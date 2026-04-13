O momento mais dramático ocorreu quando Martinez recebeu um cartão vermelho direto, após uma revisão do VAR, por puxar o cabelo de Calvert-Lewin. Ao comentar o incidente após a partida, o atacante do Leeds manteve a postura profissional: “Não sei, não sou eu quem faz as regras. Senti meu cabelo ser puxado, avisei ao árbitro, e ele toma as decisões. Foi uma pena para ele, quer tenha sido intencional ou não. Não guardo rancor.”

Calvert-Lewin, que teve cinco tentativas de gol no total, mas não conseguiu marcar, foi crucial na defesa do Leeds ao tirar a bola da linha no final da partida.

“Eu estava apenas no momento, concentrado, envolvido e à espera. Fazendo o meu trabalho. Felizmente, eu estava lá para tirar a bola da linha e, sem dúvida, isso compensou as chances que eu deveria ter aproveitado no outro lado do campo”, disse ele.