De acordo com uma reportagem da Sport Bild, dois fatores específicos teriam sido responsáveis pelo fato de o ala de 23 anos do Athletic Bilbao não ter assinado contrato com o clube alemão mais titulado.
Traduzido por
Dois fatores jogaram contra ele! Revelados novos detalhes sobre a recusa do FC Bayern de Munique em contratar o ex-alvo Nico Williams
Por um lado, as exigências financeiras do jogador teriam sido exorbitantes — segundo essas informações, Williams queria receber um salário fixo de 22 milhões de euros por ano, além de prêmios e bônus adicionais.
Max Eberl já havia revelado no verão passado que havia divergências a esse respeito — logo após Williams ter renovado de forma surpreendente seu contrato com o Bilbao: “Quando soubemos das exigências salariais para sequer conversarmos com o jogador, o Bayern de Munique recuou rapidamente e disse: ‘Ok, então não vamos fazer isso’”, afirmou o diretor esportivo do FCB.
Além das graves divergências financeiras, porém, outro fator teria desempenhado um papel central na recusa ao jogador de 23 anos. Segundo informações do Sport-Bild, Williams não teria atendido ao perfil de exigências elaborado por Eberl com a ajuda de uma empresa de dados.
- Getty Images
O Bayern contrata Luis Díaz em vez de Nico Williams
Especialmente no que diz respeito ao trabalho defensivo, os parâmetros do ala teriam dado aos dirigentes do Bayern motivos para se preocuparem se ele se encaixaria no sistema preferido do técnico Vincent Kompany, caracterizado por uma pressão alta e defensores posicionados bem à frente da própria área. No fim das contas, chegou-se à conclusão de que, para o estilo de jogo altamente ofensivo do técnico de Munique, Williams teria sido um fator de risco muito grande.
Foi exatamente esse perfil desejado que acabou sendo encontrado na pessoa de Luis Díaz, que foi contratado do Liverpool por cerca de 70 milhões de euros, em vez de Williams. De fato, o colombiano se destacou imediatamente, tornou-se titular indispensável no time de Kompany e brilha com estatísticas e números excepcionais.
Williams, por sua vez, continua sob contrato com o Athletic Bilbao. Lá, seu contrato vai até 2035, mas devido a números modestos (13 participações em gols em 31 jogos), seu valor de mercado no próximo verão deve ser significativamente menor.