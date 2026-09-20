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Dominik Livakovic revela o segredo para causar impacto imediato no Barcelona e como Dani Olmo o ajudou a brilhar na estreia
Flick surpreende ao escalar croata como titular em Sevilha
A marcha implacável do Barcelona na liderança da tabela de La Liga continuou com uma atuação clínica na Andaluzia, mas as manchetes no pré-jogo foram dominadas pela escolha de Flick para o gol. Apesar de ter sugerido anteriormente que Szczesny era o reserva imediato de Joan Garcia, o técnico alemão optou por dar a Livakovic sua estreia completa pelo Blaugrana.
Embora o treinador tenha esclarecido depois que a escolha foi uma decisão tática específica, e não uma mudança permanente na hierarquia, Livakovic aproveitou sua oportunidade com as duas mãos. O internacional croata falou sobre o esforço coletivo necessário para furar a defesa de um Sevilla resistente, especialmente após o intervalo.
- ZUMA Press Wire
A conexão com o Dinamo Zagreb dá resultado
Ao refletir sobre sua primeira atuação competitiva pelo clube, o jogador de 31 anos expressou seu enorme orgulho por finalmente entrar em campo com as cores do Barcelona. Falando à imprensa, Livakovic destacou o esforço coletivo necessário para garantir os três pontos na Andaluzia. "Tivemos um início de temporada perfeito e temos que continuar assim", disse ele, como citado pelo Mundo Deportivo.
Adaptar-se à pressão única de jogar pelo Barcelona pode ser uma tarefa assustadora para qualquer recém-chegado, mas Livakovic teve uma vantagem significativa na figura de Dani Olmo. Os dois jogadores compartilham uma longa história, tendo passado vários anos de sucesso juntos no Dínamo Zagreb antes de suas carreiras seguirem caminhos diferentes pela Europa.
Livakovic foi rápido em reconhecer que ter um amigo de confiança no elenco tornou sua transição tranquila. "Desde o primeiro dia eu tive Dani Olmo", explicou o goleiro. "Joguei com ele no Dínamo Zagreb há seis ou sete anos. Foi fácil porque eles são jovens e é como uma família. É muito fácil se adaptar aqui."
Elogios a Raphinha e ao grupo de goleiros
Enquanto o goleiro mantinha tudo sob controle lá atrás, foi Raphinha quem roubou a cena no outro lado do campo com um hat-trick sensacional. Livakovic demonstrou grande admiração pela intensidade de trabalho do brasileiro, destacando que sua contribuição vai muito além de apenas concluir as chances. Ele fez questão de se juntar ao coro de elogios ao capitão, afirmando: "Parabéns ao Raphinha, que marcou um hat-trick, incrível!"
Apesar da natureza competitiva da posição de goleiro, Livakovic também falou com carinho sobre a relação que construiu com seus rivais pela camisa 1. O respeito mútuo entre os goleiros claramente ajudou a criar um ambiente positivo de treinos. Ele acrescentou: "Também o treinador de goleiros, Joan e Tek (Szczesny) são caras fantásticos. Tek falou muito comigo hoje, e o treinador também. Eles facilitaram meu trabalho."
- AOP.Press
De olho na disputa pela posição de goleiro
A chegada de Livakovic deu ao Barcelona uma profundidade significativa que, sem dúvida, fazia falta em temporadas anteriores. Aos 31 anos, ele segue no auge físico para um goleiro, oferecendo uma vasta experiência internacional por conta de suas atuações pela seleção croata.
A disputa por minutos entre Livakovic e Szczesny tem tudo para ser uma das tramas mais intrigantes da temporada do Barça. Ambos os veteranos entendem que as oportunidades podem ser escassas atrás do já estabelecido Garcia, mas a presença dos dois faz o jovem manter seu alto nível.
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