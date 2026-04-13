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Dominic Calvert-Lewin "não guarda rancor" pelo puxão de cabelo de Lisandro Martínez; atacante do Leeds comenta o incidente do cartão vermelho contra o Manchester United
O Leeds, em grande forma, surpreende o United, que não brilhou
A partida tomou um rumo decisivo a favor dos visitantes quando Noah Okafor trouxe a eficiência que faltava ao Leeds nesta temporada, marcando duas vezes nos primeiros 30 minutos e surpreendendo os anfitriões. Apesar de uma reação animada do United no final da partida, impulsionada pelo cabeceio de Casemiro e pela 17ª assistência de Bruno Fernandes, os Red Devils não conseguiram se recuperar.
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Calvert-Lewin reflete sobre a expulsão bizarra
O momento mais dramático ocorreu quando Martinez recebeu um cartão vermelho direto, após uma revisão do VAR, por puxar o cabelo de Calvert-Lewin. Ao comentar o incidente após a partida, o atacante do Leeds manteve a postura profissional: “Não sei, não sou eu quem faz as regras. Senti meu cabelo ser puxado, avisei ao árbitro, e ele toma as decisões. Foi uma pena para ele, quer tenha sido intencional ou não. Não guardo rancor.”
Calvert-Lewin, que teve cinco tentativas de gol no total, mas não conseguiu marcar, foi crucial na defesa do Leeds ao tirar a bola da linha no final da partida.
“Eu estava apenas no momento, concentrado, envolvido e à espera. Fazendo o meu trabalho. Felizmente, eu estava lá para tirar a bola da linha e, sem dúvida, isso compensou as chances que eu deveria ter aproveitado no outro lado do campo”, disse ele.
O foco continua sendo a permanência na Premier League
Com esse resultado, o Leeds abre seis pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, dando um grande impulso às suas esperanças de permanência na Premier League. Calvert-Lewin destacou a importância de enxergar o panorama geral, em vez de simplesmente comemorar uma vitória fora de casa contra a equipe de Michael Carrick.
“É fácil vir aqui e fazer história, mas isso não importa no final da temporada, quando a pontuação for contabilizada. É nisso que estamos focados — um jogo após o outro, garantindo que permaneçamos na Premier League”, explicou o atacante, destacando a abordagem pragmática da equipe.
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Crise defensiva cada vez mais grave para Carrick
O United enfrenta agora uma crise defensiva cada vez mais grave antes da próxima viagem à Premier League para enfrentar o Chelsea, com Martinez prestes a cumprir uma suspensão de três partidas. Enquanto isso, o Leeds buscará aproveitar esse momento crucial ao receber o Wolves, com o objetivo de consolidar ainda mais sua permanência na primeira divisão, conquistada com muito esforço.