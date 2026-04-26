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Dominic Calvert-Lewin ESCAPA de cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Marc Cucurella, apenas duas semanas após a expulsão de Lisandro Martínez pela mesma falta cometida contra o atacante do Leeds
Polêmica em Wembley
A semifinal da FA Cup entre Chelsea e Leeds, de grande importância, foi marcada por um momento de polêmica no meio do primeiro tempo. Com os Blues vencendo por 1 a 0 graças a um gol de cabeça de Enzo Fernández, um passe longo dirigido a Calvert-Lewin resultou em um confronto físico com Marc Cucurella.
Enquanto o zagueiro espanhol se movia na direção do atacante, Calvert-Lewin pareceu agarrar um punhado do cabelo característico do jogador do Chelsea. O árbitro Jarred Gillett e seus assistentes inicialmente não perceberam o momento decisivo, permitindo que o jogo continuasse enquanto Cucurella caía no gramado.
No entanto, a partida acabou sendo interrompida para uma revisão do VAR, deixando Calvert-Lewin esperando nervosamente por seu destino enquanto alegava inocência aos árbitros. Para surpresa de muitos espectadores, o atacante do Leeds foi autorizado a permanecer em campo sem sequer receber um cartão amarelo.
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Torcedores do Manchester United ficaram furiosos
A falta de punição contra Calvert-Lewin provocou indignação imediata, especialmente entre os torcedores do Manchester United. Apenas duas semanas antes, o zagueiro do United, Lisandro Martinez, havia recebido um cartão vermelho direto pela mesma falta durante uma partida da Premier League em Old Trafford. Ironicamente, a vítima naquela ocasião foi o próprio Calvert-Lewin.
As redes sociais foram inundadas com reclamações sobre a aparente falta de coerência da PGMOL. Um torcedor frustrado comentou: “Há duas semanas, Lisandro Martinez recebeu cartão vermelho por tocar no cabelo de Calvert-Lewin. Hoje ele fez exatamente a mesma coisa com Cucurella e não foi punido porque não é jogador do Manchester United.”
O precedente Martinez
O incidente envolvendo Martinez continua sendo um ponto sensível para os Red Devils, cujo zagueiro recebeu uma suspensão de três partidas por conduta violenta. Durante a partida, Martinez pareceu perder a compostura durante uma disputa física, o que levou a uma intervenção do VAR que resultou em sua expulsão.
O United tentou recorrer da suspensão, mas o painel disciplinar da FA indeferiu o caso. No relatório escrito, o painel explicou que, embora outras formas de conduta violenta possam acarretar um risco maior de danos físicos, “no interesse geral do futebol, ‘puxar o cabelo’ não deve ser tolerado e deve ser desencorajado por meio de punições consistentes”.
Essa declaração agora voltou para assombrar as autoridades após a clemência demonstrada em relação a Calvert-Lewin.
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A frustração de Carrick aumentou
A decisão de isentar o atacante do Leeds de qualquer punição só serviu para intensificar o sentimento de injustiça em Old Trafford. Após o cartão vermelho original mostrado a Martinez, o técnico do United, Michael Carrick, classificou a decisão como “uma das piores” que já havia visto, já que sua equipe acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 contra o clube de Yorkshire. A suspensão resultante deixou o United com o elenco reduzido durante uma fase crucial da temporada.
Resta saber se Calvert-Lewin enfrentará alguma punição retroativa, já que o Leeds acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Chelsea e foi eliminado da FA Cup no domingo.