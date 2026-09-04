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Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images
Alvino Hanafi

Traduzido por

"Dois ou três treinos": Milos Kerkez revela impacto imediato da nova contratação Bradley Barcola

Liverpool
B. Barcola
M. Kerkez
Premier League

A nova contratação do Liverpool, Bradley Barcola, causou impacto imediato nos novos companheiros de equipe após sua chegada badalada vinda do Paris Saint-Germain. O lateral-esquerdo Milos Kerkez elogiou a velocidade e o drible do atacante francês antes da viagem do Liverpool para enfrentar o Ipswich Town.

  • Barcola causa impacto imediato no Liverpool

    O novo atacante do Liverpool, Bradley Barcola, começou com tudo no AXA Training Centre após sua chegada do Paris Saint-Germain na segunda-feira. O internacional francês se integrou rapidamente às atividades do elenco, enquanto o Liverpool se prepara para o duelo de sexta-feira à noite, fora de casa, pela Premier League, contra o Ipswich Town.

    Depois de iniciar a campanha com dois empates consecutivos por 2 a 2 contra Newcastle United e Nottingham Forest, o Liverpool busca sua primeira vitória na liga.

    A presença do atacante injetou uma energia nova no elenco, oferecendo uma nova dimensão ao setor ofensivo da equipe antes da viagem para enfrentar o Portman Road.

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  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kerkez exalta a qualidade do novo companheiro de equipe

    O lateral-esquerdo Milos Kerkez falou sobre as primeiras atuações de Barcola nos treinos, demonstrando empolgação com o que o ponta oferece em campo. Kerkez destacou sua velocidade, capacidade no um contra um e potencial para evoluir ainda mais.

    "Ele é um grande jogador. Todo mundo o conhece, obviamente", disse Kerkez. "Ele teve duas ou três sessões, dá para ver a qualidade e o potencial para ainda melhorar muito. Ele pode ser um jogador realmente muito bom."

    "Muito rápido, bom driblador, então acho que vai nos ajudar muito", acrescentou Kerkez.

  • Ajustes defensivos ao lado da inspiração ofensiva

    Enquanto Barcola dá um impulso ao ataque, Kerkez revelou que o Liverpool passou a semana corrigindo erros de transição defensiva depois de sofrer quatro gols nas duas primeiras partidas. O sistema defensivo fez sessões de análise em vídeo para eliminar os erros que obrigaram a equipe a buscar o resultado após sair atrás nos dois jogos.

    "Para nós, especialmente como defensores, queremos jogos sem sofrer gols e o objetivo é não deixar eles marcarem", explicou Kerkez. "Trabalhamos para corrigir essas coisas nesta semana, então acho que isso deve melhorar."

    "Tivemos reuniões, tivemos análise em vídeo para os defensores o tempo todo", continuou Kerkez. "Obviamente não queremos ter de buscar a virada depois de sair atrás, queremos começar vencendo desde o início."

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  • imago-sport-1082106836.jpgPropaganda Photo

    Teste em Portman Road aguarda

    O Liverpool chega ao confronto de sexta-feira à noite totalmente preparado para enfrentar o recém-promovido Ipswich Town, que soma uma vitória e uma derrota sob o comando do técnico Gary O'Neil. Kerkez confirmou que a comissão técnica analisou cada jogador individualmente e todos os detalhes táticos.

    "Acho que, obviamente, estamos analisando tudo, então vamos saber o que esperar de cada jogador, das táticas", concluiu Kerkez. "Em todo jogo, chegamos muito bem preparados."

    Com Barcola pressionando por sua estreia pelo clube e ajustes defensivos implementados, o Liverpool busca garantir três pontos e não sofrer gols na sexta-feira.

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