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Dominik Szoboszlai se envolveu em um confronto acalorado com torcedores do Liverpool após a humilhante derrota para o Manchester City
As tensões chegam ao auge no Etihad
O Liverpool sofreu uma derrota esmagadora por 4 a 0 para o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, um resultado que destacou de forma gritante a gravidade das dificuldades que o clube vem enfrentando, tanto em campo quanto nos bastidores.
Embora muitos dos 8.000 torcedores dos Reds que viajaram já tivessem saído muito antes do fim da partida, aqueles que permaneceram deixaram seus sentimentos bem claros. Szoboszlai, claramente frustrado com o resultado e a recepção das arquibancadas, foi visto encolhendo os ombros e gesticulando com os braços em um impasse tenso, antes que seu companheiro de equipe Federico Chiesa interviesse para levá-lo embora.
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Torcedores ficam furiosos com comportamento "arrogante"
As redes sociais logo ficaram repletas de vídeos do incidente, com os torcedores questionando a atitude do meio-campista durante um período tão difícil para o clube.
O usuário @Ayodelebiodun escreveu: “Imagina o quão audacioso você precisa ser para jogar tão mal, perder por 4 a 0 e, de alguma forma, culpar os torcedores que provavelmente gastaram todo o seu salário e viajaram meio país para apoiar vocês, perdedores. Que pirralhos esses jogadores são.”
Outro torcedor dos Reds, @ianyoungkop, disse: “Esse idiota está se achando um pouco acima do seu nível”.
“Sou o maior fã do Szoboszlai, mas ele precisa se desculpar por isso”, escreveu @Corballyred. “Como ele pode questionar o comprometimento dos torcedores quando os jogadores parecem não estar nem aí e correm por aí como se fosse um jogo de despedida?”
As críticas não pararam por aí, já que outro torcedor insatisfeito o chamou de “um jogador tão arrogante”, enquanto outro acrescentou: “Os torcedores visitantes pagam seus salários, aplaudem e descem para o túnel; teatralidades não funcionam com os torcedores.”
Szoboszlai exige mais garra
Apesar das críticas em relação à sua conduta em campo, Szoboszlai não mediu palavras ao avaliar o desempenho da equipe após a derrota. Em entrevista à TNT Sports, o jogador de 25 anos foi brutalmente honesto sobre a falta de empenho demonstrada pelo time durante a eliminação nas quartas de final.
O meio-campista foi franco sobre o fracasso coletivo, afirmando: “A mentalidade não estava presente o suficiente. Para ser sincero, nenhum de nós estava lá dando o máximo que podia. É um momento difícil, mas temos que nos manter unidos. Na quarta-feira, teremos outra chance, mas precisamos ter em mente que esta não é a temporada que gostaríamos de encerrar.”
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Uma temporada à beira do abismo
As consequências da derrota para o Manchester City deixam Arne Slot com muitas perguntas a responder, à medida que sua primeira temporada em Anfield continua a enfrentar dificuldades. Com Mohamed Salah perdendo um pênalti no final da partida, o que agravou ainda mais a situação, a diferença entre os dois gigantes do futebol inglês parecia maior do que nunca no Etihad.
Não há tempo para os Reds lamberem as feridas, no entanto, já que a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, que definirá a temporada, se aproxima na quarta-feira. O Liverpool precisa encontrar uma maneira de se reconciliar com sua torcida e reencontrar sua forma se quiser salvar algo de uma campanha que está rapidamente saindo do controle.