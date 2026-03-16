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Dominik Szoboszlai critica a torcida do Liverpool após o empate decepcionante contra o Tottenham
A frustração em Anfield chega ao auge
A busca do Liverpool por um lugar entre os quatro primeiros sofreu mais um duro golpe no domingo, quando a equipe não conseguiu capitalizar seu domínio contra o Spurs. Apesar de terem registrado 17 chutes, os Reds careceram de eficiência, conseguindo apenas quatro chutes a gol. Szoboszlai colocou os anfitriões na frente no primeiro tempo com uma cobrança de falta brilhante — seu 11º gol em uma campanha individual prolífica —, mas o já conhecido cenário de fragilidade defensiva no final da partida voltou a se repetir. O gol de empate de Richarlison aos 90 minutos silenciou a torcida da casa, levando a uma onda de vaias ao final da partida e a uma saída em massa visível das arquibancadas antes mesmo do jogo terminar. Este resultado deixa o clube na quinta colocação, destacando uma tendência preocupante de perder pontos nos momentos finais das partidas.
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"Fiquem conosco" – o apelo de Szoboszlai
Após a partida, Szoboszlai não mediu palavras ao falar sobre o impacto da saída antecipada dos torcedores. “Não acho que nos ajude que, aos 80 minutos, as pessoas comecem a ir para casa; isso não nos ajuda em nada”, disse ele aos repórteres. O meio-campista pediu à torcida que permanecesse fiel, apesar da queda no nível de entretenimento em comparação com as heroicas atuações da temporada passada, quando conquistamos o título. “Fiquem conosco. Todo mundo está percebendo isso, e quando levamos um gol, as pessoas ainda estão indo embora — vocês não vão embora quando marcamos. Entendo a frustração, mas precisamos deles; precisamos de todos. Deveria ser normal que, em tempos difíceis, nos unamos ainda mais, porque é disso que precisamos.”
Uma temporada marcada por reviravoltas nos acréscimos
O empate com o Tottenham é o mais recente de uma série de resultados em que o Liverpool desperdiçou pontos nos acréscimos. As recentes derrotas para o Wolverhampton Wanderers, o Manchester City e o Bournemouth foram todas decididas por gols sofridos após os 90 minutos, causando uma sensação palpável de ansiedade nas arquibancadas. Szoboszlai revelou que o elenco realizou recentemente uma reunião interna para discutir suas esperanças cada vez mais ténues na Liga dos Campeões, após a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray em Istambul. “Temos que acordar e começar a agir de forma a garantir que jogaremos a Liga dos Campeões na próxima temporada. Estamos ficando sem tempo”, concluiu.
- AFP
Uma decisão europeia de alto risco
Enquanto se preparam para o jogo decisivo desta quarta-feira em Anfield, o Liverpool não terá muito tempo para descansar. A equipe precisa urgentemente de se mostrar unida após a discórdia do domingo, por isso o clima será acompanhado de perto. Se a equipe de Arne Slot não conseguir avançar na Liga dos Campeões e não melhorar sua posição já instável no campeonato, enfrentará a possibilidade muito real de ficar de fora do futebol de elite europeu por uma temporada inteira.
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