Enquanto seus colegas da seleção alemã que jogam pelo Bayern de Munique decepcionaram em massa na Copa do Mundo e foram eliminados já nas oitavas de final contra o Paraguai, Bischof aproveitou, a princípio, férias prolongadas. Na véspera da derrota para o Paraguai, ele comemorou seu 21º aniversário. Recentemente, ele se preparou para a nova temporada com treinos individuais em Marbella, na Espanha, e compartilhou assiduamente fotos desses treinos nas redes sociais. No início oficial dos treinos nesta segunda-feira, na Säbener Straße, Bischof deve se apresentar em ótima forma. Com isso, ele se destaca como uma grande exceção.

Dezoito jogadores que atuarão pelo FC Bayern na próxima temporada participaram da Copa do Mundo. Os jogadores da seleção alemã (incluindo o “goleiro de treino” Jonas Urbig) só se juntarão ao time na próxima segunda-feira, no início do estágio de pré-temporada no Tegernsee (de 27 a 30 de julho), e precisarão de um trabalho de recuperação tanto física quanto psicológica após as decepções. Além disso, Jamal Musiala precisou passar por uma pequena cirurgia após a Copa do Mundo e também perderá a turnê pela Ásia (de 1º a 8 de agosto).

Michael Olise, Dayot Upamecano e Harry Kane só saíram de férias após a disputa pelo terceiro lugar, no sábado, e também não estarão presentes na Ásia. Assim como o recém-contratado Ismael Saibari, que está lesionado, Alphonso Davies, Lennart Karl e Serge Gnabry. Os dois últimos estão trabalhando em seus retornos após as lesões que os impediram de participar da Copa do Mundo.