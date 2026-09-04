O novo atacante do Liverpool, Bradley Barcola, começou com tudo no AXA Training Centre após sua chegada do Paris Saint-Germain na segunda-feira. O internacional francês se integrou rapidamente às atividades do elenco, enquanto o Liverpool se prepara para o duelo de sexta-feira à noite, fora de casa, pela Premier League, contra o Ipswich Town.

Depois de iniciar a campanha com dois empates consecutivos por 2 a 2 contra Newcastle United e Nottingham Forest, o Liverpool busca sua primeira vitória na liga.

A presença do atacante injetou uma energia nova no elenco, oferecendo uma nova dimensão ao setor ofensivo da equipe antes da viagem para enfrentar o Portman Road.