Doku vai deixar a Copa do Mundo por causa do nascimento do filho? Surge a polêmica

Jeremy Doku se tornou o centro de um acalorado debate na Bélgica após declarar que, em caso de necessidade, deixará temporariamente o estágio da seleção para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O ponta belga, que está disputando a Copa do Mundo, explicou que deseja estar ao lado da companheira caso o parto coincida com o período da competição.





Uma posição clara do jogador, que imediatamente gerou um debate entre aqueles que consideram a família uma prioridade absoluta e aqueles que, ao contrário, veem a Copa do Mundo como uma oportunidade única na carreira de um atleta. “Nenhum pai deveria perder um evento como esse”, afirmou Doku, conforme reportado pelo Il Corriere dello Sport, justificando uma escolha que encontrou amplo apoio entre torcedores e especialistas do esporte.



