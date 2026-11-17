Questionado se compreende a frustração de Fernandes após dedicar seus melhores anos ao United e ter conquistado apenas a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, Owen, que representa o Casino.org, plataforma criada para ajudar jogadores britânicos a entender os diferentes cassinos online que operam no Reino Unido, disse à GOAL: “Com certeza. E acho que é por isso que a torcida do Manchester United gosta tanto dele. É claro que, nas últimas semanas, o clima azedou um pouco, mas acho que os torcedores do United percebem que isso vem da frustração dele, não de ele ser uma pessoa problemática.

“É claro que ele foi muito, muito bem remunerado, e merece, porque é um jogador de elite. Poderia ter recebido o mesmo em outro lugar e conquistado mais títulos, disso não há dúvida.

“A carreira depende muito das circunstâncias, não é? Às vezes você está no lugar certo, na hora certa. E, infelizmente para Bruno, ele provavelmente encerrará a carreira sem conquistar tantos títulos quanto poderia. Mas a vida é assim. Muitos jogadores podem dizer o mesmo.

“Acho que agora ele também está chegando a uma fase da carreira em que os títulos têm um peso diferente para ele. Ele já é muito rico, então provavelmente isso não faz diferença, mas, de modo geral, quando você é jovem, vai para onde há oportunidades. Depois, no auge da carreira, quer ganhar títulos. E, no fim da carreira, pensa no futuro e talvez em conseguir um último contrato, o mais longo possível, para realmente garantir o seu futuro e o da sua família.

“Você passa por diferentes fases na carreira. Acho que Bruno está entrando nessa fase final e que a questão financeira será tão importante para ele quanto a possibilidade de conquistar mais um ou dois títulos.”