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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traduzido por

Dominik Szoboszlai critica a temporada “catastrófica” do Liverpool e alerta para um desastre na Liga dos Campeões após a goleada sofrida pelo Manchester City na FA Cup

D. Szoboszlai
Liverpool
Manchester City x Liverpool
Manchester City
Copa da Inglaterra

Dominik Szoboszlai fez uma avaliação contundente do atual desempenho do Liverpool, classificando a campanha do time como “catastrófica” após a desmoralizante derrota por 4 a 0 para o Manchester City. O meio-campista húngaro não mediu palavras após a eliminação nas quartas de final da FA Cup, alertando seus companheiros de equipe de que correm o risco de desaparecer das competições de elite da Europa se as coisas não mudarem imediatamente.

  • Ponto de virada no Etihad

    O Liverpool sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, em um resultado que expôs a gravidade das dificuldades que a equipe vem enfrentando, gerando ainda mais preocupações quanto à trajetória atual do clube. Erling Haaland foi o grande destaque da partida, convertendo um pênalti aos 39 minutos para abrir o placar. Ele marcou mais dois gols, enquanto Antoine Semenyo acrescentou outro.

    Questionado se o pênalti foi o ponto de virada na Spíler TV, Szoboszlai respondeu: “Não acho que o pênalti tenha sido o ponto de virada; foi o segundo gol sofrido que mudou o jogo. Faltava um minuto, e você poderia ir para o intervalo em 1 a 0, mas se leva outro gol antes disso, não é algo positivo sair depois com a sensação de que ainda tem chances fora de casa contra o Manchester City. Porque acho que poucas equipes conseguem virar um jogo depois de estar perdendo por 2 a 0 contra o City. Então, eu diria que o segundo gol foi o ponto de virada.”

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Não há desculpas para o cansaço

    Após a pausa para os jogos internacionais, surgiram especulações de que o elenco do Liverpool poderia ter sido prejudicado pelas viagens e pelo cansaço, já que os jogadores acabavam de voltar de suas respectivas seleções. No entanto, o meio-campista de 23 anos não hesitou em refutar qualquer tentativa de justificar o desempenho com fatores externos, insistindo que o elenco deve assumir total responsabilidade pela derrota.

    “Isso não pode ser uma desculpa, eles também estavam na seleção da mesma forma e também disputaram partidas da mesma forma”, disse Szoboszlai aos repórteres. “Se você não está pronto, então diga isso e comece no banco. O fato de uma pessoa estar cansada, ou de termos que jogar às 12h45, ou de esta ser uma partida da FA Cup, tudo isso são desculpas. Acho que o melhor time venceu, é claro que isso ficou evidente; deveríamos ter decidido a partida no primeiro tempo, pois tivemos nossas chances.”

  • Desastre na Liga dos Campeões se aproxima

    Com um confronto crucial da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando, a pressão sobre a equipe de Arne Slot está aumentando. Szoboszlai admitiu que o prestígio do clube no futebol europeu está ameaçado, tanto nas fases eliminatórias desta temporada quanto nas esperanças de classificação para o próximo ano, caso o desempenho na liga nacional não melhore.

    “Precisamos nos recompor, porque se jogarmos assim, podemos rapidamente esquecer a participação na Liga dos Campeões, e também a participação na Liga dos Campeões do ano que vem”, alertou o meio-campista. “Portanto, precisamos fazer uma reflexão interna e começar a pensar em como podemos transformar esta temporada catastrófica em uma temporada que possamos lembrar.”



  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Tensões crescentes em Anfield

    A goleada marcou mais um capítulo turbulento na temporada do Liverpool, que tem sido marcada pela inconsistência em campo e pela agitação fora dele. O pênalti perdido por Mohamed Salah aumentou a frustração, enquanto relatos após a partida indicaram que o próprio Szoboszlai se envolveu em um confronto com torcedores visitantes, quando as emoções se exaltaram após o apito final.

    O técnico Slot também se vê sob crescente escrutínio. Após a eliminação por 4 a 0, alguns setores da torcida do Liverpool teriam se voltado contra o holandês, com gritos de nomes de possíveis sucessores ouvidos no estádio. Enquanto os Reds se preparam para uma sequência de jogos desafiadores contra o PSG e o Chelsea, a atmosfera em torno do clube permanece tensa antes do que Szoboszlai descreve como um período necessário de autorreflexão.

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