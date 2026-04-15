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"Dominamos os dois jogos!" – Frenkie de Jong afirma que o Barcelona foi "superior" ao Atlético de Madrid na eliminatória das quartas de final da Liga dos Campeões e critica a arbitragem
O Barcelona mostrou-se "superior", apesar da derrota no placar agregado
O meio-campista do Barcelona, De Jong, fez uma análise desafiadora da eliminação de sua equipe nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid. Apesar da vitória por 2 a 1 na segunda partida, os blaugranas foram eliminados por 3 a 2 no placar agregado, mas o holandês insiste que o resultado não refletiu o equilíbrio do jogo ao longo dos 180 minutos da eliminatória.
“Fomos superiores, dominamos os dois jogos apesar de jogarmos com um a menos. Acho que a sorte não esteve do nosso lado”, disse De Jong, segundo o Marca.
- (C)Getty Images
De Jong não mede palavras ao falar sobre a arbitragem
O cerne da frustração de De Jong centrou-se no desempenho dos árbitros, citando especificamente incidentes ocorridos tanto na primeira quanto na segunda partida. Ele apontou uma polêmica específica envolvendo uma mão de Marc Pubill na primeira partida como um ponto de virada que alterou o rumo de toda a disputa das quartas de final a favor do Atlético.
“Houve algumas decisões questionáveis hoje. Na primeira partida, o lance que definiu o jogo foi o de Pubill, que deveria ter resultado em cartão vermelho e pênalti”, acrescentou De Jong. Sua raiva ecoou os sentimentos do companheiro de equipe Raphinha, que afirmou que o jogo foi “completamente roubado” pelo árbitro Clement Turpin durante o confronto da segunda partida em Madri.
Flick continua orgulhoso de sua equipe jovem
Enquanto os jogadores se concentravam na arbitragem, o técnico do Barça, Flick, tentou enxergar o panorama geral, elogiando a dedicação de seu jovem elenco. Apesar da decepção, o técnico alemão acredita que as bases para um futuro de sucesso na Catalunha já estão estabelecidas.
“A mentalidade, a atitude que os jogadores demonstram em campo, tenho orgulho disso”, comentou Flick após o apito final. “Temos que aprender com o que precisamos melhorar, mas temos um time jovem e eles podem e vão melhorar na próxima temporada. Sei que é decepcionante para todos; eu também estou decepcionado. É futebol, é a vida. Temos que voltar.”
- Getty Images Sport
A atenção volta-se agora para a disputa pelo título da La Liga
Com a campanha europeia encerrada, o Barcelona precisa agora garantir que a temporada não desmorone. De Jong não hesitou em destacar a importância do sucesso no campeonato nacional, já que o clube mantém uma vantagem confortável na liderança da La Liga, agora que a temporada entra na reta final.
“É muito importante. O melhor time vence. É um título muito importante”, disse De Jong sobre a disputa pelo título da La Liga. “Nos últimos dois anos, temos mostrado que somos um time de qualidade, que ganha títulos. É um time jovem, mas com muita qualidade, que disputa tudo.”