A partida foi ofuscada pela controversa “perdão” concedido ao atacante norte-americano Folarin Balogun, cuja suspensão — decorrente de um cartão vermelho recebido na partida anterior contra a Bósnia e Herzegovina — havia sido revogada pela FIFA em meio a grandes protestos.
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Donald Trump é ridicularizado após gol de Romelu Lukaku no final da partida: Estrelas da Bélgica zombam do presidente dos EUA com a “dança do Trump”
Antes disso, havia ocorrido uma ligação telefônica entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a mídia e especialistas acusaram o presidente dos EUA e o presidente da FIFA de terem interferido na decisão da comissão disciplinar, que, em princípio, deveria ser independente.
Balogun foi autorizado a jogar, apesar de um recurso da Federação Belga de Futebol; o técnico Mauricio Pochettino escalou seu melhor atacante do torneio (3 gols) para o time titular. No entanto, o atacante do AS Monaco não conseguiu evitar a eliminação. Por 1 a 4, os rapazes dos EUA foram derrotados pelos Diabos Vermelhos — e, em seguida, tiveram que suportar muitas provocações.
Assim, após o gol de Romelu Lukaku no final da partida, a conta oficial da seleção belga no X postou uma foto do atacante comemorando e escreveu: “Overturn this” (em português: “Anulem isso”) — uma alusão óbvia à suspensão imposta a Balogun.
Por que os belgas dançavam a “dança do rump”?
Já a caminho da bandeira de escanteio, Lukaku havia colocado as mãos nos ouvidos de forma provocativa, como se quisesse incitar ainda mais o estádio de Seattle, que naquele momento já estava em silêncio. Na bandeira de escanteio, ele e alguns de seus companheiros de equipe acabaram fazendo uma dancinha que poderia muito bem ser interpretada como uma paródia da famosa dança do presidente dos EUA, Trump.
“Prezado Sr. Presidente, saudações da Bélgica. O que Donald Trump achará disso? Os Diabos Vermelhos comemoram um gol imitando a famosa dança do presidente dos EUA”, escreveu o jornal belga Het Laatste Nieuws sobre o assunto. O Voetbalkrant também comentou: “Os Diabos Vermelhos zombam de Trump. Após o apito final, houve uma comemoração notável em campo.”
- Getty Images Sport
Todos os países anfitriões da Copa do Mundo foram eliminados nas oitavas de final
Com a gentil ajuda da fraca defesa dos EUA, Charles De Ketelaere (9’/33’) e Hans Vanaken (57’) haviam colocado os belgas na frente; pelo co-anfitrião, apenas Malik Tillmann (31’) marcou o gol que empatou o jogo momentaneamente.
Com os EUA, foi assim que o terceiro país anfitrião também foi eliminado nas oitavas de final. O Canadá havia sido derrotado de forma contundente pelo Marrocos, enquanto o México foi derrotado por 2 a 3 pela Inglaterra em uma partida acirrada.
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