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Donald Trump apoia Gianni Infantino enquanto presidente da Fifa enfrenta acusações de "engano"
Trump faz alerta a federações de futebol
O presidente Trump fez um alerta duro à comunidade global do futebol, afirmando que a FIFA estaria cometendo um "erro terrível" se levasse adiante os planos de substituir Infantino. O presidente dos EUA usou sua plataforma nas redes sociais para defender o pressionado chefe da FIFA, argumentando que os recentes sucessos financeiros e operacionais da entidade estão diretamente ligados à liderança e à visão de Infantino para o jogo.
Em uma publicação direta feita na noite de segunda-feira, Trump afirmou que a FIFA "nunca seria tão bem-sucedida ou lucrativa" sem a presença do atual presidente no comando. Ele escreveu: "A FIFA estaria cometendo um erro terrível se, por qualquer motivo, sequer considerasse substituir o presidente Gianni Infantino. Ele é fantástico, tendo acabado de presidir a Copa do Mundo de maior sucesso já realizada, por quatro vezes.
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Repercussão negativa sobre a FIFA Forward Enterprise
O apoio da Casa Branca chega em um momento em que Infantino enfrenta uma oposição sem precedentes dos órgãos regionais mais poderosos do esporte. UEFA, CONCACAF e AFC divulgaram uma dura declaração conjunta, descrevendo uma quebra de confiança por meio de engano em relação a uma proposta de vender os direitos comerciais.
As confederações expressaram sua indignação em uma carta aberta, afirmando que "quando a confiança é quebrada por meio de engano, quando um indivíduo se coloca acima do coletivo que lhe confiou autoridade, esse dever foi abandonado." A carta ainda enfatizou que o futebol pertence aos jogadores, aos torcedores e às associações-membro, e não a um único indivíduo.
US Soccer se junta ao apelo por mudança
Apesar do apoio pessoal de Trump a Infantino, a U.S. Soccer se alinhou aos críticos, juntando-se à Canada Soccer e a outras federações regionais para exigir uma reforma significativa dentro da entidade. Em comunicado divulgado na segunda-feira, a federação americana pediu "mudanças significativas que fortaleçam a governança, a transparência e a responsabilização da FIFA". Isso coloca a entidade nacional em desacordo com a retórica política vinda da presidência dos Estados Unidos.
A crítica se concentra na falta de consulta em relação ao projeto FFE, que, segundo relatos, foi levado adiante em um cronograma acelerado para evitar escrutínio.
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O pedido de desculpas de Infantino e as perspectivas para o futuro
Infantino pediu desculpas pela forma como a proposta da FFE foi conduzida, mas, para muitos dentro das associações europeias e asiáticas, o gesto veio tarde demais. A Uefa já havia sugerido anteriormente que suas federações membros poderiam boicotar competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, caso os planos comerciais avançassem.
O dirigente suíço está no poder desde fevereiro de 2016 e, atualmente, pretende permanecer no cargo por mais vários anos. Seu mandato atual está previsto para ir até 2027, e ele já indicou o desejo de buscar a reeleição para estender sua presidência até 2031.
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