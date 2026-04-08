Dois minutos brutais para o Barcelona! Pau Cubarsi é expulso após o VAR intervir para anular o cartão amarelo, antes de Julián Álvarez marcar pelo Atlético de Madrid

O castigo para os anfitriões não terminou com a expulsão do jovem zagueiro central. Álvarez, que já havia criado perigo no início da partida, se preparou para cobrar a falta resultante. O argentino demonstrou exatamente por que é considerado um dos melhores finalizadores do continente com uma cobrança de nível mundial.

O atacante do Atlético acertou a bola com precisão cirúrgica, mandando-a por cima da barreira e no ângulo superior, sem deixar chances para Joan Garcia, apesar de seu mergulho com todo o corpo. Foi um golpe duplo para o Barça, que havia jogado um futebol mais expansivo, mas carecia de eficiência nas duas áreas.

No segundo tempo, Alexander Sorloth marcou para dobrar a vantagem do Atlético, colocando o time no controle total do confronto.



