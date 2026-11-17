Dois títulos em seis anos! Frustração de Bruno Fernandes com impasse contratual é compreensível, mas Michael Owen explica por que Mauricio Pochettino pode convencê-lo a renovar
Contrato do meia português termina em 2027
Capitão e principal referência do Manchester United, Bruno Fernandes tem contrato apenas até o verão europeu de 2027. O acordo prevê uma opção de extensão por 12 meses, o que alivia parte da pressão sobre o gigante da Premier League.
Uma venda em janeiro, porém, já foi cogitada. O United sabe que precisa obter o maior valor possível pelo capitão caso ele deixe claro que não pretende prolongar sua permanência no clube.
Ele está no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ desde janeiro de 2020, quando foi contratado junto ao Sporting, e se aproxima rapidamente de 350 partidas, já tendo ultrapassado a marca de 100 gols.
Na temporada passada, bateu recordes ao registrar 21 assistências em uma única edição da Premier League. Já a temporada 2026-27 tem sido difícil para todos os envolvidos, com Michael Carrick dispensado do cargo de técnico enquanto Mauricio Pochettino se prepara para assumir.
Ainda há tempo para negociar um novo contrato com Fernandes, mas o interesse da liga saudita não desaparece. Há ofertas financeiras enormes por lá, e é possível que o meia de 32 anos prefira um último grande contrato no Oriente Médio a prolongar sua passagem por Manchester.
- Getty
Português conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa pelo United
Questionado se compreende a frustração de Fernandes após dedicar seus melhores anos ao United e ter conquistado apenas a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, Owen, que representa o Casino.org, plataforma criada para ajudar jogadores britânicos a entender os diferentes cassinos online que operam no Reino Unido, disse à GOAL: “Com certeza. E acho que é por isso que a torcida do Manchester United gosta tanto dele. É claro que, nas últimas semanas, o clima azedou um pouco, mas acho que os torcedores do United percebem que isso vem da frustração dele, não de ele ser uma pessoa problemática.
“É claro que ele foi muito, muito bem remunerado, e merece, porque é um jogador de elite. Poderia ter recebido o mesmo em outro lugar e conquistado mais títulos, disso não há dúvida.
“A carreira depende muito das circunstâncias, não é? Às vezes você está no lugar certo, na hora certa. E, infelizmente para Bruno, ele provavelmente encerrará a carreira sem conquistar tantos títulos quanto poderia. Mas a vida é assim. Muitos jogadores podem dizer o mesmo.
“Acho que agora ele também está chegando a uma fase da carreira em que os títulos têm um peso diferente para ele. Ele já é muito rico, então provavelmente isso não faz diferença, mas, de modo geral, quando você é jovem, vai para onde há oportunidades. Depois, no auge da carreira, quer ganhar títulos. E, no fim da carreira, pensa no futuro e talvez em conseguir um último contrato, o mais longo possível, para realmente garantir o seu futuro e o da sua família.
“Você passa por diferentes fases na carreira. Acho que Bruno está entrando nessa fase final e que a questão financeira será tão importante para ele quanto a possibilidade de conquistar mais um ou dois títulos.”
Fernandes ficará em Old Trafford após a janela de janeiro?
Questionado se vê a possibilidade de Fernandes permanecer em Old Trafford após o fim da janela de transferências de janeiro de 2027, Owen, ex-atacante do Manchester United, acrescentou: “Vejo, sim, especialmente com a chegada do novo técnico, porque ele precisa tirar o melhor de todos os jogadores e dar apoio a alguns deles.
“E nunca se sabe: a parceria pode dar muito certo. Os dois podem se entender muito bem. E todos sabemos que, quando Bruno está em boa fase, é o melhor jogador do Manchester United. O time vai precisar muito de bons jogadores para salvar a temporada.
“Com certeza, consigo imaginar os dois se dando muito bem e Bruno acabando por assinar um novo contrato. Mas, no momento, ele não está em alta no clube por causa das declarações de algumas semanas atrás. Ainda assim, acho que é uma situação que pode ser resolvida facilmente.”
- Getty/GOAL
Pochettino chega com a missão de mudar a situação do United
Logo após a humilhante derrota do United por 4 a 1 para o Como, pela Champions League, Fernandes disse, ao falar de decisões táticas questionáveis: “Foi uma decisão da comissão técnica não pressionar individualmente e, às vezes, deixar espaço atrás e tentar recuperar a bola, mas, às vezes, quando você dá muita posse de bola a esses times, eles ganham confiança.” Perguntado se Carrick, então técnico, havia errado em sua abordagem, acrescentou: “Cabe ao técnico e à comissão técnica avaliar isso, não a mim.”
As declarações receberam muitas críticas e alimentaram ainda mais as especulações sobre uma saída. Resta saber, porém, se a chegada de Pochettino, que se prepara para enfrentar o Liverpool no domingo, mudará a situação do Manchester United e fará seu capitão, figura inspiradora da equipe, mudar de ideia.
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