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“Dois jogadores vêm me marcar!” – Gabriel fala sobre a eficácia do Arsenal nas jogadas de escanteio e o que passa pela sua cabeça em cada uma delas
A mentalidade por trás dos objetivos
Gabriel tem sido uma figura transformadora no norte de Londres, não apenas por sua solidez defensiva, mas também por seu notável desempenho na área adversária. Tendo recentemente ultrapassado a marca de 250 partidas pelo clube, o brasileiro está se aproximando do recorde de gols de Laurent Koscielny para um zagueiro do Arsenal. O segredo, segundo ele, está no instinto de artilheiro que remonta aos seus anos de formação na América do Sul.
“Acho que é muito bom”, disse Gabriel ao site oficial dos Gunners. “Fico feliz em marcar quando posso, sei que agora estou perto do recorde do Arsenal. Quero fazer parte da história deste clube, então adoraria alcançar isso também. Quando era jovem, jogava no ataque, então marcava muitos gols. É obviamente muito mais difícil fazer isso como zagueiro, mas tenho me esforçado e aprendido muito. Treino bastante isso nos treinos, como todos nós. As pessoas podem falar sobre o Gabi marcar em escanteios, mas é um trabalho de equipe. Trabalhamos todos juntos em jogadas ensaiadas e todos me ajudam, assim como eu tento ajudá-los.”
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Como lidar com marcações duplas
À medida que o Arsenal se tornou a equipe mais eficiente em jogadas ensaiadas da Inglaterra, Gabriel percebeu que não lhe é mais concedido espaço na área. As equipes adversárias agora priorizam seus movimentos acima de quase todos os outros, uma mudança tática que o zagueiro acredita que, na verdade, beneficia a equipe de Mikel Arteta, criando oportunidades para que seus companheiros explorem as zonas desocupadas.
“Sim, claro, está ficando cada vez mais difícil porque, quando chego à área, muitas vezes há dois jogadores vindo para me marcar”, explicou o zagueiro. “Mas isso é muito bom para nós, porque, como eu disse, não sou só eu que vou marcar. Isso abre espaços para os outros e todos eles também podem marcar. Sempre que avanço para uma cobrança de falta ou um escanteio, sei que é uma grande chance para nós. Coloco esse pensamento na minha cabeça: ‘Eu posso marcar essa’. É a minha mentalidade em cada escanteio.”
A evolução do treino de jogadas ensaiadas
Sob a orientação do treinador de jogadas ensaiadas, Nicolas Jover, os Gunners transformaram as situações de bola parada em uma ciência. Gabriel observou que a intensidade desse treinamento específico é diferente de tudo o que ele já vivenciou anteriormente em sua carreira. Embora as rotinas possam parecer caóticas para quem está de fora, o brasileiro ressalta que cada movimento é calculado e comunicado muito antes de a bola ser lançada na área.
“Normalmente temos um plano”, disse Gabriel. “Mas às vezes é preciso tomar uma decisão em campo. Mas antes que algo aconteça, eu já tenho em mente o que vamos fazer. Como eu digo, trabalhamos juntos e todos sabem o que precisam fazer em campo. Não vou contar os segredos, mas não se trata apenas de força física e de chegar primeiro na bola, trata-se também de concentração e timing para atacar a bola. Nunca trabalhei em jogadas ensaiadas como fazemos agora. Não só o Arsenal, mas todos os times trabalham muito nisso, todos os times querem marcar em jogadas ensaiadas. Temos aqui a qualidade para colocar os cruzamentos e marcar os gols, então precisamos aproveitar isso e tirar proveito do nosso trabalho.”
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Parceria com o “irmão” Saliba
Embora suas contribuições no ataque sejam destaque nas manchetes, o papel principal de Gabriel continua sendo o de formar, ao lado de William Saliba, o núcleo da defesa mais sólida da Premier League. A dupla desenvolveu uma sintonia telepática que tem sustentado a campanha do Arsenal pelo título, com o brasileiro descrevendo a relação entre eles como muito mais do que apenas uma colaboração profissional em campo. “Ele é meu irmão”, disse Gabriel sobre seu parceiro francês. “Desde que ele chegou aqui e começamos a jogar juntos, amadurecemos muito. Acho que nos entendemos e temos nos saído muito bem; a cada temporada tentamos melhorar. Então, é claro que estou muito feliz por jogar com ele.”