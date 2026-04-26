Dominic Calvert-Lewin ESCAPA de cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Marc Cucurella, apenas duas semanas após a expulsão de Lisandro Martínez pela mesma falta cometida contra o atacante do Leeds

A semifinal da FA Cup entre Chelsea e Leeds, de grande importância, foi marcada por um momento de polêmica no meio do primeiro tempo. Com os Blues vencendo por 1 a 0 graças a um gol de cabeça de Enzo Fernández, um passe longo dirigido a Calvert-Lewin resultou em um confronto físico com Marc Cucurella.

Enquanto o zagueiro espanhol se movia na direção do atacante, Calvert-Lewin pareceu agarrar um punhado do cabelo característico do jogador do Chelsea. O árbitro Jarred Gillett e seus assistentes inicialmente não perceberam o momento decisivo, permitindo que o jogo continuasse enquanto Cucurella caía no gramado.

No entanto, a partida acabou sendo interrompida para uma revisão do VAR, deixando Calvert-Lewin esperando nervosamente por seu destino enquanto alegava inocência aos árbitros. Para surpresa de muitos espectadores, o atacante do Leeds foi autorizado a permanecer em campo sem sequer receber um cartão amarelo.







