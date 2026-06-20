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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Doku vai deixar a Copa do Mundo por causa do nascimento do filho? Surge a polêmica

Bélgica
J. Doku
Copa do Mundo

"Nenhum pai deveria perder um evento como esse", diz o atacante belga. Mas nem todos pensam assim

Jeremy Doku se tornou o centro de um acalorado debate na Bélgica após declarar que, em caso de necessidade, deixará temporariamente o estágio da seleção para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. O ponta belga, que está disputando a Copa do Mundo, explicou que deseja estar ao lado da companheira caso o parto coincida com o período da competição.


Uma posição clara do jogador, que imediatamente gerou um debate entre aqueles que consideram a família uma prioridade absoluta e aqueles que, ao contrário, veem a Copa do Mundo como uma oportunidade única na carreira de um atleta. “Nenhum pai deveria perder um evento como esse”, afirmou Doku, conforme reportado pelo Il Corriere dello Sport, justificando uma escolha que encontrou amplo apoio entre torcedores e especialistas do esporte.


  • O tema também foi abordado nas editoriais do L’Équipe, onde a jornalista France Pierron expressou um ponto de vista diferente, destacando o valor único de uma Copa do Mundo para um jogador de futebol profissional. “O pai é inútil no momento do nascimento, isso é um fato”, declarou ela, palavras que inevitavelmente alimentaram a polêmica. Quem saiu em defesa do jogador da seleção belga foi o ex-boxeador Brahim Asloum, que respondeu com firmeza: “Uma criança é toda a sua vida”. Uma intervenção que recebeu ampla aprovação, sobretudo nas redes sociais, onde a maioria dos usuários se posicionou a favor da escolha de Doku.


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