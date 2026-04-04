Dominik Szoboszlai se envolveu em um confronto acalorado com torcedores do Liverpool após a humilhante derrota para o Manchester City

As redes sociais logo ficaram repletas de vídeos do incidente, com os torcedores questionando a atitude do meio-campista durante um período tão difícil para o clube.

O usuário @Ayodelebiodun escreveu: “Imagina o quão audacioso você precisa ser para jogar tão mal, perder por 4 a 0 e, de alguma forma, culpar os torcedores que provavelmente gastaram todo o seu salário e viajaram meio país para apoiar vocês, perdedores. Que pirralhos esses jogadores são.”

Outro torcedor dos Reds, @ianyoungkop, disse: “Esse idiota está se achando um pouco acima do seu nível”.

“Sou o maior fã do Szoboszlai, mas ele precisa se desculpar por isso”, escreveu @Corballyred. “Como ele pode questionar o comprometimento dos torcedores quando os jogadores parecem não estar nem aí e correm por aí como se fosse um jogo de despedida?”

As críticas não pararam por aí, já que outro torcedor insatisfeito o chamou de “um jogador tão arrogante”, enquanto outro acrescentou: “Os torcedores visitantes pagam seus salários, aplaudem e descem para o túnel; teatralidades não funcionam com os torcedores.”