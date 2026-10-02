(C)Getty Images
Traduzido por
Donos do Manchester City estão sob ameaça! Gary Neville questiona o futuro deles após veredicto de culpa
Neville questiona a viabilidade da propriedade do City
Neville fez um duro alerta à diretoria do Manchester City, sugerindo que sua posição no comando do clube está sob ameaça significativa. O comentarista destacou que a integridade da Premier League está em jogo, especialmente diante da dimensão da suposta fraude envolvendo centenas de milhões de libras.
"É difícil ver como os donos do Manchester City podem cumprir o teste de proprietários e diretores neste país se o veredito for mantido", disse Neville à Sky Sports.
"A realidade é que, por causa de proprietários inadequados de clubes, há regras muito mais rígidas em vigor. Será difícil para os donos do Manchester City manterem seu status. Os clubes são ativos protegidos, ativos comunitários, por causa do significado que têm para os torcedores e para as pessoas de uma cidade, então os proprietários precisam cumprir as regras e leis estabelecidas no teste."
- Getty Images Sport
A dimensão das infrações financeiras
A investigação do painel independente concluiu que o Manchester City cometeu violações financeiras em larga escala ao longo de um período de nove anos. No centro das conclusões estava a alegação de que o clube inflou artificialmente sua receita por meio de acordos de patrocínio "fictícios", totalizando mais de £900 milhões.
Neville insiste que uma mera penalidade financeira seria insuficiente, dado o impacto de longo prazo no esporte. "A única punição apropriada é aplicar o teste de proprietários e diretores, em primeiro lugar, e depois analisar as conquistas ao longo do período e determinar se elas ainda devem ser mantidas", disse ele, observando que as conquistas estão manchadas pelo veredito.
Ele acrescentou: "Essas duas coisas teriam a consequência mais direta para o futebol inglês. Se eu fosse o Man City, aceitaria na hora uma multa ou perda de pontos, mesmo que fossem 60 pontos, porque isso só prejudicaria você por um momento no tempo."
Preocupações com o legado esportivo de longo prazo
O debate em torno do Manchester City agora passa a se voltar para a legitimidade de sua era repleta de títulos sob Pep Guardiola e seus antecessores. Desde a aquisição em 2008, o clube se tornou a força dominante do futebol inglês, mas Neville acredita que esses sucessos serão para sempre vistos sob uma ótica de suspeita se o recurso fracassar.
Ao refletir sobre as implicações mais amplas para a Premier League, Neville falou sobre o dano causado à reputação global da competição. "Ser dono de um clube de futebol neste país é uma das maiores responsabilidades que alguém pode ter. Isso precisa ser levado muito a sério. Não podemos nos perder com multas e perda de pontos, devemos nos concentrar nas duas coisas mais importantes: as conquistas durante aquele período e o que acontece com os donos e executivos que supervisionaram esse período."
"A Premier League é nosso maior produto de exportação para o mundo, e agora está sendo arrastada pela lama porque, neste momento, o melhor time dos últimos 15 anos é culpado de conquistar títulos de forma inadequada. Isso é devastador."
- (C)Getty Images
City inicia processo abrangente de recurso
Em resposta às conclusões da comissão, o Manchester City apresentou oficialmente um recurso abrangente, contestando o veredicto em vários pontos. O clube argumenta que a decisão contém erros significativos em relação à lei, aos princípios da investigação e aos fatos apresentados.
Espera-se que essa batalha jurídica seja longa, com o clube determinado a limpar seu nome e evitar as severas sanções mencionadas pela Premier League, que podem variar de pesadas multas à expulsão total da elite do futebol inglês.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.