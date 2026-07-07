Donald Trump é alvo de zombarias após gol de Romelu Lukaku no final da partida: Estrelas da Bélgica tiram sarro do presidente dos EUA na Copa do Mundo

Antes disso, havia ocorrido uma ligação telefônica entre Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e a mídia e especialistas acusaram o presidente dos EUA e o presidente da FIFA de terem interferido na decisão da comissão disciplinar, que, em princípio, deveria ser independente.

Balogun foi autorizado a jogar, apesar de um recurso da Federação Belga de Futebol; o técnico Mauricio Pochettino escalou seu melhor atacante do torneio (3 gols) para o time titular. No entanto, o atacante do AS Monaco não conseguiu evitar a eliminação. Por 1 a 4, os garotos dos EUA foram derrotados pelos Diabos Vermelhos — e, em seguida, tiveram que suportar muitas provocações.

Assim, após o gol de Romelu Lukaku no final da partida, a conta oficial da seleção belga no X postou uma foto do atacante comemorando e escreveu: “Overturn this” (em português: “Anulem isso”) — uma alusão óbvia à suspensão imposta a Balogun.