confirmar que tem autoridade “absoluta” para forçar a venda do clube. A revelação surpreendente ocorre enquanto o gigante do Etihad segue lidando com as consequências de ter sido considerado culpado de violações de grandes proporções das regras financeiras da Premier League.

  • Violações de regras financeiras provocam investigação dos órgãos reguladores

    Uma comissão independente concluiu recentemente que o Manchester City contornou as regras da Premier League ao longo de nove temporadas. Segundo a decisão, o City firmou acordos comerciais artificiais, inflando receitas e reduzindo custos em mais de 900 milhões de libras.

    Também foi constatado que o clube do Etihad fez esforços deliberados para obstruir a investigação da Premier League sobre esses acordos financeiros. Embora o City tenha recorrido oficialmente da decisão inicial, a possibilidade de sanções sem precedentes agora paira sobre o Manchester City.

  • Manchester City Premier League trophy Etihad StadiumGetty/GOAL

    Presidente do IFR afirma ter “poder absoluto” sobre os proprietários

    Em entrevista ao podcast The Rest Is Football, o presidente da IFR, David Kogan, esclareceu o alcance da autoridade do órgão regulador. Embora tenha ressaltado que ainda é cedo para definir medidas específicas enquanto o recurso do City está em andamento, ele confirmou que a organização tem o poder de afastar Sheikh Mansour.

    “Temos o poder de exigir que um proprietário se afaste de um clube se acreditarmos que ele o administra de uma maneira que não é adequada, justa nem pautada pela probidade”, explicou Kogan. Questionado se um grupo proprietário poderia simplesmente se recusar a vender o clube, ele deu uma resposta categórica: “Não, não, não. Temos poder absoluto para fazer isso.”

    Kogan também abordou a possibilidade de a IFR abrir sua própria investigação sobre a conduta do clube. “Não vou me deixar pressionar a fazer qualquer julgamento sobre isso até vermos todas essas questões respondidas”, disse. “Depois, teremos de decidir se vamos abrir nossa própria investigação, chegar a uma conclusão sobre o assunto e definir o que faremos. Antecipar essa decisão seria um erro colossal.”


  • Tensões diplomáticas e punições sem precedentes

    As acusações atuais representam uma ameaça existencial à era de domínio do clube, com possíveis punições que vão de multas elevadíssimas à exclusão da primeira divisão. Relatos indicam que um dos cenários envolve a ameaça de um “rebaixamento duplo”, que retiraria as vantagens obtidas durante as supostas infrações e forçaria uma reconstrução completa da estrutura do clube ao mantê-lo na Championship por no mínimo dois anos.

    Fora de campo, a situação ameaça se transformar em uma questão diplomática significativa entre o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos. Ciente dessas sensibilidades políticas, Kogan já prometeu renunciar caso sofra qualquer interferência governamental durante uma possível investigação da IFR.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Espera apreensiva pela decisão sobre o recurso

    O Manchester City continuará a contestar energicamente as conclusões, afirmando ter "provas irrefutáveis" de sua inocência. Enquanto isso, a Premier League estaria empenhada em definir e anunciar as medidas disciplinares antes da conclusão do processo de recurso do clube. O mundo do futebol agora espera para saber se o clube do Etihad sofrerá a punição esportiva máxima.

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