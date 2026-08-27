Dominik Livakovic se junta ao Barcelona após o goleiro croata assinar contrato de quatro anos

O goleiro de 31 anos comprometeu seu futuro com o gigante catalão ao assinar um contrato de quatro anos que o manterá no Spotify Camp Nou até o verão de 2030. Relatos sugerem que o Barcelona acertou o pagamento de uma taxa inicial de € 2 milhões para garantir os serviços de Livakovic. O acordo também inclui bônus relacionados a desempenho que podem fazer o custo total da transferência subir em mais € 2 milhões, levando o investimento total potencial a € 4 milhões

O clube divulgou um comunicado oficial confirmando o acordo: "Acordo firmado entre FC Barcelona e Fenerbahce SK para a transferência de Dominik Livakovic. O goleiro croata assina por quatro temporadas, até 30 de junho de 2030."







