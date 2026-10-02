Neville fez um duro alerta à diretoria do Manchester City, sugerindo que sua posição no comando do clube está sob ameaça significativa. O comentarista destacou que a integridade da Premier League está em jogo, especialmente diante da dimensão da suposta fraude envolvendo centenas de milhões de libras.

"É difícil ver como os donos do Manchester City podem cumprir o teste de proprietários e diretores neste país se o veredito for mantido", disse Neville à Sky Sports.

"A realidade é que, por causa de proprietários inadequados de clubes, há regras muito mais rígidas em vigor. Será difícil para os donos do Manchester City manterem seu status. Os clubes são ativos protegidos, ativos comunitários, por causa do significado que têm para os torcedores e para as pessoas de uma cidade, então os proprietários precisam cumprir as regras e leis estabelecidas no teste."