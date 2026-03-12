Donnarumma contra o árbitro Mariani: “Por que vocês estão se achando os melhores?”

Durante o jogo Real Madrid-Manchester City, partida de ida das oitavas de final perdida por 3 a 0 pelos Citizens na Espanha, não passou despercebida a polêmica do goleiro italiano Gigio Donnarummacontra o árbitro da partida Mariani (também italiano) por ocasião do pênalti concedido por uma falta sua sobre Vinicius no segundo tempo.

O pênalti foi defendido pelo capitão da Itália que, no entanto, conforme relatado pelo Tuttosport, no momento do apito, usou palavras pesadas contra a equipe de arbitragem.