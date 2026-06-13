Dois suspeitos detidos após o roubo das chuteiras de Harry Kane e Jude Bellingham da seleção inglesa antes da Copa do Mundo

Com a estreia da Inglaterra se aproximando, os Três Leões estão no Grupo L ao lado da Croácia, Gana e Panamá, e estreiam na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho. O foco agora está em saber se os itens perdidos poderão ser substituídos a tempo; embora os patrocinadores de uniformes geralmente tenham planos de contingência, as personalizações específicas exigidas por jogadores como Kane e Bellingham significam que nem sempre é possível obter substitutos diretos em tão curto prazo.

Essa crise se soma a uma lista crescente de controvérsias que assolam o torneio, que vão desde recusas de visto e entrada — como o árbitro somali Omar Artan, impedido de entrar nos EUA, e o canadense Thomas Partey, enfrentando problemas para entrar no Canadá — até sérios alertas de segurança e ambientais. Um recente tiroteio em Kansas City, perto do hotel da seleção argentina, aumentou as preocupações com a segurança, enquanto as equipes enfrentam riscos ambientais bizarros; o mapa do campo de treinamento da Suíça em San Diego alertou oficialmente sobre uma “zona de cascavéis” adjacente, e a seleção de Portugal teve que lidar com relatos de três grandes jacarés avistados perto de sua base de treinamento na Flórida.