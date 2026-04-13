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Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Dominic Calvert-Lewin "não guarda rancor" pelo puxão de cabelo de Lisandro Martínez; atacante do Leeds comenta o incidente do cartão vermelho contra o Manchester United

Manchester United
D. Calvert-Lewin
L. Martinez
Manchester United x Leeds
Leeds
Premier League

Dominic Calvert-Lewin se pronunciou sobre o polêmico incidente que resultou na expulsão de Lisandro Martínez durante a histórica vitória do Leeds United por 2 a 1 sobre o Manchester United. O atacante insiste que não guarda rancor do zagueiro após a bizarra briga em que houve puxões de cabelo, optando, em vez disso, por se concentrar inteiramente nos três pontos cruciais conquistados na luta contra o rebaixamento.

  • O Leeds, em grande forma, surpreende o United, que não brilhou

    A partida tomou um rumo decisivo a favor dos visitantes quando Noah Okafor trouxe a eficiência que faltava ao Leeds nesta temporada, marcando duas vezes nos primeiros 30 minutos e surpreendendo os anfitriões. Apesar de uma reação animada do United no final da partida, impulsionada pelo cabeceio de Casemiro e pela 17ª assistência de Bruno Fernandes, os Red Devils não conseguiram se recuperar.

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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Calvert-Lewin reflete sobre a expulsão bizarra

    O momento mais dramático ocorreu quando Martinez recebeu um cartão vermelho direto, após uma revisão do VAR, por puxar o cabelo de Calvert-Lewin. Ao comentar o incidente após a partida, o atacante do Leeds manteve a postura profissional: “Não sei, não sou eu quem faz as regras. Senti meu cabelo ser puxado, avisei ao árbitro, e ele toma as decisões. Foi uma pena para ele, quer tenha sido intencional ou não. Não guardo rancor.”

    Calvert-Lewin, que teve cinco tentativas de gol no total, mas não conseguiu marcar, foi crucial na defesa do Leeds ao tirar a bola da linha no final da partida.

    “Eu estava apenas no momento, concentrado, envolvido e à espera. Fazendo o meu trabalho. Felizmente, eu estava lá para tirar a bola da linha e, sem dúvida, isso compensou as chances que eu deveria ter aproveitado no outro lado do campo”, disse ele.

  • O foco continua sendo a permanência na Premier League

    Com esse resultado, o Leeds abre seis pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, dando um grande impulso às suas esperanças de permanência na Premier League. Calvert-Lewin destacou a importância de enxergar o panorama geral, em vez de simplesmente comemorar uma vitória fora de casa contra a equipe de Michael Carrick.

    “É fácil vir aqui e fazer história, mas isso não importa no final da temporada, quando a pontuação for contabilizada. É nisso que estamos focados — um jogo após o outro, garantindo que permaneçamos na Premier League”, explicou o atacante, destacando a abordagem pragmática da equipe.

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    Crise defensiva cada vez mais grave para Carrick

    O United enfrenta agora uma crise defensiva cada vez mais grave antes da próxima viagem à Premier League para enfrentar o Chelsea, com Martinez prestes a cumprir uma suspensão de três partidas. Enquanto isso, o Leeds buscará aproveitar esse momento crucial ao receber o Wolves, com o objetivo de consolidar ainda mais sua permanência na primeira divisão, conquistada com muito esforço.

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