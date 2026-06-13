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Dois suspeitos detidos após o roubo das chuteiras de Harry Kane e Jude Bellingham da seleção inglesa antes da Copa do Mundo
Suspeitos detidos após roubo ousado de equipamentos
O Departamento de Polícia de Kansas City, no Missouri, confirmou que está em andamento uma investigação após um veículo que transportava o equipamento da Inglaterra ter sido alvo de um crime. O roubo ocorreu enquanto os itens eram transportados para a base da seleção inglesa no torneio, o que levou a uma rápida intervenção policial na região.
Sobre o incidente, o Departamento de Polícia de Kansas City, Missouri, informou à Sky Sports News: “Estamos investigando um possível roubo de equipamentos de um veículo da equipe que chegou a Kansas City com itens faltando esta noite. Dois suspeitos foram detidos enquanto aguardam investigação mais aprofundada.”
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As chuteiras de Kane e Bellingham estão entre os itens desaparecidos
A magnitude do roubo causou grande preocupação no seio da seleção inglesa, especialmente no que diz respeito ao equipamento pessoal dos principais jogadores da equipe. Relatos indicam que chuteiras personalizadas pertencentes ao capitão Harry Kane e à sensação do Real Madrid, Jude Bellingham, estavam entre os itens levados pelos ladrões.
A perda desse equipamento específico é um grande golpe, já que as chuteiras modernas costumam ser altamente personalizadas para oferecer conforto e desempenho. Além do calçado, os ladrões teriam levado uma quantidade significativa de bolas de jogo e equipamentos essenciais de treino, deixando a comissão técnica correndo atrás de substitutos em Kansas City.
Um pesadelo logístico para Thomas Tuchel
O roubo ocorreu durante a transição do campo de treinamento pré-torneio da Inglaterra em West Palm Beach, na Flórida, para sua base oficial no Swope Soccer Village. O equipamento desaparecido só foi descoberto quando os membros da equipe começaram a descarregar o veículo na noite de sexta-feira.
O material roubado incluía ferramentas táticas e de análise, mesas de massagem e outros suprimentos essenciais para a recuperação de alto nível. Em um detalhe impressionante que destaca a magnitude da perda, alguns relatos afirmam que a equipe ficou com apenas uma única bola oficial após a falha de segurança.
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Uma corrida contra o tempo antes da estreia contra a Croácia
Com a estreia da Inglaterra se aproximando, os Três Leões estão no Grupo L ao lado da Croácia, Gana e Panamá, e estreiam na Copa do Mundo contra a Croácia no dia 17 de junho. O foco agora está em saber se os itens perdidos poderão ser substituídos a tempo; embora os patrocinadores de uniformes geralmente tenham planos de contingência, as personalizações específicas exigidas por jogadores como Kane e Bellingham significam que nem sempre é possível obter substitutos diretos em tão curto prazo.
Essa crise se soma a uma lista crescente de controvérsias que assolam o torneio, que vão desde recusas de visto e entrada — como o árbitro somali Omar Artan, impedido de entrar nos EUA, e o canadense Thomas Partey, enfrentando problemas para entrar no Canadá — até sérios alertas de segurança e ambientais. Um recente tiroteio em Kansas City, perto do hotel da seleção argentina, aumentou as preocupações com a segurança, enquanto as equipes enfrentam riscos ambientais bizarros; o mapa do campo de treinamento da Suíça em San Diego alertou oficialmente sobre uma “zona de cascavéis” adjacente, e a seleção de Portugal teve que lidar com relatos de três grandes jacarés avistados perto de sua base de treinamento na Flórida.