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"Dois ou três treinos": Milos Kerkez revela impacto imediato da nova contratação Bradley Barcola
Barcola causa impacto imediato no Liverpool
O novo atacante do Liverpool, Bradley Barcola, começou com tudo no AXA Training Centre após sua chegada do Paris Saint-Germain na segunda-feira. O internacional francês se integrou rapidamente às atividades do elenco, enquanto o Liverpool se prepara para o duelo de sexta-feira à noite, fora de casa, pela Premier League, contra o Ipswich Town.
Depois de iniciar a campanha com dois empates consecutivos por 2 a 2 contra Newcastle United e Nottingham Forest, o Liverpool busca sua primeira vitória na liga.
A presença do atacante injetou uma energia nova no elenco, oferecendo uma nova dimensão ao setor ofensivo da equipe antes da viagem para enfrentar o Portman Road.
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Kerkez exalta a qualidade do novo companheiro de equipe
O lateral-esquerdo Milos Kerkez falou sobre as primeiras atuações de Barcola nos treinos, demonstrando empolgação com o que o ponta oferece em campo. Kerkez destacou sua velocidade, capacidade no um contra um e potencial para evoluir ainda mais.
"Ele é um grande jogador. Todo mundo o conhece, obviamente", disse Kerkez. "Ele teve duas ou três sessões, dá para ver a qualidade e o potencial para ainda melhorar muito. Ele pode ser um jogador realmente muito bom."
"Muito rápido, bom driblador, então acho que vai nos ajudar muito", acrescentou Kerkez.
Ajustes defensivos ao lado da inspiração ofensiva
Enquanto Barcola dá um impulso ao ataque, Kerkez revelou que o Liverpool passou a semana corrigindo erros de transição defensiva depois de sofrer quatro gols nas duas primeiras partidas. O sistema defensivo fez sessões de análise em vídeo para eliminar os erros que obrigaram a equipe a buscar o resultado após sair atrás nos dois jogos.
"Para nós, especialmente como defensores, queremos jogos sem sofrer gols e o objetivo é não deixar eles marcarem", explicou Kerkez. "Trabalhamos para corrigir essas coisas nesta semana, então acho que isso deve melhorar."
"Tivemos reuniões, tivemos análise em vídeo para os defensores o tempo todo", continuou Kerkez. "Obviamente não queremos ter de buscar a virada depois de sair atrás, queremos começar vencendo desde o início."
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Teste em Portman Road aguarda
O Liverpool chega ao confronto de sexta-feira à noite totalmente preparado para enfrentar o recém-promovido Ipswich Town, que soma uma vitória e uma derrota sob o comando do técnico Gary O'Neil. Kerkez confirmou que a comissão técnica analisou cada jogador individualmente e todos os detalhes táticos.
"Acho que, obviamente, estamos analisando tudo, então vamos saber o que esperar de cada jogador, das táticas", concluiu Kerkez. "Em todo jogo, chegamos muito bem preparados."
Com Barcola pressionando por sua estreia pelo clube e ajustes defensivos implementados, o Liverpool busca garantir três pontos e não sofrer gols na sexta-feira.
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