Questionado se a dupla contratação de Santos e Tielemans pelos Red Devils parece um bom negócio, considerando o que outros clubes têm gasto, o ex-atacante Owen — embaixador no Reino Unido do Casino.org, conhecido por ajudar jogadores a comparar marcas confiáveis de cassinos online britânicos — disse ao GOAL: “Daria para dizer que sim, não é mesmo? Não é como se eles estivessem numa situação, como acontece com certos times, como o Arsenal agora, em que você chega a um ponto em que não precisa de reforços em massa. Você simplesmente, se surgir alguém de verdadeira qualidade para melhorar o time, vai em frente e faz a contratação.

“Ainda acho que o Manchester United provavelmente está um pouco longe disso. Especialmente com a saída de Casemiro, ainda acho que, em termos de número de jogadores, eles estão com falta em várias posições. Obviamente, com a Liga dos Campeões deste ano também, eles vão precisar de mais reforços.

“Eles quase não trocaram nenhum jogador no ano passado. Então, acho que vão precisar, tanto em termos de número quanto de qualidade, no Manchester United no momento. Entendo por que optaram por dois pelo preço de um, como você disse. Certamente sabemos bastante sobre o Tielemans.”