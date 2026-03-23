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Dois jogadores do Brentford ficaram "ensanguentados" após correrem para ajudar um homem que estava sendo agredido em um suposto ataque racista às 2h da manhã em Londres
Dois homens intervêm em agressão em Richmond
De acordo com reportagens do The Telegraph, dois jogadores do Brentford, cujos nomes não foram divulgados, voltavam para casa vindo de Elland Road por volta das 2h da madrugada de domingo quando testemunharam um homem sendo agredido na Queen's Road. A agressão teria sido motivada por questões raciais. A reportagem afirma que os jogadores correram imediatamente em auxílio da vítima, intervindo fisicamente na briga antes da chegada da polícia. Embora testemunhas tenham descrito os dois como tendo ficado “ensanguentados” após o confronto, sabe-se que nenhum deles sofreu ferimentos graves o suficiente para exigir tratamento médico adicional e ambos foram descritos como “completamente saudáveis” no domingo.
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A polícia confirma que a investigação está em andamento
A Polícia Metropolitana confirmou que está investigando as circunstâncias do confronto, embora ainda não tenha efetuado nenhuma prisão. Um porta-voz declarou: “A polícia atendeu a uma denúncia de agressão na Queen’s Road, em Richmond, por volta das 02h00 do domingo, 22 de março. Os policiais conversaram com a vítima. A investigação está em andamento e nenhuma prisão foi efetuada até o momento.”
Os jogadores supostamente envolvidos estavam entre vários membros do elenco autorizados a organizar por conta própria o retorno de Elland Road. Isso foi permitido pelo clube porque a partida era a última antes da pausa para os jogos internacionais, com muitos jogadores programados para viajar ao exterior a fim de representar seus respectivos países.
As abelhas continuam a superar as expectativas
Apesar de ser amplamente apontada como candidata ao rebaixamento no início da temporada, a equipe de Keith Andrews superou as expectativas e emergiu como uma verdadeira candidata à classificação para as competições europeias. O empate em 0 a 0 contra o Leeds United no sábado representou mais um passo na direção certa, permitindo que os Bees ganhassem um ponto de vantagem tanto sobre o Chelsea quanto sobre o Liverpool, que estão acima deles na tabela, devido às respectivas derrotas sofridas no fim de semana.
- AFP
Decisiva reta final de abril
A pausa para os jogos internacionais permitirá agora que a equipe principal e a comissão técnica do Brentford se reorganizem antes da reta final da Premier League, em abril. Os Bees enfrentam uma série de desafios difíceis, incluindo um confronto crucial contra o Manchester United, enquanto buscam garantir uma vaga nas competições europeias para a temporada 2026-27.
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