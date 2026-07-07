Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Romelu LukakuGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Donald Trump é ridicularizado após gol de Romelu Lukaku no final da partida: Estrelas da Bélgica zombam do presidente dos EUA com a “dança do Trump”

Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
R. Lukaku
F. Balogun

Com uma vitória contundente sobre os EUA, a Bélgica garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Houve muitas críticas maliciosas ao país co-anfitrião — e até mesmo o presidente dos EUA, Donald Trump, foi alvo de críticas.

A partida foi ofuscada pela controversa “perdão” concedido ao atacante norte-americano Folarin Balogun, cuja suspensão — decorrente de um cartão vermelho recebido na partida anterior contra a Bósnia e Herzegovina — havia sido revogada pela FIFA em meio a grandes protestos.

  • Antes disso, havia ocorrido uma ligação telefônica entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a mídia e especialistas acusaram o presidente dos EUA e o presidente da FIFA de terem interferido na decisão da comissão disciplinar, que, em princípio, deveria ser independente.

    Balogun foi autorizado a jogar, apesar de um recurso da Federação Belga de Futebol; o técnico Mauricio Pochettino escalou seu melhor atacante do torneio (3 gols) para o time titular. No entanto, o atacante do AS Monaco não conseguiu evitar a eliminação. Por 1 a 4, os rapazes dos EUA foram derrotados pelos Diabos Vermelhos — e, em seguida, tiveram que suportar muitas provocações.

    Assim, após o gol de Romelu Lukaku no final da partida, a conta oficial da seleção belga no X postou uma foto do atacante comemorando e escreveu: “Overturn this” (em português: “Anulem isso”) — uma alusão óbvia à suspensão imposta a Balogun.

    • Publicidade

  • Por que os belgas dançavam a “dança do rump”?

    Já a caminho da bandeira de escanteio, Lukaku havia colocado as mãos nos ouvidos de forma provocativa, como se quisesse incitar ainda mais o estádio de Seattle, que naquele momento já estava em silêncio. Na bandeira de escanteio, ele e alguns de seus companheiros de equipe acabaram fazendo uma dancinha que poderia muito bem ser interpretada como uma paródia da famosa dança do presidente dos EUA, Trump.

    “Prezado Sr. Presidente, saudações da Bélgica. O que Donald Trump achará disso? Os Diabos Vermelhos comemoram um gol imitando a famosa dança do presidente dos EUA”, escreveu o jornal belga Het Laatste Nieuws sobre o assunto. O Voetbalkrant também comentou: “Os Diabos Vermelhos zombam de Trump. Após o apito final, houve uma comemoração notável em campo.”


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Todos os países anfitriões da Copa do Mundo foram eliminados nas oitavas de final

    Com a gentil ajuda da fraca defesa dos EUA, Charles De Ketelaere (9’/33’) e Hans Vanaken (57’) haviam colocado os belgas na frente; pelo co-anfitrião, apenas Malik Tillmann (31’) marcou o gol que empatou o jogo momentaneamente.

    Com os EUA, foi assim que o terceiro país anfitrião também foi eliminado nas oitavas de final. O Canadá havia sido derrotado de forma contundente pelo Marrocos, enquanto o México foi derrotado por 2 a 3 pela Inglaterra em uma partida acirrada.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Bélgica crest
Bélgica
BÉL