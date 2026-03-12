Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Donnarumma contra o árbitro Mariani: “Por que vocês estão se achando os melhores?”

Durante o jogo Real Madrid-Manchester City, partida de ida das oitavas de final perdida por 3 a 0 pelos Citizens na Espanha, não passou despercebida a polêmica do goleiroitaliano Gigio Donnarummacontra o árbitro da partida Mariani (também italiano) por ocasião do pênalti concedido por uma falta sua sobre Vinicius no segundo tempo. 

O pênalti foi defendido pelo capitão da Itália que, no entanto, conforme relatado pelo Tuttosport, no momento do apito, usou palavras pesadas contra a equipe de arbitragem.

  • POR QUE VOCÊS FAZEM ESSAS COISAS?

    Donnarumma, ao sair para defender, é ultrapassado por Vinicius Jr., que é tocado na altura da perna direita pelo goleiro italiano. Segundo o ex-jogador do Milan, o contato não foi suficiente para justificar o pênalti e, ao perceber a decisão do árbitro Mariani de marcar a falta, ele exclamou: “Por que vocês estão fazendo drama? Estão fazendo drama, estão fazendo...”. Depois de alguns segundos de silêncio, ele acrescentou: “E por que você me dá o cartão amarelo?”
  • DONNARUMMA SOB GUARDIOLA

    Entrevistado pela Sky Sport após o jogo, Donnarumma falou sobre a partida de volta e sua relação com Guardiola: “Temos que fazer uma partida totalmente diferente na volta. Lamento porque perdemos feio, mas vamos jogar em casa e esperamos reverter a situação. Guardiola está me ajudando muito em tudo, dentro e fora do campo. Ele me dá conselhos e é um técnico especial porque encontra soluções inesperadas. Esperamos conseguir acertar algumas coisas para a partida de volta. Com nossos torcedores, com certeza será diferente. Eles precisam nos dar uma força nunca vista, mas com certeza vão fazer isso porque são especiais”. 

