“Dois jogadores vêm me marcar!” – Gabriel fala sobre a eficácia do Arsenal nas jogadas de escanteio e o que passa pela sua cabeça em cada uma delas

Gabriel tem sido uma figura transformadora no norte de Londres, não apenas por sua solidez defensiva, mas também por seu notável desempenho na área adversária. Tendo recentemente ultrapassado a marca de 250 partidas pelo clube, o brasileiro está se aproximando do recorde de gols de Laurent Koscielny para um zagueiro do Arsenal. O segredo, segundo ele, está no instinto de artilheiro que remonta aos seus anos de formação na América do Sul.

“Acho que é muito bom”, disse Gabriel ao site oficial dos Gunners. “Fico feliz em marcar quando posso, sei que agora estou perto do recorde do Arsenal. Quero fazer parte da história deste clube, então adoraria alcançar isso também. Quando era jovem, jogava no ataque, então marcava muitos gols. É obviamente muito mais difícil fazer isso como zagueiro, mas tenho me esforçado e aprendido muito. Treino bastante isso nos treinos, como todos nós. As pessoas podem falar sobre o Gabi marcar em escanteios, mas é um trabalho de equipe. Trabalhamos todos juntos em jogadas ensaiadas e todos me ajudam, assim como eu tento ajudá-los.”