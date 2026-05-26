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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Dois torcedores do Arsenal foram detidos por “fingirem ser seguranças” na tentativa de entrar no estádio do Crystal Palace para a cerimônia de entrega do troféu da Premier League

Arsenal
Premier League
Crystal Palace x Arsenal
Crystal Palace

Dois torcedores do Arsenal foram detidos na tarde de domingo por se passarem por seguranças durante a partida em que os Gunners levantaram o troféu no Selhurst Park. O time do norte de Londres encerrou sua campanha histórica com uma vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, o que levou torcedores desesperados, sem ingressos, a inventarem maneiras ilegais de entrar no estádio para assistir à entrega do troféu após a partida.

  • Torcedores detidos por pretexto de segurança

    Dois torcedores do Arsenal foram presos na tarde de domingo por se passarem por seguranças durante a vitória dos Gunners no Selhurst Park. Ansiosos por assistir à histórica entrega do troféu após a partida, os homens, de 35 e 37 anos, vestiram coletes de alta visibilidade para se infiltrar no estádio. Eles foram interceptados pela equipe de segurança oficial do clube nas catracas e imediatamente detidos pela polícia, em conformidade com as rigorosas advertências do clube contra torcedores visitantes que tentassem se apropriar indevidamente de ingressos da equipe da casa.

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  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-TOTTENHAMAFP

    A Polícia Metropolitana emite alerta sobre fraudes

    A Polícia Metropolitana confirmou que os indivíduos enfrentaram rápidas consequências legais depois que sua estratégia fraudulenta para entrar no estádio foi frustrada nos portões. Um comunicado da Polícia Metropolitana informou: “Dois homens, de 35 e 37 anos, foram detidos sob suspeita de fraude por falsas declarações. Isso ocorreu depois que os seguranças do Selhurst Park impediram dois homens de entrar no estádio no domingo, 24 de maio. Eles foram levados sob custódia pelos policiais e, desde então, receberam uma advertência.”

  • Comemorações do título manchadas por prisões

    Embora o incidente no estádio tenha sido resolvido rapidamente, desafios de ordem pública significativamente maiores ocorreram simultaneamente no norte de Londres, onde milhares de torcedores se reuniram. Um porta-voz da Polícia Metropolitana declarou, por meio do MyLondon: “Agentes foram mobilizados ao redor do Emirates Stadium e na área local no domingo, 24 de maio, quando grandes multidões se reuniram para comemorar a conquista do título da Premier League pelo Arsenal.

    "Antes da noite, trabalhamos em estreita colaboração com o Arsenal e nossos parceiros dos serviços de emergência para garantir que um plano estivesse em vigor para gerenciar as multidões esperadas. Por volta das 18h, montamos cordões de isolamento para impedir que mais pessoas entrassem nas proximidades do estádio. Isso foi feito para evitar superlotação e manter as pessoas na área em segurança.

    "Embora a noite tenha transcorrido em grande parte sem incidentes, efetuamos 17 prisões nas proximidades do estádio por diversos crimes, incluindo briga, embriaguez e perturbação da ordem pública, além de agressão a um profissional de emergência."

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-LIVERPOOLAFP

    Sancões pairam no ar em meio a revisões de segurança

    Espera-se que o Palace aplique severas sanções internas, tendo já alertado anteriormente: “Qualquer torcedor flagrado compartilhando um ingresso ficará impedido de adquirir um ingresso para a temporada ou se tornar sócio na próxima temporada.”

    Para a Polícia Metropolitana e as equipes de segurança do clube, esses incidentes levarão a uma ampla revisão das medidas de segurança relacionadas ao protocolo de alta visibilidade antes dos próximos jogos.

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