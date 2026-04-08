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Dois minutos brutais para o Barcelona! Pau Cubarsi é expulso após o VAR intervir para anular o cartão amarelo, antes de Julián Álvarez marcar pelo Atlético de Madrid
O VAR marca um gol contra de Cubarsí
O rumo da partida mudou drasticamente aos 43 minutos. Após uma perda de bola no campo adversário, o Atlético de Madrid lançou um contra-ataque certeiro. Julián Álvarez deu um passe perfeito para Giuliano Simeone, e, numa tentativa desesperada de recuperar a posição, Cubarsi derrubou o atacante argentino perto da entrada da área.
Embora o árbitro Istvan Kovacs inicialmente tenha mostrado um cartão amarelo, a sala do VAR interveio, aconselhando o árbitro romeno a rever a jogada no monitor ao lado do campo. Após consultar os replays, Kovacs reverteu sua decisão e mostrou um cartão vermelho direto, considerando Cubarsi o último homem e deixando a equipe de Hansi Flick com um jogador a menos pouco antes do intervalo.
Alvarez silencia o Camp Nou
O castigo para os anfitriões não terminou com a expulsão do jovem zagueiro central. Álvarez, que já havia criado perigo no início da partida, se preparou para cobrar a falta resultante. O argentino demonstrou exatamente por que é considerado um dos melhores finalizadores do continente com uma cobrança de nível mundial.
O atacante do Atlético acertou a bola com precisão cirúrgica, mandando-a por cima da barreira e no ângulo superior, sem deixar chances para Joan Garcia, apesar de seu mergulho com todo o corpo. Foi um golpe duplo para o Barça, que havia jogado um futebol mais expansivo, mas carecia de eficiência nas duas áreas.
No segundo tempo, Alexander Sorloth marcou para dobrar a vantagem do Atlético, colocando o time no controle total do confronto.
Dominância sem gols para os jogadores de Flick
Antes da reviravolta, o Barcelona tinha sido o protagonista indiscutível. Marcus Rashford estava hiperativo pela ala esquerda, obrigando Musso a fazer várias defesas impressionantes. A torcida da casa comemorou brevemente um gol do inglês após um passe de Lamine Yamal, mas o gol foi anulado por um impedimento mínimo do jovem camisa 10.
O próprio Yamal deu mostras de talento de classe mundial, driblando três defensores aos 32 minutos, mas viu seu chute certeiro ser heroicamente bloqueado por Robin Le Normand. Enquanto a equipe de Flick jogava com fluidez, a falta de precisão de Robert Lewandowski e os cruzamentos imprecisos permitiram que o Atlético permanecesse na briga até que sua oportunidade de ouro chegasse.
- AFP
Simeone aproveita o momento
O Atlético demonstrou a resiliência que o caracteriza. Apesar de ter tido pouquíssima posse de bola durante grande parte do primeiro tempo, sua solidez defensiva deu frutos. Diego Simeone foi obrigado a fazer um ajuste tático logo no início, quando David Hancko sofreu uma lesão e foi substituído por Marc Pubill aos 30 minutos. Mesmo assim, os Rojiblancos mantiveram a organização e esperaram pelo momento perfeito para atacar, antes de ampliar a vantagem no final da partida.
Com uma vantagem de 2 a 0 no placar agregado, Simeone deve estar confiante de que sua equipe conseguirá garantir a classificação, embora o Barça sinta que, com jogadores como Lamine Yamal e Robert Lewandowski em suas fileiras, ainda não pode ser descartado.