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Dominik SzoboszlaiGetty
Moataz Elgammal

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Dominik Szoboszlai lança um alerta sobre a Liga de Conferências do Liverpool após o decepcionante empate com o Tottenham

Dominik Szoboszlai fez uma avaliação brutalmente honesta das dificuldades atuais do Liverpool após um frustrante empate em 1 a 1 contra o Tottenham Hotspur. O meio-campista húngaro alertou seus companheiros de equipe de que a dramática queda no nível de desempenho pode fazer com que a equipe tenha que se contentar com a Liga Conferência da UEFA na próxima temporada, caso não consigam acordar e reverter essa alarmante queda de rendimento.

  • Um alerta para os Reds, que estão passando por dificuldades

    A derrota de domingo deixa os atuais campeões da Premier League na quinta posição da tabela, dois pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e apenas um ponto à frente do Chelsea, sexto colocado. O Liverpool soma atualmente 49 pontos em 30 partidas, faltando apenas oito jogos para o fim da temporada. Em declarações diretas à Sky Sports após o desastroso empate em 1 a 1 com o Tottenham Hotspur, Szoboszlai lançou um forte alerta aos seus companheiros de equipe.

    “Temos que acordar”, insistiu o meio-campista, apelando pela união. “Se continuarmos assim, na próxima temporada devemos nos contentar em disputar a Conference League. Eles devem ficar atrás de nós porque, na temporada passada, quando fomos campeões quatro partidas antes do fim, todos estavam felizes. Apoiem-nos agora, quando estamos passando por momentos difíceis.”

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Analisando um jogo de dois tempos

    O meia foi, sem dúvida, o destaque da partida, coroando 90 minutos de grande empenho com uma cobrança de falta brilhante, 121 toques na bola, 87% de precisão nos passes e seis duelos ganhos no chão. No entanto, ele expressou perplexidade com a queda dramática no desempenho que permitiu ao Spurs empatar. “No primeiro tempo, jogamos muito bem. Controlamos todo o jogo, eles quase não criaram chances”, explicou Szoboszlai. “No segundo tempo, não sei, simplesmente não fizemos as mesmas coisas que no primeiro tempo. A questão é: por quê? Vamos nos reunir. Este é o momento mais difícil. Temos que nos manter unidos.”

  • Compreendendo a frustração em Anfield

    O apito final em Anfield foi recebido com um descontentamento audível por parte da torcida da casa, uma situação muito diferente das cenas de júbilo vividas durante a campanha que levou ao título no ano passado, sob o comando de Arne Slot. Embora não tenha presenciado a reação imediata em campo, Szoboszlai reconheceu o direito da torcida de estar insatisfeita e pediu com veemência que continuassem a apoiar a equipe. “Não ouvi as vaias, mas posso entender, porque na temporada passada fomos campeões e nesta temporada não estamos jogando como deveríamos”, admitiu. Em seguida, ele pediu aos torcedores que continuassem leais, acrescentando: “Eles devem continuar ao nosso lado. Apoiem-nos agora, quando estamos passando por momentos difíceis.”

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Liverpool?

    Em busca de redenção, o Liverpool volta rapidamente seu foco para a Europa, recebendo o Galatasaray na quarta-feira, na partida de volta da eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA, com o objetivo de reverter a desvantagem de 1 a 0. A equipe contará fortemente com seu craque do meio-campo, que soma 11 gols e oito assistências em 41 partidas nesta temporada. No campeonato nacional, uma sequência crucial aguarda os campeões em baixa de rendimento, começando com uma viagem a Brighton no próximo sábado. A disputa pelas quatro primeiras posições será decidida durante uma agenda exaustiva em maio, com confrontos decisivos contra o Manchester United, o Chelsea e o Aston Villa, rival na briga pelo top 4.

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