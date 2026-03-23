Dois jogadores do Brentford ficaram "ensanguentados" após correrem para ajudar um homem que estava sendo agredido em um suposto ataque racista às 2h da manhã em Londres

A Polícia Metropolitana confirmou que está investigando as circunstâncias do confronto, embora ainda não tenha efetuado nenhuma prisão. Um porta-voz declarou: “A polícia atendeu a uma denúncia de agressão na Queen’s Road, em Richmond, por volta das 02h00 do domingo, 22 de março. Os policiais conversaram com a vítima. A investigação está em andamento e nenhuma prisão foi efetuada até o momento.”

Os jogadores supostamente envolvidos estavam entre vários membros do elenco autorizados a organizar por conta própria o retorno de Elland Road. Isso foi permitido pelo clube porque a partida era a última antes da pausa para os jogos internacionais, com muitos jogadores programados para viajar ao exterior a fim de representar seus respectivos países.