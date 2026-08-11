O presidente Trump fez um alerta duro à comunidade global do futebol, afirmando que a FIFA estaria cometendo um "erro terrível" se levasse adiante os planos de substituir Infantino. O presidente dos EUA usou sua plataforma nas redes sociais para defender o pressionado chefe da FIFA, argumentando que os recentes sucessos financeiros e operacionais da entidade estão diretamente ligados à liderança e à visão de Infantino para o jogo.

Em uma publicação direta feita na noite de segunda-feira, Trump afirmou que a FIFA "nunca seria tão bem-sucedida ou lucrativa" sem a presença do atual presidente no comando. Ele escreveu: "A FIFA estaria cometendo um erro terrível se, por qualquer motivo, sequer considerasse substituir o presidente Gianni Infantino. Ele é fantástico, tendo acabado de presidir a Copa do Mundo de maior sucesso já realizada, por quatro vezes.