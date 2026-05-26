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Dois torcedores do Arsenal foram detidos por “fingirem ser seguranças” na tentativa de entrar no estádio do Crystal Palace para a cerimônia de entrega do troféu da Premier League
Torcedores detidos por pretexto de segurança
Dois torcedores do Arsenal foram presos na tarde de domingo por se passarem por seguranças durante a vitória dos Gunners no Selhurst Park. Ansiosos por assistir à histórica entrega do troféu após a partida, os homens, de 35 e 37 anos, vestiram coletes de alta visibilidade para se infiltrar no estádio. Eles foram interceptados pela equipe de segurança oficial do clube nas catracas e imediatamente detidos pela polícia, em conformidade com as rigorosas advertências do clube contra torcedores visitantes que tentassem se apropriar indevidamente de ingressos da equipe da casa.
- AFP
A Polícia Metropolitana emite alerta sobre fraudes
A Polícia Metropolitana confirmou que os indivíduos enfrentaram rápidas consequências legais depois que sua estratégia fraudulenta para entrar no estádio foi frustrada nos portões. Um comunicado da Polícia Metropolitana informou: “Dois homens, de 35 e 37 anos, foram detidos sob suspeita de fraude por falsas declarações. Isso ocorreu depois que os seguranças do Selhurst Park impediram dois homens de entrar no estádio no domingo, 24 de maio. Eles foram levados sob custódia pelos policiais e, desde então, receberam uma advertência.”
Comemorações do título manchadas por prisões
Embora o incidente no estádio tenha sido resolvido rapidamente, desafios de ordem pública significativamente maiores ocorreram simultaneamente no norte de Londres, onde milhares de torcedores se reuniram. Um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou, por meio do MyLondon: “Agentes foram mobilizados ao redor do Emirates Stadium e na área local no domingo, 24 de maio, quando grandes multidões se reuniram para comemorar a conquista do título da Premier League pelo Arsenal.
"Antes da noite, trabalhamos em estreita colaboração com o Arsenal e nossos parceiros dos serviços de emergência para garantir que um plano estivesse em vigor para gerenciar as multidões esperadas. Por volta das 18h, montamos cordões de isolamento para impedir que mais pessoas entrassem nas proximidades do estádio. Isso foi feito para evitar superlotação e manter as pessoas na área em segurança.
"Embora a noite tenha transcorrido em grande parte sem incidentes, efetuamos 17 prisões nas proximidades do estádio por diversos crimes, incluindo briga, embriaguez e perturbação da ordem pública, além de agressão a um profissional de emergência."
- AFP
Sancões pairam no ar em meio a revisões de segurança
Espera-se que o Palace aplique severas sanções internas, tendo já alertado anteriormente: “Qualquer torcedor flagrado compartilhando um ingresso ficará impedido de adquirir um ingresso para a temporada ou se tornar sócio na próxima temporada.”
Para a Polícia Metropolitana e as equipes de segurança do clube, esses incidentes levarão a uma ampla revisão das medidas de segurança relacionadas ao protocolo de alta visibilidade antes dos próximos jogos.