A temporada de estreia de Tom Bischof no FC Bayern, que no geral foi muito positiva, terminou com uma grande decepção. Após um número surpreendentemente alto de partidas disputadas, incluindo a conquista de sua primeira dobradinha, Bischof alimentava grandes esperanças de ser convocado para a Copa do Mundo. No entanto, no fim das contas, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, decidiu não convocar o jogador versátil do FC Bayern.
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Dois fatores a seu favor! Será que uma contratação do FC Bayern do verão passado vai se tornar agora o grande vencedor?
Isso já gerou debates na época; em retrospecto, sua exclusão parece ainda mais questionável. Com suas qualidades, Bischof certamente teria podido ajudar mais a seleção do que alguns dos jogadores convocados em seu lugar. Na última temporada, Bischof provou no FC Bayern que consegue defender tanto pela esquerda quanto pela direita em um nível extremamente satisfatório. Talvez, com Bischof no elenco, Nagelsmann tivesse se decidido a, afinal, deslocar Joshua Kimmich para o centro. Especulação.
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FC Bayern: Tom Bischof em ótima forma no início dos treinos
Enquanto seus colegas da seleção alemã que jogam pelo Bayern de Munique decepcionaram em massa na Copa do Mundo e foram eliminados já nas oitavas de final contra o Paraguai, Bischof aproveitou, a princípio, férias prolongadas. Na véspera da derrota para o Paraguai, ele comemorou seu 21º aniversário. Recentemente, ele se preparou para a nova temporada com treinos individuais em Marbella, na Espanha, e compartilhou assiduamente fotos desses treinos nas redes sociais. No início oficial dos treinos nesta segunda-feira, na Säbener Straße, Bischof deve se apresentar em ótima forma. Com isso, ele se destaca como uma grande exceção.
Dezoito jogadores que atuarão pelo FC Bayern na próxima temporada participaram da Copa do Mundo. Os jogadores da seleção alemã (incluindo o “goleiro de treino” Jonas Urbig) só se juntarão ao time na próxima segunda-feira, no início do estágio de pré-temporada no Tegernsee (de 27 a 30 de julho), e precisarão de um trabalho de recuperação tanto física quanto psicológica após as decepções. Além disso, Jamal Musiala precisou passar por uma pequena cirurgia após a Copa do Mundo e também perderá a turnê pela Ásia (de 1º a 8 de agosto).
Michael Olise, Dayot Upamecano e Harry Kane só saíram de férias após a disputa pelo terceiro lugar, no sábado, e também não estarão presentes na Ásia. Assim como o recém-contratado Ismael Saibari, que está lesionado, Alphonso Davies, Lennart Karl e Serge Gnabry. Os dois últimos estão trabalhando em seus retornos após as lesões que os impediram de participar da Copa do Mundo.
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Tom Bischof será, a partir de agora, o primeiro representante de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic
No fim das contas, Bischof é, de fato, o único jogador de linha experiente do FC Bayern que inicia a pré-temporada sem ter participado da Copa do Mundo nem sofrido lesões anteriores e que está definitivamente escalado para a próxima temporada. Não é apenas esse fato que dá esperança de uma temporada promissora para Bischof; há também as mudanças gerais no elenco do FC Bayern.
Com Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, dois meio-campistas deixaram o clube sem custo de transferência; Noel Aseko, que retornava de empréstimo, foi repassado ao Eintracht Frankfurt. Até o momento, não houve nenhuma contratação externa e, apesar de rumores vagos, isso provavelmente não está mais necessariamente nos planos. No momento, Bischof é o primeiro substituto da dupla de meio-campistas defensivos que vinha sendo escalada recentemente, formada por Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. É possível que ele chegue até a disputar a vaga de titular de Pavlovic, que teve um desempenho muito decepcionante na Copa do Mundo. Aliás, provavelmente para ressaltar sua nova importância, Bischof recebeu o número 8 de Goretzka; na temporada passada, ele ainda usava o 20.
A quarta vaga no meio-campo deve ficar com o senegalês Bara Sapoko Ndiaye, de 18 anos. No entanto, sua transferência definitiva após o término do empréstimo ainda não foi anunciada. Em caso de necessidade, o versátil Konrad Laimer também poderia ajudar.
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Tom Bischof segue os passos de Joshua Kimmich
De qualquer forma, Bischof terá muitas oportunidades de jogar em sua posição preferida, na qual ele havia se destacado no TSG Hoffenheim. Em sua primeira temporada no FC Bayern, devido à forte concorrência no meio-campo central, ele atuou principalmente nas laterais defensivas. De um total de 1.655 minutos em campo, ele acumulou apenas 271 no meio-campo.
Enquanto surgiram necessidades adicionais na dupla de volantes devido às saídas de jogadores, o time de Munique contratou Nathaniel Brown, mais um lateral. Isso também é um claro indício de que Bischof está previsto para atuar no meio-campo. Com isso, ele continua seguindo os passos de Joshua Kimmich.
O jogador, que hoje tem 31 anos, também chegou ao FC Bayern ainda jovem. A princípio, também não se acreditava que ele tivesse grandes chances de se destacar. Ele também se provou como lateral e, posteriormente, passou a atuar no meio-campo. Hoje, Kimmich é indiscutível na dupla de volantes e, ao mesmo tempo, vice-capitão. “A situação do Tom me lembra a minha própria situação há onze anos”, disse Kimmich já na primavera. Em breve, talvez ainda mais.
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