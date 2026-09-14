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Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Dominic Calvert-Lewin brilha, e o Leeds United impõe ao Newcastle United sua primeira derrota na Premier League

D. Calvert-Lewin
Leeds
Leeds x Newcastle
Newcastle
Premier League

O Leeds United garantiu uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Newcastle United em Elland Road, subindo para a terceira colocação na tabela da Premier League e impondo aos visitantes a primeira derrota da temporada. Os gols do primeiro tempo, um contra, de Jayden Bogle e Dominic Calvert-Lewin, definiram o jogo logo cedo. Noah Okafor marcou o quarto, enquanto Bazoumana Toure fez o gol de honra no fim.

  • Domínio inicial dá resultado

    O Leeds não perdeu tempo para impor seu domínio, jogando com uma intensidade feroz que sufocou os adversários desde o apito inicial. A equipe de Matthias Jaissle teve dificuldade para lidar com a pressão incessante.

    O gol saiu em circunstâncias fortuitas, quando o chute de Ao Tanaka desviou em Sean Steur e Lewis Miley antes de encobrir Lukas Hornicek e entrar como gol contra. Apenas dois minutos depois, Jayden Bogle ampliou a vantagem. Um cruzamento perfeito de James Justin encontrou Dominic Calvert-Lewin, cuja cabeçada forte para baixo raspou no cabelo de Bogle antes de entrar na rede.

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    Calvert-Lewin amplia a vantagem

    O Leeds se recusou a tirar o pé e praticamente acabou com qualquer disputa na partida pouco antes do intervalo. Calvert-Lewin, que foi uma ameaça constante à defesa visitante, aproveitou um desvio de cabeça de Tarik Muharemovic após um lançamento longo de Bogle.

    Calvert-Lewin então ganhou na força de Sven Botman e soltou uma finalização rasteira e potente que passou por Hornicek para fazer o terceiro. O Leeds foi mais rápido, mais físico e muito mais agressivo, deixando o time visitante torcendo pelo apito do árbitro para ter um breve momento de alívio.

  • Okafor fecha a goleada

    O segundo tempo seguiu um padrão semelhante, com o Leeds continuando a ditar o ritmo e criar inúmeras oportunidades perigosas. Sua postura ofensiva incessante foi recompensada mais uma vez quando Noah Okafor marcou o quarto gol. Após uma cobrança de lateral longa de Ethan Ampadu, a bola sobrou perfeitamente para Okafor, que acertou um impressionante chute de primeira, meio voleio, que entrou no canto oposto após bater na trave. O Newcastle acabou encontrando um gol de consolação no fim com Bazoumana Toure, que aproveitou uma falha defensiva para empurrar a bola para as redes.

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    O que vem a seguir para Leeds e Newcastle?

    Após essa vitória contundente, o Leeds subiu para a terceira posição na tabela da Premier League e tentará manter seu excelente embalo neste início de temporada quando receber o Crystal Palace.

    Enquanto isso, o Newcastle ocupa a 12ª colocação após sofrer sua primeira derrota na liga na campanha e precisa corrigir rapidamente suas fragilidades defensivas antes de receber o Hull City, antes da próxima pausa para os jogos de seleções.

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