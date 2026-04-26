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Calvert-Lewin - Cucurella - MartinezGetty/GOAL/TNT Sports
Mohamed Saeed

Traduzido por

Dominic Calvert-Lewin ESCAPA de cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Marc Cucurella, apenas duas semanas após a expulsão de Lisandro Martínez pela mesma falta cometida contra o atacante do Leeds

D. Calvert-Lewin
M. Cucurella
Chelsea
Leeds
Manchester United
L. Martinez
Copa da Inglaterra
Premier League

Dominic Calvert-Lewin se viu no centro de uma polêmica arbitral durante a semifinal da FA Cup entre o Leeds United e o Chelsea, em Wembley. O atacante pareceu puxar o cabelo do zagueiro do Chelsea, Marc Cucurella, mas escapou de qualquer punição formal, apesar de uma longa análise do VAR. O incidente ocorreu apenas duas semanas depois que Lisandro Martínez, do Manchester United, foi expulso por ter cometido a mesma falta em Calvert-Lewin, em uma partida da Premier League contra o Leeds.

  • Polêmica em Wembley

    A semifinal da FA Cup entre Chelsea e Leeds, de grande importância, foi marcada por um momento de polêmica no meio do primeiro tempo. Com os Blues vencendo por 1 a 0 graças a um gol de cabeça de Enzo Fernández, um passe longo dirigido a Calvert-Lewin resultou em um confronto físico com Marc Cucurella.

    Enquanto o zagueiro espanhol se movia na direção do atacante, Calvert-Lewin pareceu agarrar um punhado do cabelo característico do jogador do Chelsea. O árbitro Jarred Gillett e seus assistentes inicialmente não perceberam o momento decisivo, permitindo que o jogo continuasse enquanto Cucurella caía no gramado.

    No entanto, a partida acabou sendo interrompida para uma revisão do VAR, deixando Calvert-Lewin esperando nervosamente por seu destino enquanto alegava inocência aos árbitros. Para surpresa de muitos espectadores, o atacante do Leeds foi autorizado a permanecer em campo sem sequer receber um cartão amarelo.



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  • Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Torcedores do Manchester United ficaram furiosos

    A falta de punição contra Calvert-Lewin provocou indignação imediata, especialmente entre os torcedores do Manchester United. Apenas duas semanas antes, o zagueiro do United, Lisandro Martinez, havia recebido um cartão vermelho direto pela mesma falta durante uma partida da Premier League em Old Trafford. Ironicamente, a vítima naquela ocasião foi o próprio Calvert-Lewin.

    As redes sociais foram inundadas com reclamações sobre a aparente falta de coerência da PGMOL. Um torcedor frustrado comentou: “Há duas semanas, Lisandro Martinez recebeu cartão vermelho por tocar no cabelo de Calvert-Lewin. Hoje ele fez exatamente a mesma coisa com Cucurella e não foi punido porque não é jogador do Manchester United.”


  • O precedente Martinez

    O incidente envolvendo Martinez continua sendo um ponto sensível para os Red Devils, cujo zagueiro recebeu uma suspensão de três partidas por conduta violenta. Durante a partida, Martinez pareceu perder a compostura durante uma disputa física, o que levou a uma intervenção do VAR que resultou em sua expulsão.

    O United tentou recorrer da suspensão, mas o painel disciplinar da FA indeferiu o caso. No relatório escrito, o painel explicou que, embora outras formas de conduta violenta possam acarretar um risco maior de danos físicos, “no interesse geral do futebol, ‘puxar o cabelo’ não deve ser tolerado e deve ser desencorajado por meio de punições consistentes”.

    Essa declaração agora voltou para assombrar as autoridades após a clemência demonstrada em relação a Calvert-Lewin.

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    A frustração de Carrick aumentou

    A decisão de isentar o atacante do Leeds de qualquer punição só serviu para intensificar o sentimento de injustiça em Old Trafford. Após o cartão vermelho original mostrado a Martinez, o técnico do United, Michael Carrick, classificou a decisão como “uma das piores” que já havia visto, já que sua equipe acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1 contra o clube de Yorkshire. A suspensão resultante deixou o United com o elenco reduzido durante uma fase crucial da temporada.

    Resta saber se Calvert-Lewin enfrentará alguma punição retroativa, já que o Leeds acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Chelsea e foi eliminado da FA Cup no domingo.