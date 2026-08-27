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Dominik Livakovic se junta ao Barcelona após o goleiro croata assinar contrato de quatro anos
Barcelona confirma chegada de Livakovic
O goleiro de 31 anos comprometeu seu futuro com o gigante catalão ao assinar um contrato de quatro anos que o manterá no Spotify Camp Nou até o verão de 2030. Relatos sugerem que o Barcelona acertou o pagamento de uma taxa inicial de € 2 milhões para garantir os serviços de Livakovic. O acordo também inclui bônus relacionados a desempenho que podem fazer o custo total da transferência subir em mais € 2 milhões, levando o investimento total potencial a € 4 milhões
O clube divulgou um comunicado oficial confirmando o acordo: "Acordo firmado entre FC Barcelona e Fenerbahce SK para a transferência de Dominik Livakovic. O goleiro croata assina por quatro temporadas, até 30 de junho de 2030."
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Aceleração rápida das negociações de transferência
As negociações pelo internacional croata ganharam ritmo significativo na última semana, desviando-se do plano original do clube. Inicialmente, a equipe de recrutamento liderada pelo diretor esportivo Deco havia planejado contratar Livakovic e emprestá-lo imediatamente para a temporada 2026-27. A intenção era integrá-lo à dinâmica do time principal apenas depois que o contrato de Wojciech Szczesny expirasse no ano que vem. No entanto, a cúpula do clube decidiu acelerar o processo após suas atuações impressionantes no cenário mundial no início deste verão.
O goleiro veterano, que foi um dos destaques da Copa do Mundo da FIFA de 2026, chegou à Catalunha no início desta semana para finalizar os detalhes de sua transferência. Ele passou por exames médicos sem qualquer complicação antes de se reunir com a diretoria do clube para assinar contrato. A rapidez das etapas finais do acordo destaca o quanto o Barcelona estava determinado a garantir sua contratação antes que outros clubes europeus pudessem intervir.
Papel dentro da estrutura do elenco de Flick
Apesar de seu status como herói nacional na Croácia, espera-se que Livakovic inicie sua trajetória no Barcelona em um papel de apoio. Ele será principalmente o reserva de Joan Garcia, que se consolidou como o goleiro número 1 preferido do clube. Essa hierarquia deixa Szczesny em uma posição difícil, com o veterano polonês devendo ocupar o papel de terceiro goleiro durante todo o seu último ano no clube. Flick agora conta com três opções experientes, o que oferece a flexibilidade tática necessária para uma desgastante campanha nacional e europeia.
Durante seus primeiros dias na cidade, o goleiro foi visto se adaptando ao novo ambiente e conhecendo a liderança do clube. De acordo com os detalhes de sua chegada, o jogador comemorou a transferência jantando no restaurante Botafumeiro com o presidente Joan Laporta e o vice-presidente Rafa Yuste. Seu representante, Andy Bara, também esteve presente durante a refeição, que serviu como evento de boas-vindas antes da cerimônia oficial de assinatura do contrato com a participação de Deco e Bojan Krkic.
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Planejamento estratégico para o futuro
A contratação de Livakovic é um claro indicativo do planejamento de longo prazo do Barcelona em relação à sua solidez defensiva. Ao vinculá-lo a um contrato até 2030, o Barcelona garantiu que terá um vencedor comprovado que pode entrar em campo sempre que for necessário. Sua capacidade de atuar sob pressão foi demonstrada de forma mais notável durante sua passagem pela seleção croata, quando suas defesas e seus feitos na defesa de pênaltis lhe renderam reconhecimento mundial. Flick agora buscará integrá-lo imediatamente aos treinamentos para garantir que ele esteja pronto para os próximos jogos de La Liga.
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