O Liverpool sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, em um resultado que expôs a gravidade das dificuldades que a equipe vem enfrentando, gerando ainda mais preocupações quanto à trajetória atual do clube. Erling Haaland foi o grande destaque da partida, convertendo um pênalti aos 39 minutos para abrir o placar. Ele marcou mais dois gols, enquanto Antoine Semenyo acrescentou outro.

Questionado se o pênalti foi o ponto de virada na Spíler TV, Szoboszlai respondeu: “Não acho que o pênalti tenha sido o ponto de virada; foi o segundo gol sofrido que mudou o jogo. Faltava um minuto, e você poderia ir para o intervalo em 1 a 0, mas se leva outro gol antes disso, não é algo positivo sair depois com a sensação de que ainda tem chances fora de casa contra o Manchester City. Porque acho que poucas equipes conseguem virar um jogo depois de estar perdendo por 2 a 0 contra o City. Então, eu diria que o segundo gol foi o ponto de virada.”