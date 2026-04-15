"Dominamos os dois jogos!" – Frenkie de Jong afirma que o Barcelona foi "superior" ao Atlético de Madrid na eliminatória das quartas de final da Liga dos Campeões e critica a arbitragem

O meio-campista do Barcelona, De Jong, fez uma análise desafiadora da eliminação de sua equipe nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid. Apesar da vitória por 2 a 1 na segunda partida, os blaugranas foram eliminados por 3 a 2 no placar agregado, mas o holandês insiste que o resultado não refletiu o equilíbrio do jogo ao longo dos 180 minutos da eliminatória.

“Fomos superiores, dominamos os dois jogos apesar de jogarmos com um a menos. Acho que a sorte não esteve do nosso lado”, disse De Jong, segundo o Marca.