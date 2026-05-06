Dois fatores jogaram contra ele! Revelados novos detalhes sobre a recusa do FC Bayern de Munique em contratar o ex-alvo Nico Williams

Por um lado, as exigências financeiras do jogador teriam sido exorbitantes — segundo essas informações, Williams queria receber um salário fixo de 22 milhões de euros por ano, além de prêmios e bônus adicionais.

Max Eberl já havia revelado no verão passado que havia divergências a esse respeito — logo após Williams ter renovado de forma surpreendente seu contrato com o Bilbao: “Quando soubemos das exigências salariais para sequer conversarmos com o jogador, o Bayern de Munique recuou rapidamente e disse: ‘Ok, então não vamos fazer isso’”, afirmou o diretor esportivo do FCB.

Além das graves divergências financeiras, porém, outro fator teria desempenhado um papel central na recusa ao jogador de 23 anos. Segundo informações do Sport-Bild, Williams não teria atendido ao perfil de exigências elaborado por Eberl com a ajuda de uma empresa de dados.