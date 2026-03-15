Dominik Szoboszlai lança um alerta sobre a Liga de Conferências do Liverpool após o decepcionante empate com o Tottenham

A derrota de domingo deixa os atuais campeões da Premier League na quinta posição da tabela, dois pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e apenas um ponto à frente do Chelsea, sexto colocado. O Liverpool soma atualmente 49 pontos em 30 partidas, faltando apenas oito jogos para o fim da temporada. Em declarações diretas à Sky Sports após o desastroso empate em 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, Szoboszlai lançou um forte alerta aos seus companheiros de equipe.

“Temos que acordar”, insistiu o meio-campista, apelando pela união. “Se continuarmos assim, na próxima temporada devemos nos contentar em disputar a Conference League. Eles devem ficar atrás de nós porque, na temporada passada, quando fomos campeões quatro partidas antes do fim, todos estavam felizes. Apoiem-nos agora, quando estamos passando por momentos difíceis.”