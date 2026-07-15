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Dois pelo preço de um! O Manchester United contrata Andrey Santos e Youri Tielemans por menos do que os valores pagos por Elliot Anderson ou Sandro Tonali - com Michael Owen avaliando as negociações de transferência
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Quanto custaram Santos e Tielemans ao Manchester United
O meio-campista brasileiro Santos chegou ao Old Trafford após se sentir desiludido com a vida como reserva no Chelsea. Ele trocou o oeste de Londres pelo noroeste do país em uma transação de 48 milhões de libras (64 milhões de dólares).
Mais reforços para o meio-campo foram recebidos no chamado “Teatro dos Sonhos” após a contratação do jogador da seleção belga Tielemans, com a ativação da cláusula de rescisão de 35 milhões de libras (47 milhões de dólares) prevista em seu contrato com o Aston Villa.
Os Red Devils contrataram dois jogadores de comprovada qualidade na Premier League após se despedirem de Casemiro, reforçando o elenco de Michael Carrick antes do retorno à Liga dos Campeões.
Anderson, Tonali e Fernandes foram vendidos por uma fortuna
Diz-se que o United teria explorado a possibilidade de contratar pelo menos um entre Anderson, Tonali e Fernandes — depois de vê-los se destacarem no Nottingham Forest, no Newcastle e no West Ham, respectivamente. No fim das contas, o clube desistiu devido aos valores exorbitantes pedidos pelos jogadores.
Anderson foi para o Etihad Stadium por 116 milhões de libras (155 milhões de dólares), enquanto Tonali e Fernandes custaram ao Spurs 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) e 85 milhões de libras (114 milhões de dólares), respectivamente, em meio a uma onda de gastos no Tottenham Hotspur Stadium.
O United parece ter se beneficiado de sua relutância em ceder à pressão das exigências excessivas dos rivais nacionais, com a paciência na questão das contratações sendo recompensada. Ainda há a possibilidade de mais movimentações de entrada e saída do Old Trafford antes do fechamento do próximo prazo.
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“Dois pelo preço de um” traz vantagens para o Manchester United
Questionado se a dupla contratação de Santos e Tielemans pelos Red Devils parece um bom negócio, considerando o que outros clubes têm gasto, o ex-atacante Owen — embaixador no Reino Unido do Casino.org, conhecido por ajudar jogadores a comparar marcas confiáveis de cassinos online britânicos — disse ao GOAL: “Daria para dizer que sim, não é mesmo? Não é como se eles estivessem numa situação, como acontece com certos times, como o Arsenal agora, em que você chega a um ponto em que não precisa de reforços em massa. Você simplesmente, se surgir alguém de verdadeira qualidade para melhorar o time, vai em frente e faz a contratação.
“Ainda acho que o Manchester United provavelmente está um pouco longe disso. Especialmente com a saída de Casemiro, ainda acho que, em termos de número de jogadores, eles estão com falta em várias posições. Obviamente, com a Liga dos Campeões deste ano também, eles vão precisar de mais reforços.
“Eles quase não trocaram nenhum jogador no ano passado. Então, acho que vão precisar, tanto em termos de número quanto de qualidade, no Manchester United no momento. Entendo por que optaram por dois pelo preço de um, como você disse. Certamente sabemos bastante sobre o Tielemans.”
Os Red Devils estão muito felizes por ter Tielemans no time
O diretor de futebol do United, Jason Wilcox, comentou sobre a contratação de Tielemans, cujo acordo foi fechado rapidamente assim que ficou claro que o jogador de 29 anos, vencedor da FA Cup e da Liga Europa, estava disponível: “Youri tem sido consistentemente um dos meio-campistas mais destacados da Premier League ao longo dos últimos sete anos.
“Ele possui todas as qualidades técnicas, além da ambição e da mentalidade necessárias para ter sucesso no Manchester United. A consistência de Youri é excepcional, e ele trará ainda mais serenidade, criatividade e liderança ao nosso elenco.”
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Mais negociações de transferências estão por vir antes do fim do prazo de verão
O jogador da seleção brasileira Ederson, que esteve disputando a Copa do Mundo neste verão, parecia destinado a se juntar ao elenco do United em determinado momento. A confusão tomou conta da situação, já que um acordo de 35 milhões de libras (47 milhões de dólares) nunca foi concretizado, mas supostamente ainda há uma chance de que a negociação seja retomada.
O United está ansioso para receber novos reforços o mais rápido possível, com os planos para a pré-temporada em fase de elaboração. Quaisquer novas contratações terão como objetivo ajudar os Red Devils a transformar o potencial de disputa pelo título em algo mais tangível no que diz respeito aos troféus.
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