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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Dois minutos brutais para o Barcelona! Pau Cubarsi é expulso após o VAR intervir para anular o cartão amarelo, antes de Julián Álvarez marcar pelo Atlético de Madrid

P. Cubarsi
J. Alvarez
Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões

O Spotify Camp Nou foi abalado por um verdadeiro terremoto futebolístico nos últimos minutos do primeiro tempo, durante esta partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético de Madrid, um confronto totalmente espanhol. O que inicialmente parecia ser uma noite de domínio blaugrana transformou-se num pesadelo quando Pau Cubarsí foi expulso após uma polêmica revisão do VAR.

  • O VAR marca um gol contra de Cubarsí

    O rumo da partida mudou drasticamente aos 43 minutos. Após uma perda de bola no campo adversário, o Atlético de Madrid lançou um contra-ataque certeiro. Julián Álvarez deu um passe perfeito para Giuliano Simeone, e, numa tentativa desesperada de recuperar a posição, Cubarsi derrubou o atacante argentino perto da entrada da área.

    Embora o árbitro Istvan Kovacs inicialmente tenha mostrado um cartão amarelo, a sala do VAR interveio, aconselhando o árbitro romeno a rever a jogada no monitor ao lado do campo. Após consultar os replays, Kovacs reverteu sua decisão e mostrou um cartão vermelho direto, considerando Cubarsi o último homem e deixando a equipe de Hansi Flick com um jogador a menos pouco antes do intervalo.


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  • Alvarez silencia o Camp Nou

    O castigo para os anfitriões não terminou com a expulsão do jovem zagueiro central. Álvarez, que já havia criado perigo no início da partida, se preparou para cobrar a falta resultante. O argentino demonstrou exatamente por que é considerado um dos melhores finalizadores do continente com uma cobrança de nível mundial.

    O atacante do Atlético acertou a bola com precisão cirúrgica, mandando-a por cima da barreira e no ângulo superior, sem deixar chances para Joan Garcia, apesar de seu mergulho com todo o corpo. Foi um golpe duplo para o Barça, que havia jogado um futebol mais expansivo, mas carecia de eficiência nas duas áreas.

    No segundo tempo, Alexander Sorloth marcou para dobrar a vantagem do Atlético, colocando o time no controle total do confronto.


  • Dominância sem gols para os jogadores de Flick

    Antes da reviravolta, o Barcelona tinha sido o protagonista indiscutível. Marcus Rashford estava hiperativo pela ala esquerda, obrigando Musso a fazer várias defesas impressionantes. A torcida da casa comemorou brevemente um gol do inglês após um passe de Lamine Yamal, mas o gol foi anulado por um impedimento mínimo do jovem camisa 10.

    O próprio Yamal deu mostras de talento de classe mundial, driblando três defensores aos 32 minutos, mas viu seu chute certeiro ser heroicamente bloqueado por Robin Le Normand. Enquanto a equipe de Flick jogava com fluidez, a falta de precisão de Robert Lewandowski e os cruzamentos imprecisos permitiram que o Atlético permanecesse na briga até que sua oportunidade de ouro chegasse.


  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Simeone aproveita o momento

    O Atlético demonstrou a resiliência que o caracteriza. Apesar de ter tido pouquíssima posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, sua solidez defensiva deu frutos. Diego Simeone foi obrigado a fazer um ajuste tático logo no início, quando David Hancko sofreu uma lesão e foi substituído por Marc Pubill aos 30 minutos. Mesmo assim, os Rojiblancos mantiveram a organização e esperaram pelo momento perfeito para atacar, antes de ampliar a vantagem no final da partida.

    Com uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado, Simeone deve estar confiante de que sua equipe conseguirá garantir a classificação, embora o Barça sinta que, com jogadores como Lamine Yamal e Robert Lewandowski em suas fileiras, ainda não pode ser descartado.

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