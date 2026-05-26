Dois torcedores do Arsenal foram detidos por “fingirem ser seguranças” na tentativa de entrar no estádio do Crystal Palace para a cerimônia de entrega do troféu da Premier League

Embora o incidente no estádio tenha sido resolvido rapidamente, desafios de ordem pública significativamente maiores ocorreram simultaneamente no norte de Londres, onde milhares de torcedores se reuniram. Um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou, por meio do MyLondon: “Agentes foram mobilizados ao redor do Emirates Stadium e na área local no domingo, 24 de maio, quando grandes multidões se reuniram para comemorar a conquista do título da Premier League pelo Arsenal.

"Antes da noite, trabalhamos em estreita colaboração com o Arsenal e nossos parceiros dos serviços de emergência para garantir que um plano estivesse em vigor para gerenciar as multidões esperadas. Por volta das 18h, montamos cordões de isolamento para impedir que mais pessoas entrassem nas proximidades do estádio. Isso foi feito para evitar superlotação e manter as pessoas na área em segurança.

"Embora a noite tenha transcorrido em grande parte sem incidentes, efetuamos 17 prisões nas proximidades do estádio por diversos crimes, incluindo briga, embriaguez e perturbação da ordem pública, além de agressão a um profissional de emergência."