A formação pouco convencional no meio-campo levantou questionamentos imediatos sobre a estrutura do elenco do Chelsea após o enorme investimento feito no verão. Antes da partida, Alonso insistiu que James tem potencial para se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo, depois de ter passado quase metade da última temporada na posição.

O ex-defensor da Premier League Ashley Young destacou essas preocupações posicionais ao falar com o BBC Sport após o apito final. Ele questionou por que um elenco com investimento tão significativo terminou uma partida crucial contra os campeões com dois laterais-direitos no centro do campo.

"O Chelsea não disputa competições europeias nesta temporada, então joga menos partidas e pode se concentrar na Premier League", explicou Young. "Mas a preocupação é que você termina um jogo contra os campeões, e tem dois laterais-direitos no meio-campo.

"Você olha para Lavia, que se lesionou muito na temporada passada. O ataque vai causar medo em toda a liga, mas, atrás disso, você vê o meio-campo e eles estão usando laterais-direitos ali."