Dominic Calvert-Lewin brilha, e o Leeds United impõe ao Newcastle United sua primeira derrota na Premier League

O Leeds não perdeu tempo para impor seu domínio, jogando com uma intensidade feroz que sufocou os adversários desde o apito inicial. A equipe de Matthias Jaissle teve dificuldade para lidar com a pressão incessante.

O gol saiu em circunstâncias fortuitas, quando o chute de Ao Tanaka desviou em Sean Steur e Lewis Miley antes de encobrir Lukas Hornicek e entrar como gol contra. Apenas dois minutos depois, Jayden Bogle ampliou a vantagem. Um cruzamento perfeito de James Justin encontrou Dominic Calvert-Lewin, cuja cabeçada forte para baixo raspou no cabelo de Bogle antes de entrar na rede.