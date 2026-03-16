Dominik Szoboszlai critica a torcida do Liverpool após o empate decepcionante contra o Tottenham

A busca do Liverpool por um lugar entre os quatro primeiros sofreu mais um duro golpe no domingo, quando a equipe não conseguiu capitalizar seu domínio contra o Spurs. Apesar de terem registrado 17 chutes, os Reds careceram de eficiência, conseguindo apenas quatro chutes a gol. Szoboszlai colocou os anfitriões na frente no primeiro tempo com uma cobrança de falta brilhante — seu 11º gol em uma campanha individual prolífica —, mas o já conhecido cenário de fragilidade defensiva no final da partida voltou a se repetir. O gol de empate de Richarlison aos 90 minutos silenciou a torcida da casa, levando a uma onda de vaias ao final da partida e a uma saída em massa visível das arquibancadas antes mesmo do jogo terminar. Este resultado deixa o clube na quinta colocação, destacando uma tendência preocupante de perder pontos nos momentos finais das partidas.