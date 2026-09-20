Dominik Livakovic revela o segredo para causar impacto imediato no Barcelona e como Dani Olmo o ajudou a brilhar na estreia

Ao refletir sobre sua primeira atuação competitiva pelo clube, o jogador de 31 anos expressou seu enorme orgulho por finalmente entrar em campo com as cores do Barcelona. Falando à imprensa, Livakovic destacou o esforço coletivo necessário para garantir os três pontos na Andaluzia. "Tivemos um início de temporada perfeito e temos que continuar assim", disse ele, como citado pelo Mundo Deportivo.

Adaptar-se à pressão única de jogar pelo Barcelona pode ser uma tarefa assustadora para qualquer recém-chegado, mas Livakovic teve uma vantagem significativa na figura de Dani Olmo. Os dois jogadores compartilham uma longa história, tendo passado vários anos de sucesso juntos no Dínamo Zagreb antes de suas carreiras seguirem caminhos diferentes pela Europa.

Livakovic foi rápido em reconhecer que ter um amigo de confiança no elenco tornou sua transição tranquila. "Desde o primeiro dia eu tive Dani Olmo", explicou o goleiro. "Joguei com ele no Dínamo Zagreb há seis ou sete anos. Foi fácil porque eles são jovens e é como uma família. É muito fácil se adaptar aqui."