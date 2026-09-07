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Dois laterais-direitos no meio-campo?! Por que o experimento de Xabi Alonso no Chelsea fracassou no teste derradeiro contra o Arsenal
Alonso sofre primeira derrota contra os campeões
O Chelsea sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Arsenal no Emirates Stadium, marcando a primeira derrota de Alonso como técnico do Chelsea. Apesar de ter gasto £349 milhões durante a janela de transferências de verão, o Chelsea terminou a partida com dois laterais-direitos de origem dividindo funções no meio-campo.
Reece James não acompanhou o capitão Martin Odegaard quando ele marcou o gol da vitória dos mandantes. O meio-campista Romeo Lavia foi substituído no segundo tempo por Malo Gusto, outro lateral-direito de origem, formando uma dupla central improvisada. A marcação frouxa contribuiu diretamente para o gol decisivo de Odegaard, enquanto a falta de opções criativas no banco deixou o Chelsea com dificuldades para reagir. Em contraste, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, viu seus substitutos ajudarem a conduzir o time da casa à vitória.
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Preocupações são levantadas sobre a profundidade do meio-campo do Chelsea
A formação pouco convencional no meio-campo levantou questionamentos imediatos sobre a estrutura do elenco do Chelsea após o enorme investimento feito no verão. Antes da partida, Alonso insistiu que James tem potencial para se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo, depois de ter passado quase metade da última temporada na posição.
O ex-defensor da Premier League Ashley Young destacou essas preocupações posicionais ao falar com o BBC Sport após o apito final. Ele questionou por que um elenco com investimento tão significativo terminou uma partida crucial contra os campeões com dois laterais-direitos no centro do campo.
"O Chelsea não disputa competições europeias nesta temporada, então joga menos partidas e pode se concentrar na Premier League", explicou Young. "Mas a preocupação é que você termina um jogo contra os campeões, e tem dois laterais-direitos no meio-campo.
"Você olha para Lavia, que se lesionou muito na temporada passada. O ataque vai causar medo em toda a liga, mas, atrás disso, você vê o meio-campo e eles estão usando laterais-direitos ali."
Abordagem tática expõe vulnerabilidade defensiva
O esquema tático do Chelsea também ficou sob escrutínio, com a equipe cedendo o controle ao Arsenal e dependendo principalmente de oportunidades de contra-ataque. A ameaça ofensiva seguiu limitada durante toda a partida, capitalizando na transição apenas uma vez, quando Pedro Neto avançou pelo lado direito. Young observou que os adversários vão identificar rapidamente as lacunas estruturais no time de Alonso quando eles tentarem recuar e absorver a pressão.
"Os times vão ver o jogo de hoje, ver que o Chelsea vai ficar ali e colocar jogadores atrás da bola, mas ainda há espaços entre as linhas, e o Arsenal percebeu isso", acrescentou Young.
"O Chelsea está cedendo muita posse de bola e está jogando um futebol de contra-ataque. Hoje, provavelmente, só houve uma vez, com [Pedro] Neto pelo lado direito, em que eles capitalizaram no contra-ataque."
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Alonso busca reação imediata em jogo da copa
Após o revés no norte de Londres, o Chelsea vai concentrar suas atenções em buscar uma resposta imediata na competição de copa nacional. O time londrino viaja para enfrentar o Leeds United na terceira rodada da Copa da Liga, enquanto tenta recuperar o embalo.
Depois do compromisso no meio de semana pela copa, a equipe de Alonso voltará a campo pela Premier League em Stamford Bridge. No fim de semana, recebe o Hull City, com o objetivo de se recuperar diante de sua torcida e subir na tabela.
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